GW: польская прокуратура не согласна — следователи не признали ошибку пилотов причиной смоленской катастрофы

Пресс-секретарь государственной прокуратуры Польши Эва Бялик опровергла информацию о том, что польские следователи признали ошибку пилотов причиной смоленской катастрофы. По её словам, осмотр не был завершён, нужно снова направиться в Смоленск, чтобы продолжить процессуальные действия, а российская сторона поторопилась с выводами, сообщает Gazeta Wyborcza.

Представители польской стороны вместе с россиянами исследовали фрагменты обломков президентского Ту-154М, который разбился 10 апреля 2010 года под Смоленском. Результаты подтверждают, что причиной катастрофы была ошибка экипажа, такую информацию разместило российское правительственное агентство ТАСС, пишут в издании Gazeta Wyborcza польские журналисты Михал Вильгоцкий и Рафал Вуйчик.



«В Смоленске в местах хранения фрагментов польского самолёта Ту-154М, потерпевшего крушение в апреле 2010 года, завершились совместные работы сотрудников Следственного комитета России и компетентных органов Польши, инициированные в очередной раз польскими коллегами. Все собранные материалы безоговорочно свидетельствуют об ошибочных действиях экипажа, который продолжил заход на посадку в условиях отсутствия видимости», — пишет российская сторона. В заявлении она добавляет, что «у российского следствия нет сомнений относительно обстоятельств авиакатастрофы».



Следственный комитет описывает, что делегация из семи человек вновь была допущена к осмотру агрегатов, подузлов и конструктивных элементов разбившегося самолёта. Это были представители Национальной прокуратуры Польши и военной жандармерии.



«Кроме того, по просьбе иностранных коллег в их присутствии проведены дополнительные допросы очевидцев авиакатастрофы», — сообщили в пресс-службе.



Она заверила, что польская сторона хвалила конструктивное сотрудничество и выразила желание его продолжать.



Россияне своим сообщением опередили польскую сторону, Государственная прокуратура прокомментировала дело в четверг в послеобеденное время. «Неверной была информация российского агентства ТАСС, которое утверждает, что польские следователи признали ошибку пилотов причиной катастрофы», — заявила Польскому агентству печати пресс-секретарь Государственной прокуратуры Эва Бялик.



Пресс-секретарь подчеркнула, что «осмотр не был завершён». И добавила: «Прокуроры должны снова направиться в Смоленск, чтобы продолжить процессуальные действия». Она также проинформировала, что осмотр разбитого самолёта не представляет собой процессуальное действие, на основании которого можно было бы сделать вывод о вине пилотов или её отсутствии.



По её мнению, польские следователи во время пребывания в мае в России не сообщали никакой информации ни польским, ни российским журналистам, а также не делились своими наблюдениями с российскими следственными органами. В итоге Бялик констатировала: «Поэтому тем более удивительно содержание информации российского новостного агентства ТАСС, которое не основано на правде».



Следствие по вопросу катастрофы в России продолжается уже восемь лет. В последнее время россияне не информировали о его ходе. Одновременно российская сторона придерживается того, что не отдаст Польше обломки Ту-154М и оригиналы их чёрных ящиков до тех пор, пока не завершит следствие.



Это уже не в первый раз, когда польские эксперты изучали обломки Ту-154М. Когда в 2010—2015 годах проходило расследование военной прокуратуры, назначенные для него специалисты и сами прокуроры были в Смоленске несколько раз, проводили исследования и брали материалы.



10 апреля 2010-го в 8:41 самолёт Ту-154М с делегацией, направляющейся на торжества 70-й годовщины катынского преступления, разбился под Смоленском. Погибло 96 человек, в том числе президент Лех Качиньский, его жена Мария, а также многие государственные чиновники высокого ранга и военные командующие, резюмируют в издании Gazeta Wyborcza польские журналисты Михал Вильгоцкий и Рафал Вуйчик.



Комментарии читателей на сайте Gazeta Wyborcza:

siersciuch: Вы увидите, что Россия вернёт обломки прямо перед парламентскими выборами, чтобы помочь партии «Право и справедливость».

Marekkortowo: Очевидно, что мы имеем дело с общей ответственностью за смоленскую трагедию 2010 года. Россияне соответствующим образом подготовили аэропорт, партия «Гражданская платформа» допустила много упущений в области транспорта, а партия «Право и справедливость» отнеслась к вопросу слишком политически.

j10000: Интересно… Столько времени прошло, а причины всё те же.

slavik: А когда эти клоуны, которые на могилах пришли к власти, ответят за весь этот цирк?