Gazeta Prawna: накануне годовщины Второй мировой Германия опять делает ставку на Россию

Несмотря на то что немецкая дипломатия подчёркивает, что не хочет возвращения к прежнему уровню отношений с Россией, она всё чаще и громче говорит о том, что Москва является необходимым партнёром для решения глобальных проблем. Более того, особенное значение для российско-немецких отношений может иметь будущий год — МИД Германии уже объявил об углублении сотрудничества в связи с 75-й годовщиной окончания Второй мировой войны, сообщает Gazeta Prawna.

«Берлин на каждом возможном уровне расширяет свои отношения с Москвой. Ключевые политики на Рейне всё чаще ставят под сомнение санкции Евросоюза, введённые по отношению к Кремлю», — пишет в издании Gazeta Prawna польский журналист Лукаш Граевский.

На прошлой неделе в западногерманском городе Дюрен прошла 15-я Конференция городов — партнёров России и Германии. В двухдневном мероприятии приняли участие более 820 участников, главным образом представители более 100 городов-партнёров. Мероприятие было использовано для того, чтобы поставить под сомнение действующий курс ЕС в отношении России. Петер Франке, председатель Федерального союза немецких предприятий Запад-Восток, во время дебатов «Российско-Германские отношения: quo vadis?» даже призывал привлечь крымские города к сотрудничеству в качестве уже вполне российских, подчёркивает автор.

Принимающий участие в той же самой дискуссии Павел Завальный, глава российско-немецкой парламентарной группы в Думе, термин «аннексия»* в контексте занятия россиянами Крыма в 2014 году назвал «пропагандой» и «промыванием мозгов». Российский политик получил поддержку от бывшего корреспондента немецкого общественного телеканала ARD в Москве Габриэль Кроне-Шмальц, которая критиковала русофобский подход немецких СМИ.

Кроне-Шмальц является автором бестселлеров, в которых в контексте конфликта на востоке Украины она критикует правительство в Киеве и роль государств НАТО и защищает действия России. Местный журнал Aachener Zeitung писал, что часть участников конференции предлагала составить петицию к немецкому правительству об отмене любых санкций, введённых по отношению к России, подчёркивает журналист.

Немецкая дипломатия анонсирует больше подобных мероприятий, связывающих общества Германии и России. «Дипломатия снизу», которая делает ставку на сотрудничество городов и неправительственных организаций, должна быть ответом на разногласия, разделяющие Германию и Россию на вершинах власти», — говорила на конференции в Дюрене Мишель Мюнтеферинг, госсекретарь немецкого МИД. Однако несмотря на упомянутые разногласия, даже на самом высоком уровне встреч предостаточно. Глава немецкой дипломатии Хайко Маас только в этом году три раза встретился со своим российским коллегой Сергеем Лавровым. Очередная встреча пройдёт через две недели в Бонне во время саммита «Петербургский диалог», рассказывает он.

«Немецкая дипломатия подчёркивает, что не хочет возвращения к подходу business as usual, но одновременно с этим чётко ставит вопрос о том, что Россия является необходимым партнёром для решения таких глобальных проблем, как контроль за вооружениями», — поведал изданию Gazeta Prawna польский аналитик Марек Менкишак. Эксперт в контексте потепления российско-немецких отношений обращает внимание на июньский визит премьера Саксонии Михаэля Кречмера в Россию.

Политик ещё перед вылетом на Международный экономический форум в Петербурге проинформировал СМИ, что санкции, введённые по отношению к России, должны быть отменены. Министр экономики ФРГ Петер Альтмайер подписал вместе со своим коллегой Максимом Орешкиным документ, в котором говорится о построении двустороннего экономического сотрудничества, обмене информацией, а также обеспечении возможности поездок российских экспертов в Германию.

«Всё это происходит в контексте ключевой роли, которую федеральное правительство Ангелы Меркель сыграло на прошлой неделе в деле возвращения российской делегации в ПАСЕ», — отмечает автор.

Более того, особенное значение для российско-немецких отношений может иметь будущий год. Немецкий МИД уже объявляет об углублении сотрудничества в связи с 75-й годовщиной окончания Второй мировой войны. В свою очередь во второй половине будущего года немцы примут президентство в Совете ЕС, а эксперты, связанные с МИД в Берлине, информируют, что частью повестки дня Берлина будет реформа политики ЕС в отношении государств Восточного партнёрства, а также России, резюмирует в издании Gazeta Prawna польский журналист Лукаш Граевский.

* Крым вошёл в состав России после того, как за это проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме 16 марта 2014 года (прим. ИноТВ).