Politico: Трамп отменил визит в Польшу на 80-ю годовщину начала Второй мировой

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Ouest-France: Макрон призвал переосмыслить отношения с Россией ради будущего Европы Ouest-France
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Замглавы МИД Польши: 10 лет назад Путин дал полякам «ложную надежду» Polskie Radio
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El Periódico: «Академик Ломоносов» поможет России в освоении Арктики El Periódico
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Обозреватель Independent: Джонсон превратил стыд британцев за брексит в злость Independent
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Роналду: надеюсь, «Ювентус» победит в Лиге чемпионов
Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду хотел бы выиграть Лигу чемпионов с туринским клубом.
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Мутко рассказал о работе школ после паводка в Иркутской области
Вице-премьер России Витай Мутко, возглавляющий правительственную комиссию по ликвидации последствий ЧС в Иркутской области, рассчитывает, что основные школы в регионе начнут работу 1 сентября.
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Кирьос считает, что у российского теннисиста Рублёва большое будущее
Австралийский теннисист Ник Кирьос оценил своего соперника по третьему кругу Открытого чемпионата США россиянина Андрея Рублёва.
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Глава Минобороны Польши поддержал решение Трампа перенести визит
Министр обороны Польши Мариуш Блащак прокомментировал решение президента США Дональда Трампа перенести визит в Варшаву, где он должен был принять участие в мероприятиях, посвящённых 80-й годовщине начала Второй мировой войны.
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Депутат Рады заявил о нарушениях в голосовании по неприкосновенности
Депутат Верховной рады Украины Нестор Шуфрич в эфире телеканала «112 Украина» заявил, что изменения, которые планируется внести в закон о депутатской неприкосновенности, приняты с нарушениями, что позволяет оспорить его Конституционным судом Украины.
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Рубль растёт к доллару и евро
На открытии торгов в пятницу, 30 августа, рубль растёт к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
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Панарин рассказал, как из-за водки был близок к отчислению из интерната «Витязя»
Форвард клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин рассказал, как алкоголь едва не погубил его карьеру.
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В ФСВТС рассказали о подготовке новых контрактов с Кубой
В Федеральной службе военно-технического сотрудничества России заявили, что Москва и Гавана проводят работу по подписанию новых контрактов в военно-технической сфере. Об этом информирует Интерфакс со ссылкой на пресс-службу ФСВТС.
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Недвед назвал «Локомотив» хитрой командой
Вице-президент «Ювентуса» Павел Недвед прокомментировал результаты жеребьёвки группового раунда Лиги чемпионов.
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Число жертв пожара на заводе в Нижнем Новгороде возросло до трёх
Пострадавший при пожаре на судостроительном заводе «Красное Сормово» в Нижнем Новгороде скончался в больнице. Таким образом число жертв ЧП на предприятии возросло до трёх.
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В Подмосковье в ДТП с микроавтобусом пострадали шесть человек
В Московской области на трассе в результате столкновения грузового автомобиля с микроавтобусом пострадали шесть человек — граждане Монголии и Белоруссии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя ГИБДД России.
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СМИ: «Интер» и «Монако» согласовали трансфер Икарди
Аргентинский нападающий «Интера» Мауро Икарди имеет возможность продолжить карьеру в чемпионате Франции.
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Польша, США и Украина подпишут соглашение о безопасности поставок газа
Представители правительств Польши, США и Украины подпишут в Варшаве соглашение по газу.
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Глава Росгвардии рассказал о провокациях на несогласованных акциях
Директор Росгвардии Виктор Золотов в интервью ТАСС заявил, что организаторы несанкционированных акций устраивают провокации и подталкивают их участников к нарушению закона.
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Экс-тренер сборной Испании по футболу Луис Энрике сообщил о смерти девятилетней дочери
Бывший тренер «Барселоны» и сборной Испании Луис Энрике сообщил о смерти своей девятилетней дочери Ксаны, которая скончалась из-за опухоли.
