Wyborcza: Дуда накупил «ненужной безопасности» у Трампа — как клиент в скидочный день

Подписанная декларация президентами Польши и США о сотрудничестве в сфере обороны не особенно повлияет на обороноспособность Польши, уверен польский журналист Павел Вронский. В издании Gazeta Wyborcza он объясняет, что Польша сама выпросила у США возможность купить самолёты F-35, а вдобавок поблагодарила президента Трампа.

«Похоже, что Анджей Дуда решил купить безопасность Польши в Соединённых Штатах, а дополнительно «по акции» он получил от Дональда Трампа отпущение греха нарушения верховенства закона. Скорее всего так следует трактовать утверждение президента США о том, что он о состоянии демократии в Польше не переживает, потому что в Польше никаких проблем с демократией нет», — пишет в издании Gazeta Wyborcza польский журналист Павел Вронский.



После момента патриотической и официальной эйфории, которая прошла через СМИ, автор предлагает проанализировать, что на самом деле президент Польши Анджей Дуда подписал 12 июня и насколько вырос уровень безопасности Польши.



На самом деле в Польше должны быть привлечены новые военные инвестиции, должны быть созданы командование дивизий, центр обучения, авиационные базы, склады, обеспечены условия для бригад из боевых групп. Из слов президента Трампа, однако, следует, что Соединённые Штаты не потратят на это ни одного доллара США. Да, они перебросят в Польшу лишь тысячу дополнительных солдат, объясняет автор.



Это означает, что либо у Трампа нет такой инициативы поддержки в американском конгрессе, который решает о финансировании этого типа проектов, либо он просто признал, что вооружённые силы США получат бесплатно новую территорию для учений, используя инфраструктуру, построенную поляками. «А почему бы и нет, раз они сами напрашиваются и ещё платят?» — иронизирует журналист.



Ни на йоту не поменялся статус американских сил в Польше. Не был нарушен или по крайней мере пересмотрен Основополагающий акт Россия — НАТО 1997 года о том, что альянс не будет создавать постоянные базы на территории новых стран-членов. Следовательно, не будет Форта Трамп с постоянной базой. Более того, сам президент Дуда определил проект в качестве «переговорной позиции». Можно лишь иметь надежду на то, что это начало дальнейшего сотрудничества с США.



Польша в качестве благодарности купит у США 32 самолёта F-35. И за это польский президент горячо поблагодарил американского лидера.



F-35 — это новейший наступательный истребитель, предназначенный для прорыва обороны противника. Его польза для обороны Польши в роли традиционного истребителя спорная.



При этом польское правительство не завершило переговоры по вопросу закупки оборонного оружия — на самом деле защищающего Польшу, — то есть очередных шести американских противоракетных комплексов «Пэтриот», которые в состоянии сражаться, к примеру, с российскими «Искандерами». Это именно «Пэтриот» охраняет от настоящей и внезапной атаки с воздуха, на которую у Польши сегодня нет ответа, объясняет автор.



«Конечно, президент Дуда использует «успех» в США и представит себя как того, благодаря кому Польша стала безопасной. Однако пока что он напоминает клиента, который купил много всего со скидками и искренне поблагодарил хозяина магазина за то, что смог совершить покупки. Но когда он вернётся домой, он посмотрит в пустой кошелёк и задумается, а действительно ли ему нужно то, что он купил», — резюмирует в издании Gazeta Wyborcza польский журналист Павел Вронский.

