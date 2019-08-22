Чапутович об отношениях с Россией: ЕС и западные демократии для Польши важнее связей с авторитарными странами

Я не хочу, чтобы Польша воспринималась Россией в качестве главного врага, заявил глава МИД Польши Яцек Чапутович. При этом в интервью Rzeczpospolita он отметил, что прорыва в отношениях нет, поскольку Москва не изменила своей политики в отношении Украины, демократической оппозиции или по вопросу ДРСМД. Поэтому в отличие от Франции Польша проводит иную политику: больший вес имеют отношения со странами Европейского союза, затем с западными демократиями, и в последнюю очередь — с авторитарными странами, включая Россию.

Германия считает, что, несмотря на агрессию России в Грузии и на Украине, Основополагающий акт Россия — НАТО 1997 года продолжает оставаться в силе и тем самым ограничивать численность войск альянса, которые могут базироваться в Польше. «Но как можно нарушить соглашение, раз другая сторона, нарушив территориальную целостность и суверенитет другого государства, уже это сделала?» — задаётся вопросом в интервью изданию Rzeczpospolita министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович. Польский дипломат также считает, что Германия совершенно по другим причинам опасается увеличенного присутствия американских войск в Польше, и именно поэтому она ссылается на Основополагающий акт.

Министр также напомнил, что решение о введении союзнического присутствия в Польше и балтийских странах было принято на саммите НАТО в Варшаве три года назад в качестве ответной реакции на занятие Россией Крыма и части Донбасса. «Было бы лучше, если бы Россия ушла с этих территорий. Но Москва продолжает и дальше нарушать международное право, а также не реализует Минские соглашения. А раз она таким образом укрепляет свою политику, то это укрепляет и присутствие американцев в Польше», — объяснил дипломат.

При этом он добавил, что Варшава никогда не будет стремиться к перемещению американских войск из Германии в Польшу, потому что войска США в Германии служат также и безопасности Польши. Силы в Польше и прибалтийских странах выполняют лишь отпугивающую функцию, а защищать должна Германия. «Но будут ли части, базирующиеся в Германии, на самом деле действовать в случае атаки России, точно неизвестно», — с сожалением констатировал Чапутович.

В интервью дипломат также отметил, что сложно было не заметить, как президент Макрон сразу же после усмирения демократических протестов в Москве пригласил Путина и уже подтверждает, что приедет в Москву в следующем году на День Победы. «Мы проводим иную политику, сначала вес имеют отношения со странами Европейского союза, затем с западными демократиями, и в последнюю очередь — с авторитарными странами. Франция видит это иначе, и это нужно осознавать», — подчеркнул он.

На вопрос о том, сможет ли президент Польши Анджей Дуда и глава партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский поехать в Смоленск на 10-ю годовщину катастрофы, глава МИД Польши ответил: «Я не могу себе представить, чтобы Россия заблокировала визит главы страны в Смоленск».

«Я точно не хочу, чтобы Польша воспринималась Россией в качестве главного врага, в особенности принимая во внимание политику, которую проводит Франция и другие страны. Одновременно Россия не изменила свою политику в отношении Украины, в отношении демократической оппозиции или по вопросу ДРСМД. Следовательно, к сожалению, в наших отношениях нет прорыва», — поясняет он.

В интервью дипломат также отметил, что президент Зеленский, стремясь решить тупиковую ситуацию в Донбассе, видит, что прежний формат переговоров с участием только Франции, Германии, России и Украины не увенчался успехом. «Он думает о присоединении к ним новых государств: США и Великобритании. Мы это поддерживаем — также большей вовлечённости США послужили бы поставки сжиженного газа на Украину», — резюмировал он.