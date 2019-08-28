Rzeczpospolita: Лукашенко не приедет 1 сентября в Польшу из солидарности с Путиным

17:58
Путин наградил девятерых жителей Приангарья за спасение людей при паводке
Президент России Владимир Путин наградил медалью «За спасение погибавших» девятерых жителей Иркутской области за их действия при паводке.
17:56
Глава лейбористов раскритиковал решение Джонсона по работе парламента
Глава Лейбористской партии Джереми Корбин подверг критике решение премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона по приостановке работы парламента, назвав его «угрозой нашей демократии».
17:56
СМИ: «Спартак» предложил €9 млн за лучшего бомбардира чемпионата Турции
Московский «Спартак» сделал предложение турецкому «Галатасараю» по трансферу сенегальского нападающего Мбайе Дьяну.
17:56
На Украине арестовали экс-главу Минздрава
Печерский районный суд Киева арестовал экс-главу Министерства здравоохранения Украины Раису Богатырёву.
17:47
Агент Фернандеша рассказал о возможном переходе клиента в «Краснодар»
Агент португальского полузащитника Мануэла Фернандеша Паулу Барбоза прокомментировал интерес к его клиенту со стороны «Краснодара».
17:45
США откроют в Боготе временный дипломатический офис по Венесуэле
Государственный департамент заявил, что США откроют в столице Колумбии временный дипломатический офис по делам Венесуэлы.
17:43
На дорогах Подмосковья планируют установить светоотражающие элементы
На дорогах Московской области планируют установить светоотражающие элементы — катафоты. Они появятся на разделительных полосах, сообщает телеканал «360» со ссылкой на пресс-службу регионального Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
17:41
Омская область получит более 830 млн рублей на покупку компьютерного оборудования для школ
Омская область прошла конкурсный отбор на получение в 2020—2022 годах субсидий из федерального бюджета в рамках проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование», сообщает Gorod55.ru со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.
17:40
В Тюменской области внесли поправки в бюджет на 2019 год
Губернатор Тюменской области Александр Моор внëс поправки в бюджет на 2019 год, сообщает Nashgorod.ru.
17:40
Range Rover насмерть сбил ребёнка на западе Москвы
Малолетняя девочка погибла под колёсами автомобиля Range Rover на западе Москвы, передаёт РИА Новости со ссылкой на столичное управление Госавтоинспекции.
17:39
В Амурской области рассказали о ситуации с урожаем на фоне паводков
В Амурской области рассказали о гибели урожая на площади 225 тыс. га из-за паводков, сообщают «Известия» со ссылкой на сайт регионального правительства.
17:39
В Новгородской области обезвредили боеприпас времëн Великой Отечественной войны
В Валдайском районе обезвредили боеприпас времëн Великой Отечественной войны, сообщают «Невские новости» со ссылкой на ГУ МЧС России по Новгородской области.
17:38
В Москве напомнили о сервисе для контроля за посещением школы детьми
С помощью сервиса «Москвëнок» родители могут контролировать посещение школы детьми, передаëт ФАН.
17:37
В Удмуртии вынесли новый приговор учителю по делу об убийстве
В Удмуртии вынесли новый приговор учителю музыки, передаëт интернет-издание «Сусанин» со ссылкой на пресс-службу судейского сообщества республики.
17:37
СМИ: Защитник «Тамбова» прибыл в Москву для подписания контракта с ЦСКА
Отечественные СМИ сообщают, что ивуарийский защитник «Тамбова» Седрик Гогуа прибыл в Москву для подписания контракта с ЦСКА.
17:36
На Украине задержали более 30 человек после нападения на журналистов
Сотрудники правоохранительных органов Украины задержали более 30 человек по факту нападения на съёмочную группу телеканала «112 Украина».
17:27
По делу об обрушении здания в Новосибирске задержаны три человека
Следователи задержали трёх человек в рамках уголовного дела об обрушении стены здания в Новосибирске. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета.
