Euronews: из-за проливных дождей Иркутская область погрузилась под воду

22:58
Юношеская сборная России по баскетболу взяла верх над Грецией на ЧМ
Мужская юношеская сборная России по баскетболу обыграла Грецию во втором матче чемпионата мира среди игроков не старше 19 лет в Ираклионе.
22:48
Путин посетил закрытие Европейских игр в Минске
Президент России Владимир Путин посетил церемонию закрытия Европейских игр 2019 года в Минске.
22:37
Женская сборная России сыграет с Италией в плей-офф Евробаскета
Женская сборная России по баскетболу встретится с командой Италии в плей-офф чемпионата Европы среди женских команд 2019 года, который проходит в Сербии и Латвии.
22:31
В Шереметьеве прокомментировали сообщения о проблемах с отправкой багажа
В пресс-службе аэропорта Шереметьево сообщили, что около полутора тысяч единиц багажа скопилось в авиагавани из-за опозданий рейсов, вызванных высокой грозовой активностью.
22:24
Худяков и Величко потерпели поражение во втором матче на ЧМ по пляжному волейболу
Россияне Игорь Величко и Максим Худяков уступили американцам Тэйлору Крэббу и Джейкобу Гиббу во втором матче группового этапа чемпионата мира по пляжному волейболу в немецком Гамбурге.
22:15
Министр нефти Омана выступил за продление сделки ОПЕК+
Министр нефти Омана Мухаммед ар-Румхи считает, что соглашение ОПЕК+ о сокращении добычи нефти следует продлить.
22:11
Судья матча «Спартак» — ЦСКА выступил против возобновления игры в равных составах
Главный арбитр матча между московскими клубами «Спартак» и ЦСКА на Кубке Париматч Премьер Александр Харкам отказался выполнять просьбу красно-синих возобновить игру в равных составах после удаления защитника армейцев Кирилла Набабкина.
22:00
Росгвардия увеличила группировку сил в Иркутской области
Росгвардия увеличила группировку сил в Иркутской области для помощи пострадавшим при паводке людям. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
21:51
Девушка Адриано прокомментировала стычку футболиста «Спартака» с Набабкиным
Девушка нападающего московского «Спартака» Луиса Адриано Екатерина Дорожко прокомментировала потасовку между её молодым человеком и защитником ЦСКА Кириллом Набабкиным в матче второго тура товарищеского Кубка Париматч Премьер в Австрии.
21:44
В Польше рассказали о подготовке проекта резолюции по России в ПАСЕ
Несколько стран, выступающих против восстановления полномочий России в ПАСЕ, намерены работать над общим проектом резолюции, чтобы выразить своё возмущение по данному вопросу.
21:32
Федун заявил, что у «Спартака» ещё будут трансферы в летнее межсезонье
Владелец московского футбольного клуба «Спартак» Леонид Федун заявил, что красно-белые ещё не завершили летнюю трансферную кампанию.
21:30
Астронавт NASA восхитился московским Музеем космонавтики
Астронавт NASA Эндрю Морган восхитился Музеем космонавтики в Москве. Об этом он написал в своём микроблоге в Twitter.
21:15
В Совфеде оценили призыв к правительству Эстонии выйти из ПАСЕ
Первый заместитель председателя комитета по международным делам Совета Федерации Владимир Джабаров прокомментировал RT призыв Консервативной народной партии Эстонии к правительству вынести на голосование в парламент вопрос о членстве страны в ПАСЕ на фоне решения восстановить полномочия делегации России в организации.
21:14
Сборная Мадагаскара по футболу взяла верх над Нигерией на КАН-2019
Сборная Мадагаскара победила команду Нигерии в матче третьего тура группового этапа футбольного Кубка африканских наций 2019 года в Египте.
21:03
«Спартак» одержал победу над ЦСКА на Кубке Париматч Премьер
Московский «Спартак» обыграл столичный ЦСКА в матче второго тура товарищеского Кубка Париматч Премьер в Австрии.
