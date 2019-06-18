wPolityce: польский политик сравнил Россию с «терпеливым агрессором», мечтающим о подчинении Польши

Россия годами стремится к осуществлению своих целей, упрямо преодолевая препятствия, и раздел Польши — тому пример, полагает бывший замминистра национальной обороны Польши Ромуальд Шереметьев. В интервью wPolityce он напомнил, что считает Россию «терпеливым агрессором», который не отказался от подчинения Польши. Однако теперь Польша становится важным союзником США, и это партнёрство может стать барьером на пути российской экспансии.

«Россия растягивает реализацию своих целей на годы. Обычно она входит вооружённым путём, когда посчитает, что не встретит сопротивления, поэтому старается сначала довести ситуацию до внутреннего разрушения общества, которое хочет себе подчинить», — говорит в интервью wPolityce профессор, бывший замминистра национальной обороны Польши Ромуальд Шереметьев.

Предупреждения российских СМИ о возможной реакции Москвы на увеличение военного контингента США в Польше следует воспринимать не более, чем ритуал, который Москва проводит, когда показывает, что ей будет сложно подчинить себе даже такую страну, как Польшу, утверждает профессор, бывший вице-министр национальной обороны Польши Ромуальд Шереметьев.

При этом он не считает, что такое подчинение сейчас абсолютно нереально. «В одном из интервью я сказал, что Россия относится к так называемым терпеливым агрессорам. У неё намеченная цель, и она к ней стремится, упрямо преодолевая разные препятствия. Если этих препятствий больше, она выражает по этому поводу недовольство. Но это не означает, что Россия отказывается от подчинения себе Польши», — объясняет замминистра.

Профессор предлагает вспомнить, как Россия довела дело до раздела Первой Речи Посполитой. «Это не была военная операция. Они на нас не напали. Россия годами действовала через своих агентов влияния, разрушая изнутри внутреннюю польскую политическую элиту. Россияне поощряли взаимно уничтожающиеся фракции, а затем, когда «плод разложения» польского государства созрел и упал с дерева, они его подняли — провели раздел Речи Посполитой», — рассказывает он.

В интервью wPolityce Ромуальд Шереметьев очень позитивно оценил польско-американскую декларацию, подписанную президентами обеих стран — Анджеем Дудой и Дональдом Трампом. Он отметил, что, пока все сосредоточились на мелочах, хоть и дорогих, таких как самолёты F-35, следует обращать внимание на что-то другое. Произошло действительно большое дело, потому что Соединённые Штаты явным образом показали, в каком направлении будет двигаться их внешняя политика. Раньше было неизвестно, будут ли они и далее выступать в роли гаранта нынешнего международного миропорядка или откажутся от этого, распространяя своё влияние на другие регионы. Оказалось, что Соединённые Штаты хотят сохранить свою прежнюю позицию в мире, рассказал професор.

«Поэтому мы и становимся очень важным партнёром США. Даже не потому, что мы являемся лояльным союзником, а потому, что американцам нужен в нашем регионе барьер, останавливающий российскую экспансию. Речь идёт о том, чтобы вокруг Польши возник блок, который будет останавливать российское давление на Запад», — подчеркнул он.

Отчётливо прослеживается американская вовлечённость в польский проект Трёхморья*. В межвоенный период Польша до начала Второй мировой войны пыталась создать в Европе похожую геополитическую систему. Сначала под названием Межморья, а потом в качестве концепции Третьей Европы, которой руководил министр Юзеф Бек. Тогда, однако, у Польши не было потенциала, сравнимого с тем, который был у Германии и России, чтобы наши соседи признали, что следует договариваться с поляками. «Сегодня, правда, тоже такого потенциала у нас нет, мы всё ещё продолжаем быть «государством средней величины», но если появляется поддерживающий Польшу потенциал США, то проект Трёхморья приобретает оттенок возможной реальности», — убеждён Шереметьев.

В интервью бывший замминистра признал, что если в США к власти придут демократы, то ситуация может немного измениться: «Действительно американские солдаты приехали в Польшу и могут из неё уехать». Но польско-американское сотрудничество включает в себя также важные экономические инициативы, объясняет он. Это между прочим закупка газа, начало сотрудничества в сфере атомной энергетики. Это очень важные аспекты, потому что они экономически связывают Соединённые Штаты с Польшей. И это имеет большее значение, нежели даже политическая декларация в военной сфере.

Полные симпатии отношения президентов США и Польши важны, но не это является решающим. Независимо от симпатии существует крепкий американский интерес в Европе. Он основывается на том, что США хотят иметь в нашем регионе крепкую и надёжную поддержку. Это может обеспечить Польша, сильная Польша, и поэтому проект Трёхморья поддерживается Соединёнными Штатами. Конечно, было бы очень хорошо, если бы Дональд Трамп и Анджей Дуда могли бы сотрудничать в последующие свои президентские сроки, резюмировал в интервью wPolityce профессор, бывший замминистра национальной обороны Польши Ромуальд Шереметьев.

* Новый союз — так называемое Трёхморье, куда входят 12 стран ЕС Центральной и Восточной Европы, граничащих с Балтийским, Адриатическим и Чёрным морями (прим. ИноТВ).

Комментарии читателей на сайте wpolityce.pl:

spokojny: Это всё очень хорошо. Только надо быть осторожными, чтобы американцы нас не надули.

Paweł1982: Большой успех. Мы купим у американцев истребители и должны будем содержать ещё 1000 их солдат. А ещё мы купим у них газ. А они у нас ничего не купят. Успех столетия.

txc@txc: «Россия растягивает реализацию своих целей на года. Обычно она входит военным образом, когда посчитает, что не встретится с сопротивлением, поэтому старается сначала довести ситуацию до внутреннего разрушения общества, которое хочет себе подчинить». Точно так же действуют немцы. Более того, они эффективнее, они входят, всё скупают и подчиняют без единого выстрела.

www: Деньги текут туда, где спокойно и стабильно! Поэтому наши враги делают всё, чтобы дестабилизировать Польшу! Они не жалеют на это ни средств, ни агентов, ни денег.