17:23
Королева одобрила приостановку работы парламента Британии
Королева Великобритании Елизавета II одобрила приостановку работы парламента страны.
17:22
Сборная России по баскетболу разгромила команду Испании перед стартом ЧМ
Сборная России по баскетболу в рамках подготовки к стартующему в Китае чемпионату мира провела товарищеский матч с национальной командой Испании.
17:19
Видео с попавшим под струю воды российским журналистом собрало 3 млн просмотров
Ролик с корреспондентом «Матч ТВ» Евгением Евневичем, попавшим под струю воды во время прямого включения с «ВЭБ Арены» перед матчем седьмого тура РПЛ ЦСКА — «Ахмат», бьёт новые рекорды.
17:11
В Якутии восстановили электроснабжение для 87 тысяч человек
Специалисты ликвидировали аварию, которая привела к тому, что около 87 тыс. человек остались без электричества в Якутии.
17:04
Промокший журналист «Матч ТВ»: в понедельник в шутку взял с собой на футбол фен
Корреспондент «Матч ТВ» Евгений Евневич, попавший под струю системы полива газона перед матчем 7-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) ЦСКА — «Ахмат», рассказал, как на эпизод отреагировали его коллеги.
17:00
В Турции умерла пострадавшая в бассейне девочка из России
Девочка из Санкт-Петербурга, которая пострадала в бассейне в турецком Бодруме, умерла в больнице. Об этом сообщил отец ребёнка Андрис Лейкуцис, информацию подтвердили в посольстве.
16:59
Болтон посетит Польшу после визита в Белоруссию и Молдавию
Помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что посетит 29 августа Белоруссию и Молдавию, а потом отправится в Польшу.
16:55
Спаич обратился к болельщикам на русском после вылета из Лиги чемпионов
Сербский защитник «Краснодара» Урош Спаич обратился к болельщикам на русском языке после вылета команды из Лиги чемпионов.
16:51
На Кубани посадившего сына на цепь ограничили в родительских правах
Белореченский районный суд в Краснодарском крае ограничил в родительских правах местного жителя, который посадил в сарае сына на цепь.
16:50
Американский баскетболист сравнил Москву с Лос-Анджелесом
Защитник баскетбольного ЦСКА Рон Бэйкер поделился первыми впечатлениями о Москве и окружающих его в столице России людях.
16:44
Фото президента Казахстана незаконно использовали в рекламе казино
Пресс-секретарь президента Казахстана Берик Уали заявил, что фотографию казахстанского лидера Касым-Жомарта Токаева незаконно использовали для рекламы онлайн-казино.
16:43
Яковенко станет ректором Дипакадемии МИД России
Бывший посол России в Великобритании Александр Яковенко станет новым ректором Дипломатической академии МИД. Об этом сообщила официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова.
16:41
Корреспондент об экстремальном прямом эфире: это не было постановкой
Журналист телеканала «Матч ТВ» Евгений Евневич рассказал, как попал под струю системы автоматического полива газона перед матчем седьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) ЦСКА — «Ахмат».
16:33
Промокший журналист «Матч ТВ» рассказал, как сушил вещи после прямого эфира
Корреспондент телеканала «Матч ТВ» Евгений Евневич рассказал, как сушил вещи после того, как попал под струю системы полива газона перед матчем седьмого тура РПЛ ЦСКА — «Ахмат».
16:27
На Украине атаковали снимавших незаконную вырубку леса журналистов
В посёлке Золочев Харьковской области неизвестные совершили нападение на съёмочную группу телеканала «112 Украина», занимавшуюся съёмкой незаконной вырубки леса.
16:23
Домрачева высказалась о ситуации вокруг контрактов российских биатлонистов с СБР
Четырёхкратная олимпийская чемпионка Дарья Домрачева прокомментировала ситуацию вокруг подписания контрактов между СБР и российскими биатлонистами.