21:00
На Алтае нашли тело последнего из семи попавших под лавину туристов
Спасателям удалось обнаружить тело последнего из семи туристов, попавших на Алтае под лавину в начале мая. Об этом сообщили в МЧС по региону.
20:57
Футболист ПСЖ Рабьо прибыл в Турин для подписания контракта с «Ювентусом»
Полузащитник французского ПСЖ Адриен Рабьо прибыл в Турин для подписания контракта с итальянским футбольным клубом «Ювентус».
20:46
В Эстонии призвали правительство выйти из ПАСЕ из-за решения по России
Совет уполномоченных Консервативной народной партии Эстонии призвал правительство вынести на голосование в парламент вопрос о членстве страны в ПАСЕ на фоне решения восстановить полномочия делегации России в организации.
20:41
Женская сборная России обыграла Белоруссию и вышла в плей-офф Евробаскета-2019
Сборная России одержала победу над Белоруссией в матче группового этапа чемпионата Европы по баскетболу среди женских команд 2019 года, который проходит в Сербии и Латвии.
20:32
Сутормин объяснил, почему перешёл в «Рубин», а не в «Зенит»
Полузащитник Алексей Сутормин объяснил, почему перешёл из «Оренбурга» в казанский «Рубин», а не в петербургский «Зенит».
20:30
В парке «Патриот» состоялась церемония закрытия форума «Армия-2019»
На центральной площади парка «Патриот» в Подмосковье состоялась церемония закрытия международного военно-технического форума «Армия-2019». Об этом сообщили в Минобороны.
20:19
Путин остался доволен выступлением россиян на Европейских играх в Минске
Президент России Владимир Путин прокомментировал выступление сборной России на Европейских играх 2019 года в Минске.
20:14
Бывший глава ЦРУ оценил ситуацию в Донбассе
Бывший глава ЦРУ генерал Дэвид Петреус в беседе с изданием «Новое время» прокомментировал ситуацию в Донбассе.
20:05
«Даллас» выкупил контракт российского хоккеиста Ничушкина
Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Даллас Старз» выкупил контракт российского нападающего Валерия Ничушкина.
20:00
Путин и Лукашенко провели в Минске неформальную встречу
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко провели неформальную встречу в Минске.
19:54
Путин сфотографировался со сборной России по бадминтону
Президент России Владимир Путин сфотографировался с национальной сборной по бадминтону.
19:47
Белый дом: решение Трампа по Huawei не является амнистией компании
Решение президента США Дональда Трампа снять некоторые ограничения с Huawei не является полной амнистией китайской компании, считает советник Белого дома Ларри Кудлоу.
19:41
СМИ: «Ювентус» 1 июля объявит о трансфере футболиста «Аякса» де Лигта
Итальянский футбольный клуб «Ювентус» объявит о трансфере защитника голландского «Аякса» Матейса де Лигта в ближайшее время.
19:29
Европейский союз и Вьетнам подписали соглашение о свободной торговле
Европейский союз подписал с Вьетнамом соглашение о свободной торговле, которое отменит таможенные пошлины между странами.
19:19
Семёнов и Лешуков проиграли американскому дуэту на ЧМ по пляжному волейболу
Россияне Константин Семёнов и Илья Лешуков потерпели поражение от американцев Стэффорда Слика и Уильяма Аллена во втором матче группового этапа чемпионата мира по пляжному волейболу в немецком Гамбурге.
19:14
В Красноярске вынужденно сел самолёт из-за плохого самочувствия пассажира
Самолёт, совершавший рейс из Японии в Польшу, совершил вынужденную посадку в аэропорту Красноярска из-за плохого самочувствия пассажира. Об этом сообщили в аэропорту.
19:08
Спасатели предупредили о ветре до 25 м/с в Красноярском крае
Главное управление МЧС России по Красноярскому краю предупредило об ухудшении погоды в понедельник, 1 июля. Об этом сообщает Inforeactor со ссылкой на сайт ведомства.
19:03
Путин заявил, что Европейские игры в Минске организованы на высоком уровне
Президент России Владимир Путин отметил высокий уровень организации Европейских игр 2019 года в Минске.
