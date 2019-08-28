Rzeczpospolita: Лукашенко не приедет 1 сентября в Польшу из солидарности с Путиным

Несмотря на приглашение от Анджея Дуды, глава Белоруссии Александр Лукашенко не приедет на 80-ю годовщину начала Второй мировой войны в Варшаву, пишет Rzeczpospolita. Издание связывает это с отсутствием приглашения для Владимира Путина и отмечает, что за 25 лет белорусский президент ни разу не прибыл в Польшу с двусторонним визитом.

Президент Белоруссии не приедет в Польшу на мероприятия, посвященные 80-й годовщине начала Второй мировой войны. Главу белорусского государства пригласил президент Польши Анджей Дуда, сообщает Rzeczpospolita.

Если бы белорусский глава решился принять приглашение, то это был бы его второй визит в Польшу за последние 25 лет. Президент Белоруссии был в Польше в 1995 году. Тогда он участвовал в 50-й годовщине освобождения концентрационного лагеря в Освенциме. Однако он никогда не приезжал в Польшу на двустороннюю встречу, отмечает портал.

По данным Rzeczpospolita, что Лукашенко принял решение, что не воспользуется приглашением польского президента. Причина? Отсутствие приглашение для президента Российской Федерации Владимира Путина. Также по этой причине, как утверждает хорошо проинформированный источник в Минске, белорусские власти не отважились делегировать политика высокого ранга на мероприятия.

Белорусский МИД пока не комментирует эту ситуацию, подытоживает польская газета.