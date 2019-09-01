CNN: от идущего на Флориду урагана ожидают катастрофического ущерба

На американский штат Флорида надвигается ураган Дориан, и эксперты прогнозируют, что ему могут присвоить 4 и даже 5 категорию, передаёт CNN. От него, вероятно, сильно пострадают Багамские острова, а дальше, как ожидается, он пройдёт по восточному побережью США.

К нам присоединяется Карен Магиннис из Международного центра погоды. Карен, этот шторм кажется сильным, ужасным и медленным.



КАРЕН МАГИННИС: Всё так и есть. Жители Флориды уже несколько дней готовятся к этому монстру. Он выглядит так страшно. Если бы я жила где-то по восточному побережью Флориды, я бы сильно испугалась.



Но давайте посмотрим с другого ракурса. Если взглянуть на него на снимках, сделанных со спутника, то его хорошо видно, в нём много энергии, у него есть центральное ядро, и он очень впечатляет. И двигается он на запад и северо-запад. Посмотрите на это. Достаточно лишь немного присмотреться. Вы видите, какой он мощный. Он идёт на запад, но что будет дальше?



Похоже, что он нанесёт большой удар по Багамам. От любого урагана 4 категории, который проходит по густо населённым районам, можно ожидать катастрофического ущерба. Похоже, что он пойдёт по направлению на запад и северо-запад. Так что он пройдёт через этот район и далее напрямую на Флориду. И там, как мы ожидаем, возможно, он ещё больше усилится.



Джордж, в 5 часов Национальный центр ураганов опубликует последние сводки. Они будут продолжать наблюдение, и по мере отслеживания они, возможно, сделают заключение, что ураган достигает полноценной 4 категории, а может — и 5 категории. И аэропорты на восточном побережье Флориды: Дейтона, Веро Бич, Форт Лодердейл, Мелборн, и до Джексонвилла — возможно, все они один за одним будут закрываться по мере приближения урагана.



Всю эту прибрежную полосу ожидает катастрофический ущерб — по меньшей мере, от западного края урагана. Но по мере того, как он будет идти на север вдоль побережья, мы не можем исключать, что пострадает Джорджия и Южная Каролина.



Это и есть худшая сторона урагана, не так ли?



КАРЕН МАГИННИС: Именно.



Тут будут сильнейшие дожди, возможны торнадо. Этого людям нужно остерегаться.



Дата выхода в эфир 31 августа 2019 года.



Материал предоставлен CNN International.