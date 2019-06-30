Guardian: Путин прав насчёт краха либерализма, но в этом есть и вина Европы

Президент России Владимир Путин был прав, заявив о крахе либерализма, пишет автор колонки в The Guardian Оуэн Джонс. Джонс отмечает, что слова Путина в беседе с Financial Times лишь поставили его в один ряд с множеством западных лидеров, также попрекающих идеи либерализма.

Российский лидер Владимир Путин прав, когда восторгается закатом идей либерализма, пишет автор колонки в The Guardian Оуэн Джонс. Присущей его руководству авторитаризм является господствующей идеологией. Идеи популизма процветают, а атрибуты демократии сохраняются исключительно для их демонстрации, а сама суть демократии утеряна.

«Будущее человечества действительно может быть за путинизмом», — полагает Джонс.

При этом председатель Европейского совета Дональд Туск поспорил с утверждением Путина, подчеркнув важность либеральных ценностей в Европе.

«Я считаю устаревшими авторитаризм, культ личности, правление олигархов», — отметил политик.

Однако Джонс считает его слова «лицемерием». Так, он приводит в пример Венгрию, где у власти находится авторитарный лидер Виктор Орбан, разделяющий крайне правые идеи, ограничивающий свободу прессы и независимость судебной системы, а также разжигающий ненависть к мигрантам.

Подходящим примером может стать и родная страна Туска, Польша. Авторитарное правительство в Варшаве также захватило контроль над судебной системой и наступает на свободу СМИ. Кроме того, западные страны продолжают вооружать и поддерживать президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, несмотря на то, что его авторитарные режим «душит демократию и гражданские права» в стране.

Вместе с тем, как отмечает автор статьи, не обошёл упадок либерализма и Великобританию, где долгое время полагали, что британская исключительность вкупе с шовинизмом сделают страну невосприимчивой к авторитарным и популистским идеям. Тем не менее брексит показал, насколько ошибочной является данная теория. Так, в Великобритании СМИ объявляют судей «врагами народа», а оппонентов называют «диверсантами и предателями», ширятся призывы к приостановке работы парламента, то есть де-факто к перевороту, и укрепляются идеи популизма.

И когда в беседе с Financial Times Путин с насмешкой заявляет: «напридумывали, я не знаю, там пять полов уже или шесть полов», он лишь присоединяется к «оглушительному хору фанатизма». Так, Джонс вспоминает запрет президента США Дональда Трампа трансгендерам служить в американской армии.

При этом автор статьи не считает, что европейские страны когда-либо представляли собой идеальное воплощение либеральных идей, однако настаивает, что сейчас либерализм находится в упадке. Более того мир столкнулся с фатальным сочетанием уничижения с трудом приобретённых прав женщин и меньшинств и усугубления экономической и социальной нестабильности, пишет Джонс в The Guardian.

Комментарии читателей на сайте The Guardian:

Melvert: Риторика Путина всё больше напоминает слова человека, который знает, что его правление подходит к концу. Немногие российские лидеры в 20-м веке продержались целых 20 лет, и это только вопрос времени, когда придёт конец его криминальной империи... конечно, чтобы быть сменённой следующей.

MarkB35: Брексит действительно один из таких примеров. Другой — подъём Корбина.

JockTheKnock: Отличный материал, Оуэн. Это ещё одна причина, почему так много людей голосовали за выход из ЕС. Давайте выйдем, как только прикроем недемократичную Палату лордов.

Raffine: Классическое нападение на ЕС в стиле Корбина, через день после требования повторного референдума по брекситу. Определитесь уже!

Rjd904: ЕС не может предотвратить избрания глупых политиков в Венгрии, так же как не может и в Великобритании. Слова Туска — полезное и своевременное напоминание, что нам лучше вместе. У европейских лидеров есть все основания, чтобы осмысленно реагировать на бессмыслицу, которую несут сверхдержавы.