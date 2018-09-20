Gazeta Wyborcza: «Ни один западный партнёр уже не воспринимает Польшу всерьёз»

Фотография подписания заявления о стратегическом сотрудничестве между Польшей и США вызвала неоднозначную реакцию среди польских политиков. Как пишет Gazeta Wyborcza, фотография, на которой Анджей Дуда стоит в то время, когда Дональд Трамп сидит, хорошо иллюстрирует, как США действительно воспринимают Польшу.

«Визит прошёл идеально, я очень доволен, это огромный успех президента Анджея Дуды», — так комментировал встречу лидеров Польши и США заместитель главы канцелярии президента Польши Павел Муха. Как пишет Gazeta Wyborcza, Муха говорил, в частности, об американо-польском союзе, свидетельством прочности которого стали высказывания Дональда Трампа, «необыкновенно сердечная и тёплая атмосфера, царившая на переговорах», а также подписанный на встрече документ.

Польское издание отмечает, что президенты подписали заявление о стратегическом сотрудничестве. И именно фотография подписания данного договора, на которой Дуда стоит, а Трамп сидит, вызвала неоднозначную реакцию в Польше.

«Это свидетельство отсутствия профессионализма и пренебрежения искусством дипломатии. Дуда уже три года занимает президентский пост, он должен знать, что международные соглашения так не подписывают», — считает бывший пресс-секретарь МИД и экс-посол Польши в Канаде Марчин Босацкий.

«Эта фотография лучше, чем тысяча слов, показывает, какой за три года пребывания у власти партии «Право и справедливость» стала позиция Польши и польского президента. Ничего конкретного (базы, визы) мы не получили. Много высокопарных слов, выставляющих нас в смешном свете. А за такое унижение президента в МИД кто-то должен лишиться работы», — написал в соцсетях бывший министр обороны Томаш Семоняк.

«Я подписывал много подобных документов. На таких мероприятиях каждая деталь тщательно согласуется. Из-за недосмотра польской стороны президент оказался в неудобной ситуации, — продолжает Семоняк. — Я знаю по своему опыту, что персонал принимающей стороны всегда занимается только своим начальником. Такие встречи готовятся неделями именно для того, чтобы подобных казусов не происходило. Ответственность несут МИД и наше посольство».

Издание подчёркивает, что представители оппозиции не скупятся на резкие высказывания в адрес правительства и главы государства.

«Так после трёх лет пребывания «Права и справедливости» у власти выглядит «вставание с колен». Ни один западный партнёр уже не воспринимает нас всерьёз», — говорит заместитель председателя комиссии сейма по иностранным делам Роберт Тышкевич.

«Сцена, в которой при подписании польско-американского заявления глава США сидел, а глава Польши стоял, символизировала, что Дуда выступает сейчас в роли просителя. Мы беспрецедентно низко пали», — указывает бывший член партии «Право и справедливость» Павел Залевский.

Прокомментировал данную фотографию и министр иностранных дел Польши.

«Я бы не придавал этому особого значения. Заявление не планировалось подписывать в особо торжественной обстановке», — отметил он и добавил, что «быть допущенным к столу, за которым работает глава другого государства, — уже большая честь».