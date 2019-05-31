Wyborcza: как только санкции отменят, Россия вновь набросится на польские яблоки

В Кремле постоянно говорят о модернизации армии и масштабных расходах на оборону, однако аналогичных планов по инвестициям в сельское хозяйство — морковь, яблоки, молоко — они не имеют, считает польский журналист Вацлав Радзивинович. В своей статье в издании Gazeta Wyborcza он обнадёживает польских производителей: Россия не сможет обеспечить себя своими продуктами, а значит, когда санкции отменят, вы обязательно вернётесь на российский рынок.

Санкции и эмбарго на продовольствие с Запада приносят иные результаты, нежели передаёт сомнительная российская статистика. Вопреки заявлениям Кремля страна нуждается в иностранных яблоках, молоке и даже рыбе, пишет в издании Gazeta Wyborcza польский журналист Вацлав Радзивинович.





«Скоро пройдёт пять лет с того момента, как Москва, отвечая на санкции, введённые по отношению к ней за аншлюс Крыма* и начало войны на Украине, ввела эмбарго на продовольствие с Запада», — вспоминает автор.

К этому времени она собрала впечатляющий урожай. Уже более 30 тыс. тонн «санкционки» — то есть нелегально ввезённой в страну еды — было раздавлено бульдозерами, сожжено в специальных крематориях, закопано в земле, продолжает он.

Владимир Путин объясняет своим подданным, из которых каждый четвёртый в состоянии покупать только продовольствие, а каждый третий экономит на этих покупках, что они должны радоваться победе в борьбе с едой. На одной из встреч со своими приверженцами на вопрос о том, как долго будут сохраняться санкции, президент пошутил: как можно дольше, потому что благодаря им быстро поднимется российское сельское хозяйство.

С его слов это выглядит так, что благодаря закрытию рынков от вторжения, например, польских яблок расцветут отечественные сады, российская деревня накормит народ досыта и ещё засыпет иностранные рынки своими продуктами. В этой вере поддерживает президента его свита. Губернатор Калининграда Николай Цуканов заверил в 2015 году российского лидера в том, что уже на следующий год посаженные в его области яблоневые сады дозреют в стахановском темпе и дадут богатый урожай.

«Импортозамещение» вот уже пять лет является одним из главных девизов пропаганды, убеждающей россиян в том, что их собственная обширная земля уже и так даёт им всё что нужно.

Однако в статистике России царит большой бардак, Росстат всё время опровергает собственные данные, которые он недавно объявил, а потом корректирует ещё раз. Сейчас дело выглядит так, что аграрный сектор в 2018 году на самом деле сократился на 3,2%.

О реальных результатах «битвы с едой» говорит наличие на рынке импортируемого продовольствия. Успехи видны на фронте свинины и курицы. Первая занимает 1,6% рынка, вторая — 3,9%. Хуже дело обстоит с говядиной — 20% с импорта. Столько же из-за границы привозят рыбы. «Это очень удивляет, потому что Россия омывается необычайно рыбными морями, имеет приличный флот. Проблемы, однако, появляются потому, что рыбацкие корабли, оперирующие на Дальнем Востоке, свой улов вывозят в порты Китая и Южной Кореи», — объясняет Радзивинович.

Отечественные деревни не успевают и за другими потребностями россиян. 18% потребляемых в стране молочных продуктов приходится привозить из-за границы. С фруктами и овощами ситуация ужасная. После пяти лет «импортозамещения» 18,9% моркови, свеклы, лука, капусты попадает на кухню россиянина из-за границы — для сравнения, в 2014 году этот показатель составлял 18,8%. Яблоки, груши, сливы из чужих садов во фруктовом меню российского гражданина составляют 67,2%, перечисляет журналист.

«Однако все эти цифры необходимо скорректировать. Ведь много «санкционки», включая польские яблоки, идёт в обход крематориев и бульдозеров, чтобы попасть на полки магазинов в качестве российских», — отмечает он.

Со времени введения Кремлём эмбарго производство колбас, рыбной или молочной продукции не выросло, а лишь сократилось. Более того, уже шесть лет реальные доходы россиян только уменьшаются, следовательно, падает и спрос. На протяжении шести лет уменьшились обороты розничной торговли.

«Однако власти в Москве, которые вот уже девять лет инвестируют большие средства в модернизацию армии и объявляют о масштабных расходах на вооружение в следующей декаде, планов касательно солидных инвестиций в морковь, яблоки, молоко не имеют», — иронизирует автор.

«Когда санкции закончатся, а ведь это когда-то наступит, российский рынок снова станет привлекательным для польского сельского хозяйства, если, конечно, к этому времени у наших соседей закончится кризис, а их доходы перестанут падать», — резюмирует в издании Gazeta Wyborcza польский журналист Вацлав Радзивинович.

* Крым вошёл в состав России после того, как за это проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме 16 марта 2014 года (прим. ИноТВ).





Комментарии читателей на сайте Gazeta Wyborcza:

majak: Зачем им яблоки, если у них есть гранаты?

to_znowu_ja: К сожалению, это мне немного напоминает начало большого голода на Украине.

bajobongo.online: «Вопреки заявлениям Кремля, страна нуждается в иностранных яблоках, молоке…». И россияне это купят. Но благодаря нашим русофобам их купят не у нас!

GreggCar: А кто переживает за российский народ? Имеют значение лишь деньги олигархов!

marcinkkkkkkkkkk: Фактом является то, что российское сельское хозяйство поднимается. А русофоб Радзивинович может лишь поковырять пальцем в дырявом ботинке.