wPollityce: увеличение американского контингента в Польше не должно беспокоить Россию

Подписанная президентом Польши Анджеем Дудой и президентом США Дональдом Трампом декларация имеет переломный характер и представляет собой документ самого высокого политического веса, заявил глава канцелярии президента Польши Кшиштоф Щерский. Политик уверил, что он не ожидает никакой плохой реакции на неё, даже с российской стороны.

Что касается безопасности, то подписанная президентом Польши Анджеем Дудой и президентом США Дональдом Трампом декларация, которая подразумевает увеличение американского военного пристутствия, носит переломный характер и представляет собой документ самого высокого политического веса, заявил глава канцелярии президента Польши Кшиштоф Щерский.

Он отметил, что развивающееся польско-американское сотрудничество очень заметно в регионе. «Польша выступает здесь в качестве государства, которое хочет, чтобы польско-американские отношения были эффективными для всего региона», — подчеркнул министр.

Он также добавил, что в декларации явно сказано: увеличение американского присутствия в Польше происходит в рамках НАТО и должно служить на пользу всему альянсу.

На вопрос о возможной реакции России на подписанную президентами декларацию Щерский ответил: «Никого не должно беспокоить, что какая-то страна становится безопаснее. Я не ожидаю негативной реакции. Я не вижу никого, кто бы не желал большей безопасности для Польши и негативно отреагировал на развитие американского присутствия в стране».

«Мы не развиваем наступательного потенциала, не планируем никаких действий, кроме тех, которые увеличивают безопасность нашей страны и всего региона. Все должны отреагировать на декларацию позитивно», — заключил он.