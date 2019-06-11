Wirtualna Polska: на встрече с Трампом для Дуды главное — не сиять от радости и совладать с эмоциями

К счастью, это уже второй визит президента Польши в Белый дом, поэтому, возможно, ему будет легче совладать с эмоциями, и он не будет так сильно сиять от радости, как это было в первый раз, пишет польский журналист Ярослав Кочишевский на сайте Wirtualna Polska. Он надеется, что подписание соглашения между странами состоится с флагами и сидя — в отличие от того случая, когда Дуда подписывал стоя документ рядом с сидящим за столом Трампом, чем себя скомпрометировал.

«Сегодня Анджей Дуда начинает свой визит в США. Переговоры с президентом Трампом о безопасности на самом деле важны. Однако, чем глубже в лес, тем хуже. Хотя всё можно «продать» как исторический успех, многое также можно показательно испортить», — пишет на сайте Wirtualna Polska польский журналист Ярослав Кочишевский.

Переговоры об увеличении вовлечённости США в безопасность Польши подходят к концу, и никто не ставит их под сомнение. Более или менее известно также, что это будет ротационное присутствие, а не постоянное, при этом Польша выделит на инфраструктуру сотни миллионов, а может, даже и все $2 млрд. Такое двустороннее сотрудничество плюс участие НАТО должно выбить из головы потенциальных агрессоров, то есть в первую очередь России, идею осуществления военной угрозы в отношении Польши, объясняет автор.

В этом контексте удивление вызывало то, что, анонсируя визит, глава кабинета президента Польши Кшиштоф Щерский прибегнул к цепкому, но неудачному понятию «Форт Трамп». В кулуарах говорят, что это была деликатная идея потешить эго Трампа во время переговоров в Вашингтоне в начале 2019 года, которые Анджей Дуда использовал для того, чтобы блеснуть в свете камер. Потому что в реальности постоянная база, напоминающая форты в США или даже Рамштайн в Германии, в Польше построена не будет. Ведь идея военного вовлечения Пентагона за рубежом уже не основывается на классическом решении, а предполагает лишь содержание техники и ротационный формат, пишет журналист.

Во время визита должна быть подписана политическая декларация о дальнейшем сотрудничестве. Это будет значительный шаг в сторону увеличения количества солдат США в Польше, однако это не официальный межгосударственный договор, который ещё необходимо ратифицировать в конгрессе. Такой документ, скорее всего, будет подписан во время визита Дональда Трампа в Варшаву в сентябре. «Следовало бы оставить в стороне политическую войнушку внутри Польши и болеть за Анджея Дуду, чтобы всё прошло гладко и без проколов, потому что речь идёт о безопасности Польши», — подчёркивает автор.

«Интересно, как канцелярия президента будет «продавать» это событие в СМИ, и будет ли она говорить о «договоре», потому что президенты договорились лишь о сотрудничестве. Или она всё же сохранит здравый смысл и выберет менее громкое определение «соглашение»?» — задаётся вопросом журналист.

«К счастью, это уже второй визит президента Польши в Белый дом, поэтому, возможно, ему проще будет совладать с эмоциями, и он не будет так сильно «сиять от радости», как «в первый раз». Скорее всего, подписание документов состоится при полной серьёзности и уважении к обеим странам — то есть с флагами и сидя, — в отличие от дипломатической компрометации, которой стала фотография Дуды, стоя подписывающего документ рядом с сидящим за столом Дональдом Трампом», — резюмирует на сайте Wirtualna Polska польский журналист Ярослав Кочишевский.