Польский политик посетовал Polskie Radio: в Европе не слушают, когда мы предупреждаем о поведении России

Известие о возвращении России в ПАСЕ, глава политического кабинета премьер-министра Польши Марек Суский воспринял с большой грустью и удивлением. Об этом он рассказал Polskie Radio, а также при случае упрекнул Германию в том, что она проводит бизнес с Россией, которая в вою очередь использует сырьё в качестве инструмента не только экономической экспансии, но и политического давления.
«С грустью и удивлением я воспринял известие о решении вернуть Россию в ПАСЕ», — заявил в беседе с Polskie Radio глава политического кабинета премьер-министра Польши Марек Суский.
По его словам, все знают, что происходит в Грузии, на Украине и в Чечне. И это отнюдь не показывает, что Россия идёт демократическим путём.
При этом, как отметил политик, Германия ведёт бизнес с этой страной. А ведь Россия использует сырьё в качестве инструмента не только экономической экспансии, но и своего рода политического давления.
«Мы это объясняем в Европе, но некоторые страны не хотят принять это к сведению», — констатировал в интервью Polskie Radio глава политического кабинета премьер-министра Польши Марек Суский.
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