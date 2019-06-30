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Euronews: из-за проливных дождей Иркутская область погрузилась под воду

Материал представлен в переводе ИноТВ
В Иркутской области из-за наводнений пострадали в общей сложности около 50 населённых пунктов. Введён режим чрезвычайной ситуации, проводится эвакуация населения, сообщает Euronews. Пять человек погибло и ещё трое пропали без вести.

Впечатляющие кадры трагедии в России. Дома стоят по крышу в воде — это результат наводнений, которые произошли из-за проливных дождей в Иркутской области на берегу озера Байкал.

Из-за наводнений погибло пять человек, один из них ребёнок, а ещё один ребёнок и двое взрослых считаются пропавшими без вести. Из-за разлива рек разрушены 4 тысячи домов и зданий, пострадали 10 тысяч человек. В целом затронуто около 50 населённых пунктов.

Спасательные операции не останавливаются — на лодках, на вертолётах. В спешке были построены временные убежища.

Владимир Путин отправился на место происшествия. В этом регионе на юге* России объявили режим чрезвычайно ситуации.

Дата выхода в эфир 30 июня 2019 года.

* Так сказано в оригинале (прим. ИноТВ).

 

Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
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