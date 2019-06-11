Польский историк: Польша и Россия обречены на конфликт — если не прекратят думать только о геополитике

С точки зрения геополитики конфликт между Варшавой и Москвой практически неизбежен, уверен польский историк Анджей Новак. Впрочем, его ещё можно избежать, но для этого двум давним соперникам нужно отбросить борьбу за место под солнцем и найти точки соприкосновения — например, вспомнить о том, что крестили оба народа почти одновременно.
По мнению историка Анджея Новака, недавно удостоенного награды имени президента Леха Качиньского, с точки зрения геополитики конфликт между Польшей и Россией «на самом деле неизбежен».
«Вопрос, однако, заключается в том, всегда ли мы должны будем смотреть друг на друга через призму геополитики, в которой мы боремся за место под солнцем и смотрим на соседей как на соперников.
На протяжении веков Россия была — мягко говоря — нашим очень обременяющим соседом и очень сложным соперником. Нелегко переступить через геополитические обстоятельства. Но ведь наше крещение произошло одновременно. Русь крестили через 22 года после того, как это сделал в Польше князь Мешко. По этой причине мы не можем терять надежду на то, что то, что определяет земной горизонт, горизонт геополитического конфликта, не выступает в роли окончательного приговора в плане отношений между россиянами и поляками», — резюмировал историк.
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