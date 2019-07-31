Forsal: в Варшаве раскритиковали идею Берлина о визовых послаблениях для молодых россиян

Германия хочет, чтобы молодые россияне могли въезжать в страны Шенгенской зоны без виз — это очередное предложение немецких властей, намекающее на необходимость улучшения взаимоотношений с Россией, пишет Forsal. Однако у этой идеи слишком много рисков, считают польские политики. Ведь безвизовый доступ в Германию откроет им путь в страны всей Шенгенской зоны. Поэтому для реализации такой инициативы обязательно необходимо одобрение всего ЕС.

Молодёжь из Российской Федерации в возрасте 18-25 лет должна въезжать в Федеративную Республику Германии без виз — так звучит призыв, который поддержал среди прочего уполномоченный правительства Германии по России Дирк Визе, информирует Forsal. Сейчас власти в Берлине и в Москве должны подготовить быстрый правовой путь, который сделает возможным введение решения.

Однако Германия входит в состав Шенгенской зоны, следовательно, новый механизм автоматически давал бы право пребывания на территории всей шенгенской зоны. Поэтому для послабления предписаний в отношении молодёжи из России необходимо разрешение всех её стран. Решение могло бы напомнить положения, регулирующие безвизовый режим для граждан Грузии, Молдавии, Украины или балканских стран, объясняет портал.

«Переговоры о безвизовом режиме между ЕС и Россией имели место уже ранее. Предложение серьёзно принималось во внимание обеими сторонами, но диалог закончился вместе с аннексией Крыма*», — говорит бывшая посол Польши в Москве Катарина Пелчинска-Наленч. Авторы идеи объясняют, что облегчение въезда для молодых россиян в Германию, а де факто в ЕС, позволит им принимать более активное участие в обмене и образовательных программах. «Ученики и студенты должны увидеть ЕС собственными глазами, а не через фильтр пропаганды российского телевидения», — подчёркивает Forsal.

«Визы — это достаточно архаичный способ заботы о безопасности. Для преступников это никакая не преграда, а для инициатив, развивающих общественные контакты — совершенно напротив. В принципе, упрощение контактов следует признать шагом в лучшую сторону», — считает Эрнест Выцишкевич, директор Центра польско-российского диалога и согласия. Он также хотел бы расширить идею похожих упрощений для молодых белорусов, а также ввести принцип взаимности — то есть отмену виз в Россию для молодых европейцев.

Однако от идеи Берлина отнюдь не в восторге политолог Пшемыслав Журавский вель Грайевский, советник главы польской дипломатии. «Россияне уже на протяжении многих лет с удовольствием ездят на Запад, но никогда из этого ничего не последовало, они не переставали быть приверженцами российского империализма. И на этот раз это не подействует», — говорит он. «В военном плане такая идея порождает существенную угрозу для прибалтийских стран. 18-25 лет — это прекрасный военный возраст. Давайте представим ситуацию, в которой в прибалтийские государства начали бы без виз въезжать россияне в этом возрасте», — добавляет политолог.

Риск в политическом смысле видит также и Выцишкевич. «Чтобы не легитимизировать российскую политику, этими привилегиями не должны пользоваться лица с паспортами, выданными жителями аннексированного Крыма, а также оккупированой части украинского Донбасса», — предостерегает он. Журавский вель Грайевский идёт на шаг дальше. «В политическом плане это стало бы подтверждением российского тезиса, который лёг в основу решения об отправке войск на Украину в 2014 году, о том, что агрессию быстро простят, а Запад и так сделает всё, чтобы вновь притянуть к себе Россию», — говорит политолог.

Пелчинская-Наленч, которой сама идея нравится, обращает внимание на то, что ошибка состоит в том, что с этой идеей выступила Германия. «Это идёт на пользу российской пропаганде, которая стремится к расколу ЕС. Идея должна была быть представлена в качестве элемента политики ЕС», — убеждает она. Экс-министр ведомства канцлера ФРГ, член правления железнодорожного концерна Deutsche Bahn Рональд Пофалла, один из инициаторов, заявил, что в ближайшее время он отправится в Варшаву, чтобы в этом вопросе получить поддержку Польши.

Предложение отмены виз для молодых россиян вписывается в общий климат в Германии. Премьер-министры восточных земель хотят отмены санкций, введённых в отношении России после агрессии на Украину, а недавно министр экономики ФРГ Петер Альтмайер подписал со своим российским коллегой Максимом Орешкиным документ, в котором речь идёт о развитии двустороннего экономического развития, а также об обмене информацией. Эксперты, связанные с МИД Германии, планируют на вторую половину 2020 года инициативу, предусматривающую ревизию политики в отношении России, резюмирует Forsal.

* Крым вошёл в состав России после того, как за это проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме 16 марта 2014 года (прим. ИноТВ).