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СК начал проверку после вынужденной посадки самолёта в Екатеринбурге
Следователи начали проверку по факту вынужденной посадки в Екатеринбурге самолёта «Уральских авиалиний», сообщает уральское Следственное управление на транспорте СК России.
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Надаль стал участником третьего круга US Open, не выходя на корт
Испанский теннисист Рафаэль Надаль на отказе соперника прошёл в следующий круг Открытого чемпионата США.
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Глава СНБО Украины оценил возможность обмена заключёнными с Россией
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Данилюк прокомментировал возможность обмена удерживаемыми лицами между Киевом и Москвой.
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Павлюченкова проиграла Бертенс во втором круге US Open
Россиянка Анастасия Павлюченкова не сумела пробиться в третий круг Открытого чемпионата США по теннису, уступив спортсменке из Нидерландов Кики Бертенс.
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В Ростовской области при пожаре погибли три человека
В Орловском районе Ростовской области три человека погибли в результате пожара в частном доме. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на представителя ГУ МЧС по региону.
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В офисе Зеленского опровергли слухи о завершении обмена заключёнными
В офисе украинского лидера Владимира Зеленского опровергли сообщения о завершении обмена заключёнными с Россией.
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Калинская уступила Ан и вылетела с US Open
Россиянка Анна Калинская не смогла выйти в третий круг Открытого чемпионата США по теннису, уступив местной спортсменке Кристи Ан.
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СБУ заявила о продолжении переговоров по обмену заключёнными с Россией
Пресс-служба Службы безопасности Украины (СБУ) заявила, что переговорный процесс относительно обмена удерживаемыми лицами между Украиной и Россией продолжается, и призвала не распространять недостоверную информацию.
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Новый глава МИД Украины назвал приоритетной задачей возвращение Крыма
Новый министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что внешнеполитическими приоритетами страны являются восстановление мира в Донбассе и возвращение Крыма.
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Рублёв вышел в третий круг US Open на отказе Симона
Российский теннисист Андрей Рублёв вышел в третий круг Открытого чемпионата США, его соперник француз Жиль Симон не смог продолжить борьбу из-за травмы.
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Стала известна причина вынужденной посадки самолёта в Екатеринбурге
Самолёт авиакомпании «Уральские авиалинии», выполнявший рейс из Санкт-Петербурга в Худжанд, совершил вынужденную посадку в аэропорту Екатеринбурга, так как столкнулся со стаей птиц при взлёте. Об этом информирует Уральская транспортная прокуратура.
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Обладатель мирового рекорда по плаванию в холодной воде утонул в Енисее
Чемпион и обладатель рекорда мира по плаванию в холодной воде Николай Петшак утонул в Енисее во время тренировочного заплыва
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Цена на нефть Brent растёт
Мировые цены на нефть торгуются разнонаправленно. Об этом свидетельствуют данные торгов.
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На Украине ожидают приземления самолёта с переданными Россией заключёнными
Украинские СМИ со ссылкой на информированные источники сообщают, что в киевском аэропорту Жуляны должен приземлиться самолёт с заключёнными, которые были переданы Россией в рамках обмена.
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В Еврейской автономной области подтоплено 174 жилых дома
ГУ МЧС по Еврейской автономной области сообщило, что в регионе подтоплено 174 жилых дома. Соответствующее заявление опубликовано на сайте ведомства.
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Адвокат: удерживаемые на Украине россияне остаются в СИЗО
Граждане России, удерживаемые на Украине и готовящиеся к обмену, остаются в СИЗО. Об этом ТАСС сообщил адвокат части удерживаемых россиян Валентин Рыбин.
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Готовившийся к вынужденной посадке самолёт сел в Екатеринбурге
Самолёт авиакомпании «Уральские авиалинии», выполнявший рейс из Санкт-Петербурга в Худжунд, вынужденно сел в екатеринбургском аэропорту Кольцово.
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В Москве 30 августа ожидается до +24 °С
В Москве в пятницу, 30 августа, ожидается до +24 °С. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на данные Гидрометцентра России.