16:23
Коломойский призвал к частичному снятию санкций с России
Украинский бизнесмен Игорь Коломойский считает целесообразным снять с России часть санкций. Об этом он заявил в интервью интернет-изданию «Цензор.нет».
16:22
История автомобиля будет доступна на портале госуслуг с 2020 года
Вице-премьер России Максим Акимов заявил, что полная история автомобиля станет доступна на портале госуслуг в 2020 году.
16:22
ЧМ по забегам с препятствиями пройдëт в России в 2020 году
Чемпионат мира по забегам с препятствиями пройдëт в России в 2020 году, заявила руководитель проекта «Лига героев» Ксения Шойгу на пресс-конференции.
16:19
Нарышкин оценил решение СССР заключить пакт о ненападении с Германией
Председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин оценил решение СССР заключить пакт о ненападении с Германией.
16:13
Борзаковский: буду рад, если другой российский легкоатлет побьёт мои рекорды
Олимпийский чемпион 2004 года в беге на 800 м Юрий Борзаковский предположил, когда в России сможет появиться столь же сильный спортсмен на средних дистанциях, каким в своё время был он сам.
16:13
Болтон обвинил Китай в краже технологий истребителей F-35
Помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон обвинил Китай в краже технологий американских самолётов F-35 для своего истребителя пятого поколения.
16:08
Борзаковский: тренер вручил мне флаг, но я был в полуобморочном состоянии
Олимпийский чемпион 2004 года в беге на 800 м Юрий Борзаковский вспомнил, что делал после исторической победы в Афинах.
16:04
МИД России прокомментировал новые санкции США по делу Скрипалей
Россия никогда не примет навязываемые ей «правила поведения» по чьим-либо лекалам, заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова, комментируя вступление в силу 26 августа второго пакета санкций США по делу об отравлении в Солсбери.
16:01
Правительство намерено реализовать пакет мер для поддержки рождаемости
Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что российское правительство планирует реализовать большой пакет мер для поддержки рождаемости в стране.
15:58
Кирьяков: уровень «Браги» даёт «Спартаку» надежду на лучшее
Экс-футболист московского «Динамо» Сергей Кирьяков поделился ожиданиями от ответного матча раунда плей-офф квалификации Лиги Европы между московским «Спартаком» и португальской «Брагой».
15:50
Российский бегун Дементьев отстранён на четыре года за допинг
Российский бегун Андрей Дементьев был дисквалифицирован на четыре года за нарушение антидопинговых правил.
15:48
Россиянин Копылов выступит на турнире UFC в Москве
Российский боец смешанных единоборств Роман Копылов примет участие в турнире UFC Fight Night Moscow, который пройдёт в столице России 9 ноября.
15:43
МИД России рассчитывает на полное оправдание Вышинского на Украине
МИД России рассчитывает на полное оправдание журналиста Кирилла Вышинского по всем пунктам предъявленных ему на Украине обвинений. Об этом в ходе брифинга заявила официальный представитель ведомства Мария Захарова.
15:39
Зеленский выступил за присоединение США к нормандскому формату
Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с советником президента США по национальной безопасности Джоном Болтоном выступил за присоединение Соединённых Штатов к нормандскому формату.
15:38
Футболист «Спартака» Умяров заменит Сулейманова в молодёжной сборной России
Полузащитник московского «Спартака» Наиль Умяров получил вызов в молодёжную сборную России для подготовки к матчам отборочного турнира чемпионата Европы 2021 года после травмы хавбека «Краснодара» Магомеда-Шапи Сулейманова.
15:37
«Спартак» выступит на детском Кубке чемпионов по футболу в Болгарии
Московский «Спартак» представит Россию на детском Кубке чемпионов ЛУКОЙЛ, который пройдёт с 4 по 8 сентября в болгарском Пловдиве.
15:36
Песков оценил сообщения о «той же самой» продавщице мороженого на МАКС
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал сообщения о том, что мороженое на МАКС-2019 Владимиру Путину продавала та же женщина, что и в 2017 году.