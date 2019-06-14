Польский генерал: появление новых солдат США в Польше Москва оставит без военного ответа

Договорённость президентов США и Польши об увеличении контингента американских войск на польской территории направлено против России, и никто в мире не воспринимает его иначе, уверен генерал Вальдемар Скшипчак. Впрочем, Москва не станет реагировать на это переброской новых дивизий в Белоруссию, полагает военный. Вместо этого она сделает ставку на создание «политического хаоса».

Увеличение присутствия войск США в Польше — существенное изменение, однако бывший командующий сухопутными войсками генерал Вальдемар Скшипчак не считает это успехом. «Успех может быть достигнут тогда, когда потенциал оперативных сил будет соответствовать дивизии», — заявил он в беседе с Onet.

Дополнительная тысяча военных США в Польше означает усиление потенциала войск, которые будут готовы к приёму солдат, перебрасываемых через Атлантический океан в Европу, считает генерал. Это будет не однородное подразделение, а смешанный состав с определённой боевой задачей. Они получат оснащение, складскую базу и запасы оружия. Помимо этого будет осуществляться также обучение американских войск. При этом все расходы, связанные с развитием инфраструктуры, будет нести Польша. Это естественно, другие государства поступают так же, подчёркивает Скшипчак.



Президент Трамп ясно дал понять, что новых солдат в Европе не будет, поэтому, вероятно, их перебросят из Германии. К примеру, база Рамштайн останется самой большой американской базой в Европе. На сегодняшний день она выполняет много задач. Здесь находится крупнейший американский госпиталь на всём континенте. Кроме того, перебрасываемые через океан солдаты, направляемые в Ирак или Афганистан, сначала появляются в Германии. Это не изменится. Рамштайн является сердцем системы командования американскими базами в Европе, уверен генерал.

Американская и польская стороны объявили о создании в Польше эскадры беспилотных летательных аппаратов MQ-9 ВВС США, предназначенной для разведывательной деятельности. США полученную информацию будут передавать польской стороне, однако, по мнению польского военного, обнародование такой информации является несомненной ошибкой. «Никогда не говорится о целях. Мы прекрасно знаем, что MQ-9 —это потомок MQ-1 Predator, который был разведывательно-ударным самолётом, обнаруживал и уничтожал врагов, — говорит он. — Кроме того… что это даст? Американцы так следили за россиянами, что даже не уследили за агрессией на Украине в 2014 году. Где тогда были американские сателлиты? После Крыма и ранее войны в Грузии я не верю в американскую разведку. Она не в состоянии чем-то удивить противника».

Как на польско-американскую декларацию отреагирует Россия? Увеличит ли она в ответ военный потенциал в Белоруссии? Польский генерал утверждает: «Военная расстановка сил не изменится. Даже если бы Кремль захотел передвинуть две дивизии на территорию Белоруссии, ему потребовалось бы на это лишь неделя. Однако я считаю, что он этого не сделает. Изменения будут политическими. Напряжённость будет расти, ведь декларации обоих президентов однозначны: это решение направлено против России. Никто в мире не воспринимает это иначе. Что будет делать Москва? Создавать политический хаос».