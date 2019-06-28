Польский политик посетовал Polskie Radio: в Европе не слушают, когда мы предупреждаем о поведении России

Известие о возвращении России в ПАСЕ, глава политического кабинета премьер-министра Польши Марек Суский воспринял с большой грустью и удивлением. Об этом он рассказал Polskie Radio, а также при случае упрекнул Германию в том, что она проводит бизнес с Россией, которая в вою очередь использует сырьё в качестве инструмента не только экономической экспансии, но и политического давления.

«С грустью и удивлением я воспринял известие о решении вернуть Россию в ПАСЕ», — заявил в беседе с Polskie Radio глава политического кабинета премьер-министра Польши Марек Суский.

По его словам, все знают, что происходит в Грузии, на Украине и в Чечне. И это отнюдь не показывает, что Россия идёт демократическим путём.

При этом, как отметил политик, Германия ведёт бизнес с этой страной. А ведь Россия использует сырьё в качестве инструмента не только экономической экспансии, но и своего рода политического давления.

«Мы это объясняем в Европе, но некоторые страны не хотят принять это к сведению», — констатировал в интервью Polskie Radio глава политического кабинета премьер-министра Польши Марек Суский.