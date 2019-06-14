wPollityce: увеличение американского контингента в Польше не должно беспокоить Россию

Подписанная президентом Польши Анджеем Дудой и президентом США Дональдом Трампом декларация имеет переломный характер и представляет собой документ самого высокого политического веса, заявил глава канцелярии президента Польши Кшиштоф Щерский. Политик уверил, что он не ожидает никакой плохой реакции на неё, даже с российской стороны.
Что касается безопасности, то подписанная президентом Польши Анджеем Дудой и президентом США Дональдом Трампом декларация, которая подразумевает увеличение американского военного пристутствия, носит переломный характер и представляет собой документ самого высокого политического веса, заявил глава канцелярии президента Польши Кшиштоф Щерский.
Он отметил, что развивающееся польско-американское сотрудничество очень заметно в регионе. «Польша выступает здесь в качестве государства, которое хочет, чтобы польско-американские отношения были эффективными для всего региона», — подчеркнул министр.
Он также добавил, что в декларации явно сказано: увеличение американского присутствия в Польше происходит в рамках НАТО и должно служить на пользу всему альянсу.
На вопрос о возможной реакции России на подписанную президентами декларацию Щерский ответил: «Никого не должно беспокоить, что какая-то страна становится безопаснее. Я не ожидаю негативной реакции. Я не вижу никого, кто бы не желал большей безопасности для Польши и негативно отреагировал на развитие американского присутствия в стране».
«Мы не развиваем наступательного потенциала, не планируем никаких действий, кроме тех, которые увеличивают безопасность нашей страны и всего региона. Все должны отреагировать на декларацию позитивно», — заключил он.
Российская прыгунья в высоту Мария Ласицкене прокомментировала слова главы Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) Дмитрия Шляхтина возможном отзыве у неё нейтрального статуса за критику организации.
Военный обозреватель, глава военной секции Изборского клуба Владислав Шурыгин прокомментировал в беседе с RT распространённую США видеозапись, на которой, по их версии, иранские военные якобы снимают неразорвавшуюся мину с танкера, подвергшегося нападению в Оманском заливе.
Российский лидер Владимир Путин, выступая на заседании Совета глав государств Шанхайской организации сотрудничества, отметил, что выход США из Совместного всеобъемлющего плана действий по Ирану способен подорвать режим нераспространения ядерного оружия.
Следователи попросили суд арестовать бывшего исполняющего обязанности главы администрации Рязани Сергея Карабасова, который обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере в рамках расследования дела о нарушениях при строительстве детской площадки.
Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков прокомментировал в беседе с RT заявление бывшего президента Хорватии Степана Месича о том, что антироссийские санкции нанесли катастрофический ущерб экономике его страны.
Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер прокомментировал в беседе с RT заявление бывшего хорватского лидера Степана Месича о том, что антироссийские санкции нанесли катастрофический ущерб экономике Хорватии.
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил о намерении бороться за занимаемую им в настоящий момент должность в составе новой Верховной рады в случае своего прохождения в парламент после выборов.
Строительство железнодорожной части Крымского моста идёт с небольшим опережением графика, несмотря на сложную, насыщенную штормами зиму. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на председателя совета директоров компании — генподрядчика строительства «Стройгазмонтаж» Аркадия Ротенберга.
Саудовская Аравия согласна с позицией США, которые возложили на Иран ответственность за «атаку» на танкеры в Оманском заливе. Об этом заявил министр иностранных дел Саудовской Аравии Адиль аль-Джубейр.
Строители соединили рельсы первого из железнодорожных путей, проходящих по Крымскому мосту. По нему поезда будут ходить с полуострова на материк. Об этом говорится в сообщении инфоцентра «Крымский мост».
Российский дорожный научно-исследовательский институт Минтранса России разработал проект нового стандарта (ГОСТ), согласно которому владельцы автомагистралей получат право поднимать скоростной лимит со 110 км/ч до 130 км/ч на некоторых федеральных дорогах. Об этом пишет газета «Коммерсантъ».
Сотрудники ФСБ задержали в Забайкальском крае сторонника террористической организации «Исламское государство»*, который приехал в Читу для незаконной покупки оружия и боеприпасов. Об этом сообщает пресс-служба регионального Управления ФСБ.
Американские военнослужащие распространили видеозапись, на которой, по их версии, иранские военные якобы снимают неразорвавшуюся мину с танкера, подвергшегося нападению в Оманском заливе. Видео распространило Центральное командование Вооружённых сил США. Оно длится примерно 1 минуту 40 секунд.