18:59
Нино Катамадзе отказалась выступать в России
Грузинская певица Нино Катамадзе приняла решение больше не выступать в России.
18:57
В Оренбургской области ликвидировали природный пожар
На территории Новотроицкого городского округа ликвидировали природный пожар, сообщает RIA56 со ссылкой на ГУ МЧС России по Оренбургской области.
18:52
В соцсетях обратили внимание на неловкую ситуацию Трюдо на G20
Пользователи соцсетей обратили внимание на неловкую ситуацию, в которую попал премьер Канады Джастин Трюдо во время G20. В ходе саммита политик сел в кресло рядом с президентом Бразилии Жаиром Болсонару и протянул ему руку, однако тот проигнорировал жест приветствия.
18:48
Сборная России завоевала 109 медалей на Европейских играх в Минске
Сборная России выиграла медальный зачёт на Европейских играх 2019 года в Минске.
18:41
Альпинист из Ирландии погиб при восхождении на Эльбрус
Альпинист из Ирландии погиб при восхождении на Эльбрус, его тело спустили и передали правоохранительным структурам. Об этом сообщили в МЧС.
18:30
Каратист Плахутин завоевал бронзу Европейских игр в категории до 60 кг
Россиянин Евгений Плахутин занял третье место по карате в дисциплине кумите в весовой категории до 60 кг на Европейских играх 2019 года в Минске.
18:23
В Пермском крае объявили штормовое предупреждение
Главное управление МЧС России по Пермскому краю объявило штормовое предупреждение на ближайшие сутки, сообщает Inforeactor со ссылкой на сайт ведомства.
18:16
Ферстаппен выиграл Гран-при «Формулы-1» в Австрии, Квят — 17-й
Пилот команды Red Bull голландец Макс Ферстаппен стал победителем девятого этапа «Формулы-1» — Гран-при Австрии.
18:14
Актёр Адабашьян выразил соболезнования в связи со смертью Аларкона
Советский и российский кинодраматург, актёр Александр Адабашьян выразил соболезнования в связи со смертью чилийского режиссёра и сценариста Себастьяна Аларкона.
18:04
Путин поручил оценить ущерб от паводка в Иркутской области
Российский лидер Владимир Путин поручил безотлагательно начать выплаты пострадавшим в результате паводка в Иркутской области и оценить ущерб от стихии.
18:03
Боксёр Гаджимагомедов признался, что чувствовал поддержку Путина в финальном бою ЕИ-2019
Российский боксёр Муслим Гаджимагомедов признался, что чувствовал поддержку президента России Владимира Путина в финальном поединке на Европейских играх 2019 года в Минске.
18:02
Продажи люксовых автомобилей в России выросли на 2,8% в январе — мае
Продажи новых люксовых автомобилей в России выросли на 2,8% в январе — мае 2019 года по сравнению с аналогичным периодом 2018-го.
17:58
Экс-наставник Глушакова по дублю «Локомотива» прокомментировал переход футболиста в «Ахмат»
Экс-наставник полузащитника Дениса Глушакова по дублю «Локомотива» Ринат Билялетдинов в беседе с ФАН прокомментировал переход футболиста в «Ахмат».
17:56
В Китае два человека погибли при взрыве на химзаводе
В китайской провинции Аньхой в результате взрыва на химическом заводе погибли два человека, ещё девять пострадали.
17:54
Спасатели предупредили о ветре до 17 м/с в Ленинградской области
Синоптики рассказали о погоде в Ленинградской области в понедельник, 1 июля, сообщают «Невские новости».
17:44
Умер режиссёр Себастьян Аларкон
Умер чилийский режиссёр и сценарист Себастьян Аларкон. Он скончался в возрасте 70 лет. Об этом рассказала бывшая жена режиссёра киновед Татьяна Яковлева.
17:43
Уколова и Бирлова уступили во втором матче ЧМ по пляжному волейболу
Россиянки Екатерина Бирлова и Евгения Уколова потерпели поражение от канадок Сары Паван и Мелиссы Хуманы-Паредес во втором матче группового этапа чемпионата мира по пляжному волейболу в немецком Гамбурге.