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Самолёт «Уральских авиалиний» готовится к вынужденной посадке в Екатеринбурге
Самолёт «Уральских авиалиний», выполняющий рейс Санкт-Петербург — Худжанд (Таджикистан), готовится совершить вынужденную посадку в екатеринбургском аэропорту Кольцово.
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В Якутии самолёт Ан-2 совершил вынужденную посадку
В Кобяйском районе Якутии самолёт Ан-2 совершил вынужденную посадку. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте ГУ МЧС по региону.
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Роструд напомнил, что в этом году 31 декабря будет рабочим днём
В пресс-службе Роструда напомнили, что 31 декабря 2019 года будет рабочим днём, а с 1 по 8 января 2020-го россиян ожидают выходные дни.
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В Госдуме предложили продлить летние каникулы до 1 октября
Депутат Госдумы Василий Власов направил предложение о продлении летних каникул школьников и студентов до 1 октября вице-премьеру России Татьяне Голиковой.
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Заболеваемость сифилисом в России за 18 лет снизилась в десять раз
В России зафиксировано снижение заболеваемости сифилисом. По данным Минздрава, с которыми ознакомился RT, в 2018 году уровень заболеваемости составил 16,5 случая на 100 тыс. населения.
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В Комсомольск-на-Амуре направят ещё 50 военных в связи с паводком
В пресс-службе Восточного военного округа сообщили, что в Комсомольск-на-Амуре планируют направить ещё 50 военных для выполнения работ по предотвращению паводка.
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В ЦПВС сообщили о планах выхода беженцев из «Эр-Рукбана» в сентябре
Руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС) генерал-майор Алексей Бакин сообщил, что на начало сентября запланирован выход беженцев из лагеря «Эр-Рукбан».
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В Хабаровском крае подтоплено 99 частных жилых домов
МЧС по Хабаровскому краю сообщило, что по состоянию на утро 30 августа в зоне паводка находится 99 частных жилых домов. Соответствующее заявление опубликовано на сайте ведомства.
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Умер итальянский кардинал Акилле Сильвестрини
Умер итальянский кардинал Акилле Сильвестрини. Он скончался в возрасте 95 лет. Об этом информирует Vatican News.
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В Приморье вода ушла из всех подтопленных ранее домов
В МЧС Приморского края сообщили, что по состоянию на утро 30 августа подтопленных домов в регионе нет. Соответствующее заявление опубликовано на сайте ведомства.
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Волкер поздравил Гончарука и Пристайко c назначением
Специальный представитель США по Украине Курт Волкер поздравил Алексея Гончарука с назначением на пост премьер-министра Украины и Вадима Пристайко с назначением на пост главы украинского МИД.
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Стала известна продолжительность вывода спутника MEV-1 на орбиту в сентябре
В Центре Хруничева сообщили, что продолжительность выведения американского технологического спутника Mission Extension Vehicle-1 ракетой-носителем «Протон-М» с космодрома Байконур, запланированного на 30 сентября, должна составить рекордные 15 часов 54 минуты.
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Более 140 тысяч человек посетили МАКС-2019 за три дня
Авиакосмический салон МАКС-2019 посетили более 140 тыс. человек за три дня. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МВД Подмосковья.
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В ГИБДД сообщили о подтоплении 14 участков дорог во Владивостоке
Во Владивостоке в результате ливней подтоплено 14 участков автомобильных дорог. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на ГИБДД города.
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В Минобороны рассказали о разведактивности у границ России за неделю
В течение недели 27 летательных аппаратов вели разведку возле российских границ. Об этом свидетельствуют данные инфографики газеты Вооружённых сил России «Красная звезда».
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Главы МИД Британии, Германии и Франции обсудят Иран
Глава британского МИД Доминик Рааб намерен обсудить в Хельсинки с главой МИД ФРГ Хайко Маасом, министром иностранных дел Франции Жан-Ивом Ле Дрианом и главой европейской дипломатии Федерикой Могерини Иран.
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Уровень воды в реке у Комсомольска-на-Амуре достиг 708 см
Согласно данным управления ГОЧС администрации Комсомольска-на-Амуре на утро 30 августа, уровень воды в реке Амур составляет 708 см.