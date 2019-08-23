SRF: происки бизнеса или месть защитников природы — «лёгкие планеты» охватили страшные пожары

В Амазонии свирепствуют самые страшные за последние годы пожары, сообщает SRF. Защитники окружающей среды полагают, что причиной возгораний было намеренное выжигание тропических лесов под пашню. В свою очередь, президент Бразилии Жаир Болсонару утверждает, что именно природоохранные организации стоят за поджогами. По его словам, тем самым они якобы мстят за то, что их лишили субсидий, отмечает швейцарский телеканал.
Перенесёмся в Бразилию, где находятся тропические леса Амазонии, которые принято называть лёгкими планеты. Именно там в настоящий момент свирепствуют самые страшные за последние годы пожары. Защитники окружающей среды полагают, что причиной пожаров было намеренное выжигание тропических лесов под пашню. В свою очередь, бразильский президент Болсонару открыто признаёт, что отдаёт предпочтение экономике, а не экологии, и утверждает, что именно защитники окружающей среды стоят за поджогами.
Кадры, снятые в начале этой недели в тропических лесах Амазонии в Бразилии, создают впечатление, что наступил апокалипсис. Пожарные самолёты кажутся крошечными и бесполезными — так же, впрочем, как и сами пожарные. По сравнению с прошлым годом количество пожаров и случаев выжигания тропических лесов под пашню выросло более чем на 80 процентов.
Президент Бразилии Болсонару утверждает, что за пожарами стоят организации по охране окружающей среды, которые тем самым якобы мстят за то, что их лишили субсидий.
ЖАИР БОЛСОНАРУ, президент Бразилии:Да сколько раз можно повторять — нет никаких доказательств! Однако то, что тут происходит, это, конечно, преступление. Я не располагаю достаточными ресурсами для борьбы с пожарами. Здесь царит настоящий хаос.
В Сальвадоре организации по охране окружающей среды незамедлительно устроили акции протеста. Болсонару их очень сильно разгневал.
КАМИЛА ВЕЙГА, организация по защите окружающей среды и демократии ABONG:Эти обвинения абсолютно абсурдны. Пожары — это результат политики по уничтожению окружающей среды, чтобы в распоряжении у сельскохозяйственного бизнеса появились более обширные пастбища.
Ясно одно: в Амазонии действительно бушуют пожары, поскольку из-за дыма, в частности, многомиллионный Сан-Паулу погружается во тьму уже среди белого дня.
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