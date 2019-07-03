Rzeczpospolita: Путин вернул Россию в ПАСЕ, попутно обыграв Меркель и Макрона

Для возвращения в ПАСЕ Совет Европы поставил России следующие условия: отпустить украинских моряков, допустить в Крым комиссара ПАСЕ по правам человека, а также уплатить просроченные взносы. Однако, получив обратно право голоса в ПАСЕ, Россия как будто забыла про свои обещания, ловко перехитрив как Украину, так и Запад, пишет Rzeczpospolita.

После возврата в Совет Европы Россия должна была освободить украинских моряков, однако Путин обыграл Меркель и Макрона. Всё указывает на то, что возвращение российской делегации в ПАСЕ было частью негласного договора, который Москва не выполнила, пишет Rzeczpospolita.

Детали тайного соглашения между Россией, Германией, Францией и Украиной раскрыл представитель Киева в Совете Европы Дмитрий Кулеба. Совет Европы поставил России условия: отпустить украинских моряков, допустить в Крым комиссара ПАСЕ по правам человека, а также урегулировать проблему просроченных взносов. Россия получила обратно право голоса в Совете Европы, а про остальное забыла, подчёркивает издание. Пользуясь случаем, она пыталась втянуть нового президента Украины Владимира Зеленского в скандал, который мог бы помешать его политической карьере.

25 июня истёк срок, когда Россия должна была освободить 24 украинских моряка в соответствии с майским решением Международного трибунала ООН по морскому праву в Гамбурге. Так случилось, что голосование по вопросу возвращения России в ПАСЕ проходило в ночь с 24 на 25 июня. Речь шла о моряках, на которых в ноябре прошлого года «напала и захватила в Керченском проливе российская Федеральная служба безопасности». Они плыли из Одессы в Мариуполь, то есть в соответствии с международным правом не нарушали чужих границ. Проблема состоит в том, что c момента «незаконной аннексии Крыма»* в 2014 году Россия считает территориальные воды полуострова, а также пролив своей территорией. Впоследствии все моряки предстали перед судом в Крыму, а затем попали под арест, напоминает издание.

Украинские СМИ утверждают, что президент Зеленский обсуждал их освобождение во время последних визитов в Берлин и Париж. Взамен Германия и Франция должны были проголосовать за возвращение России в ПАСЕ, отмечает издание.

Именно так они и сделали. Когда в ночь на 25 июня Россия узнала, что возвращается в Страсбург, российский МИД направил дипломатическую ноту в Киев и Гамбург. Москва проинформировала, что может освободить украинских моряков, но при условии, что Киев письменно даст гарантию того, что после возвращения на Украину они предстанут там перед судом. Это стало бы большим успехом президента Украины в преддверии приближающихся парламентских выборов. Кроме того, он недавно встретился с семьями захваченных моряков и обещал, что они вскоре вернутся домой.

Не исключено, что так бы и случилось, если бы не нота МИД в Киеве, который отклонил это предложение и заявил, что Россия должна безоговорочно освободить моряков. Глава украинской дипломатии Павел Климкин, которого Зеленский уже пытался безуспешно отправить в отставку, в понедельник взял отпуск по собственному желанию. Несколько дней назад украинский глава жёстко раскритиковал его и обвинил в том, что тот отправил в Москву ноту без консультации с президентом.

Аналитики в Киеве утверждают, что если бы не Климкин, неопытный в политическом плане президент мог бы совершить серьёзную и опасную ошибку для Украины. «Это была наглая провокация. Москва обошла Зеленского, который не заметил настоящих намерений, не рассчитал риск и почти поддался обману. Конечно, никто из тех моряков не предстал бы перед судом на Украине, но признание в письменной форме решения российского суда означало бы признание российской юрисдикции в Крыму. Это могло бы иметь болезненное последствие для его политической карьеры», — заявил изданию ведущий украинский политолог Владимир Фесенко. «Москва ведёт грязную игру против Украины. Она будет пытаться использовать отсутствие опыта у президента Зеленского», — добавляет он.

Ещё во время инаугурации президент Зеленский говорил, что для достижения мира на Украине он готов «пожертвовать своей политической карьерой». Он также говорил о том, что будет в первую очередь сражаться за освобождение украинских пленных, которые в настоящее время пребывают в России, а также на территории самопровозглашённых Донецкой и Луганской республик.

«Россия готова освободить этих людей, она никого из них не намеревается здесь задерживать. Но сейчас шаг должен сделать Киев. Ведь президент Украины говорил, что хочет довести это дело до конца «любой ценой», — заявил польскому изданию Алексей Мухин, российский политолог, тесно связанный с Кремлём.

* Крым вошёл в состав России после того, как за это проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме 16 марта 2014 года (прим. ИноТВ).