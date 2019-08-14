Экс-глава МИД Польши: если армия США уйдёт, Германия потеряет чувство безопасности

Будущее немецко-американских отношений находится в опасности не только из-за того, что Берлин уже долгие годы не тратит 2% ВВП на оборону и беспрестанно ведёт бизнес с Россией, но и из-за возможных политических перетасовок в Германии, считает экс-министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский. В интервью wPolityce он не исключил, что в какой-то момент американская угроза о переброске войск США из Германии в Польшу может стать вполне реальной.

«Трамп упрекает немцев в том, что они используют прибыльные торговые контакты с Россией, покупают у Кремля газ, а россияне эти деньги тратят на укрепление своей безопасности. Но ведь именно российская сила угрожает безопасности НАТО. Поэтому Трамп не может официально гарантировать безопасность Европе, которая препятствует обеспечению безопасности, укрепляя мощь России», — прокомментировал в интервью порталу wPolityce информацию о возможном переводе в Польшу части американских солдат, базирующихся в Германии, бывший министр иностранных дел Польши, евродепутат от партии «Право и справедливость» Витольд Ващиковский.

Политик не исключает, что это лишь риторика, которая нацелена на то, чтобы склонить Германию к увеличению расходов на оборону. Германия на протяжении долгих лет уклонялась от своих обязанностей. В 2014-м на саммите НАТО было принято решение о том, что бюджет на оборону будет увеличен до 2% ВВП страны. Германия посчитала, что в расходы на оборону следует включить среди прочего гуманитарную помощь. Они сочли, что при помощи этих денег они обеспечивают себе безопасность, к примеру, сдерживая где-то в Африке волну мигрантов, отмечает евродепутат.

«Я слушал Дональда Трампа на разных встречах НАТО в Брюсселе, когда он отчитывал Меркель и французов за то, что они не выполняют своих обязательств по расходам на оборону. Однако несмотря на это, угроза переброски части армии в Польшу, по моему мнению, маловероятна», — объяснил Ващиковский.

Политик подчеркнул, что обстановка для американских войск в Германии очень удобная: построены базы, полностью налажена логистика, центральное расположение Германии в Европе обеспечивает ей окружение буфером из Польши и прибалтийских стран. Это, в свою очередь, гарантирует комфорт и безопасность американским солдатам. «Мне не кажется, что такие перемены наступят в одночасье», — добавляет он.

Более того, эти базы генерируют определённый торговый оборот для Германии. Она понимает, что может лишиться этой привилегии. Тогда она потеряет не только чувство безопасности, но и экономические выгоды. Если бы вышеупомянутая угроза была воплощена в реальность, то это бы отразилось на немецкой экономике, отмечает бывший министр.

Польский политик также убеждён, что будущее немецко-американских отношений находится в опасности также из-за возможных политических перетасовок в Германии. «Проблема состоит в том, что новое правительство может быть ещё хуже. Партия «Альтернатива для Германии» не хочет видеть американцев на территории своего государства. Значительная группа немецких политиков хочет самостоятельно править в Европе. Имеется сильное давление со стороны партии зелёных в плане ещё большего сокращения расходов на оборону. В таком случае американская угроза имеет реальный шанс материализоваться, и тогда войска перевели бы в Польшу», — объяснил он.

При этом Ващиковский отмечает, что бывший немецкий дипломат, руководитель Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер, как и многие немецкие политики, угрожает американцам в плане того, что переброска американских войск в Польшу — это якобы нарушение договорённостей с Россией после холодной войны. «Это неправда. Ни НАТО, ни США не взяли на себя связывающих в правовом смысле обязательств, чтобы на территории новых стран-членов не базировались значительные оборонные силы. Некоторые немцы даже прибегают к лживому аргументу, говоря, что переброска этих войск стала бы нарушением соглашений с Россией. Таких обязывающих соглашений не было и нет на настоящий момент», — пояснил политик.

В интервью порталу wPolityce бывший министр иностранных дел Польши также прокомментировал политическую ситуацию в Италии, где дело может дойти до внеочередных выборов.

Ващиковский сказал, что всё указывает на то, что Маттео Сальвини может выиграть эти выборы, но не факт, что он сможет самостоятельно создать правительство. «Однако есть намного более серьёзный вопрос — что Сальвини, будучи премьер-министром, потребует от Брюсселя? Сальвини ожидает больших дотаций и грозится выйти из зоны евро. На фоне брексита это имело бы колоссально негативное влияние на ситуацию в Европе. Я также не знаю, как он поведёт себя в отношении России, обладая полнотой власти. Сальвини ведь не скрывает, что он не принимает курс европейской политики в отношении Кремля», — резюмировал польский евродепутат.

Комментарии читателей на сайте wPolityce:

PytekLolek@PytekLolek: Нельзя вывести все оккупационные войска из Германии в Польшу, потому что «сыны Гитлера» сразу этим воспользуются и создадут Четвёртый рейх. Но пару дивизий и авиационную базу мы с удовольствием примем… Особенно ввиду отмены ДРСМД нам пригодится немного американских ракет средней дальности, нацеленных на Калининград, Москву или Ленинград…

ob-ser-wator: Господин экс-дипломат, это самое лучшее, что может ожидать Германию! Берите американцев — но за ваш собственный счёт!

Pan Cernik: По сути, Германия может желать «избавиться» от американских войск. Тогда они снова смогли бы стать гегемонами Европы без каких-либо ограничений… История любит повторяться.

OlaFankaJetow@OlaFankaJetow: Зато мы прекрасны, берём деньги у ЕС, а тратим в США…

tyle w temacie: Ой, Ващиковский, Германии только это и нужно. В крайнем случае их поддержат французы, а вывод 35 тысяч солдат не является для них никаким шоком. Вполне возможно, что они используют это в пропагандистских целях. Проснись!



