National Interest: Польша рискует оказаться в центре острого противостояния между США и Россией

Соединённые Штаты могут в ближайшем будущем изменить свой подход и пойти на усиление военного присутствия США в Польше, пишет The National Interest. Однако в ответ на подобный шаг Москва, без сомнения, пойдёт на развёртывание дополнительных сил у польских границ. В результате Варшава окажется прямо посередине между Россией и Америкой в их всё более остром противостоянии великих держав, говорится в статье.
Американская база в Польше «вывела бы Россию из себя», пишет The National Interest. Варшава уже давно обхаживает Вашингтон, убеждая его в необходимости постоянного военного присутствия США на польской территории, которое должно стать «баррикадой против российского влияния».
Несмотря на все просьбы польских властей, Америка до сих пор упорно продолжает использовать более гибкий подход к обороне этой восточноевропейской страны. Но в скором времени всё может измениться: Соединённые Штаты и Польша уже больше года ведут переговоры о заключении соглашения по созданию постоянной военной базы. Этот документ, как указывают польские официальные лица, может быть подписан уже к 1 сентября.
Между тем, как отмечает издание, постоянное присутствие США неподалёку от России, без сомнения, подтолкнёт Москву к усилению её собственного военного присутствия близ польских границ. В результате Варшава окажется прямо посередине между Россией и Соединёнными Штатами в их всё более остром противостоянии великих держав.
Соединённые Штаты, скорее всего, в следующем квартале продолжат продвижение своих планов по расширению военного присутствия в Польше, которое будет включать в себя отправку более тысячи солдат в эту страну, а также их размещение там на постоянной основе.
И хотя Америка может и не пойти на создание предлагаемого Варшавой Форта Трамп, тем не менее она займёт более твёрдую позицию по оказанию Польше поддержки в сфере безопасности, что станет «дополнительным слоем обороны против России».
В ответ на это Москва может усилить своё военное присутствие около границ Польши, — скорее всего, в Белоруссии. Однако, как отмечается в статье, несмотря на крепкие военные связи с Россией, Минск пока сопротивляется созданию российской военной базы на своей территории. Связано это отчасти с позицией белорусского лидера Александра Лукашенко, который пытается уберечь самостоятельность своей страны от властного восточного соседа.
Конкуренция в военной сфере становится всё более важным аспектом обостряющегося противостояния между США и Россией, пишет The National Interest. Так, между Москвой и Вашингтоном сложилась крайне непростая ситуация вокруг соглашений по контролю за вооружениями, таких как Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) и СНВ-III. Между тем и российские, и западные силы всё активнее действуют вдоль европейских границ: проводят развёртывание вооружений, чаще устраивают масштабные военные учения.
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