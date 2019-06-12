ZDF: Дуда зачастил к Трампу из-за «Северного потока» и «российской агрессии»

Президент Польши Анджей Дуда во второй раз за прошедший год встречается с главой Белого дома Дональдом Трампом, сообщает ZDF. По словам Дуды, это «неординарная ситуация» и не просто «визит вежливости»: на встрече будут обсуждаться общие интересы. А их у Вашингтона с Варшавой несколько: оборона от «российской агрессии» и противодействие реализации проекта «Северный поток — 2», отмечает немецкий канал.

За последний год президент США Дональд Трамп во второй раз принимает у себя в Белом доме польского коллегу Анджея Дуду, сообщает ZDF. За такой короткий период времени ни один польский президент не приезжал с визитом в Америку так часто, похвастал Дуда. По его мнению, это «неординарная ситуация» и не просто «визит вежливости» — на встрече будут обсуждаться общие интересы.



Самая важная тема для Польши — это оборона, отмечает ZDF. Граждане страны видят в США защитника от российской угрозы. С 2014 года американцы отправляют к ним свои войска. Взамен Варшава покупает у Вашингтона военную продукцию. Дуда и Трамп собираются подписать соглашение, согласно которому контингент США в Польше будет увеличен с 4500 до 5500 солдат. Глава Польши также настаивает на создании постоянной военной базы США у себя в стране. Её он собирается назвать Форт Трампа в честь главы Белого дома. При этом польские власти готовы заплатить за неё $2 млрд.



Такие договоры — это «вода на мельницу» американского президента, который постоянно жалуется, что союзники США не платят им за свою защиту. Также он часто говорит о неравномерном распределении расходов в НАТО и в этом контексте особенно сильно критикует Германию. Польшу же наоборот «осыпает похвалами».



Единство Вашингтон и Варшава также демонстрирует в энергетических вопросах, продолжает ZDF. Обе страны выступают против газопровода «Северный поток — 2», который будет поставлять российское голубое топливо в Германию в обход Польши и Украины. К тому же Дуда и Трамп подписали пятилетний контракт на поставку в восточноевропейское государство американского СПГ. Поляки построили специальный терминал для приёма энергоресурсов.



Трамп и Дуда — «братья по духу», а ось Вашингтон — Варшава «крепка», считает ZDF. Когда глава Белого дома приезжал с визитом в Польшу в 2017 году, граждане страны встречали его с ликованиями. Польский президент также собирается пригласить Трампа на памятные мероприятия, приуроченные к началу Второй мировой войны. Визит Дуды в США должен к тому же усилить поддержку его партии «Право и справедливость» в преддверии парламентских выборов. Недавно несмотря на критику спорных реформ судебной системы, польские национал-консерваторы одержали уверенную победу на выборах в Европарламент. «Это самый лучший результат, которого какая-либо партия добивалась на выборах с 1989 года», — подчеркнул глава политического объединения Ярослав Качиньский.