Politico: Трамп отменил визит в Польшу на 80-ю годовщину начала Второй мировой

Дональд Трамп отменил свою поездку в Польшу на мероприятия в честь 80-й годовщины начала Второй мировой войны из-за приближающегося к США урагана «Дориан», пишет Politico. Между тем американский лидер заявил, что намерен посетить Варшаву в ближайшем будущем.

Президент США Дональд Трамп отменил свою поездку в Польшу из-за угрозы урагана, пишет Politico.

«Для меня важно быть здесь, — заявил американский лидер. — Всё походит на то, что шторм будет действительно очень, очень масштабным».

Трамп собирался посетить Польшу в эти выходные. Однако из-за приближающегося к Флориде потенциально крупного урагана он решил остаться в стране. Вместо главы Белого дома в Польшу на мероприятия по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны приедет вице-президент Майк Пенс.

«Чтобы гарантировать, что все ресурсы федерального правительства сконцентрированы на приближающемся шторме, я решил направить нашего вице-президента Майка Пенса в Польшу на эти выходные вместо меня», — прокомментировал ситуацию Трамп.

Он также подчеркнул, что главнейшим приоритетом для властей США является безопасность людей, находящихся на пути следования урагана. При этом американский лидер добавил, что планирует посетить Польшу «в ближайшем будущем».

Как отмечает Politico, ураган «Дориан» должен добраться до берегов Флориды уже в эти выходные. Согласно последним прогнозам, шторм в ближайшие дни может стать ураганом 4-й категории.