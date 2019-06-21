Wirtualna Polska: Польша обречена защищать восточный фланг НАТО

Отношение американцев к положению восточного фланга НАТО — элемент большой игры, один из театров действий против России. И возможная «агрессия России» на прибалтийские страны будет вызвана не столько их политическим курсом, сколько самими США, пишет польский журналист Ян Малеша. На портале Onet он объясняет, что американцы не в состоянии взять на себя всю тяжесть защиты восточного фланга НАТО — они возлагают надежду на польскую армию.

Американцы по географическим и финансовым причинам не в состоянии взять на себя всю тяжесть защиты восточного фланга НАТО. Они предполагают, что такую роль должна взять на себя Польша, пишет на портале Onet польский журналист Ян Малеша.



Выводы, которые следуют из докладов важнейших американских исследовательских центров, отчётливо показывают: американцы могут разными способами ослабить Россию и её агрессивную политику. Они прямо признают, что расположенные вблизи России американские союзники обречены расплачиваться за глобальные действия Соединённых Штатов.



Польша, в принципе, с момента вступления в НАТО хлопочет об американском военном присутствии в своей части Европы. Эти попытки нашли серьёзный отклик только после российской агрессии на Украине. Решение о размещении в Польше около 4 тыс. американских солдат было переломным, однако не было достаточным. Поэтому польская администрация ходатайствует не только об увеличении численности солдат, но и о размещении военной инфраструктуры, чтобы военная связь США и Польши была крепче.



Последние недели показали, что как польские СМИ, так и польские политики по-прежнему не понимают, какой у американцев подход к этому региону. Знания о том, как США рассматривают укрепление восточного фланга, позволили бы Польше не только воплотить собственные ожидания, но и укрепить позиции на переговорах через понимание целей и мотивов своих союзников.



Доклад RAND Corporation «Extending Russia. Competing from Advantageous Ground» представляет перечень 47 инструментов для ослабления позиции России. Эти средства имеют военный, но также экономический, геополитический и технологический характер.



Среди них только три непосредственно касаются «укрепления восточного фланга»: увеличение присутствия американских наземных сил в Восточной Европе, улучшение военных способностей членов НАТО, а также размещение больших сил альянса на границе с Россией. Укрепление наземных сил НАТО не рассматривается американцами как средство, которое могло бы отбить желание у России проводить агрессивную политику.



«Как мог бы выглядеть этот конфликт?» — задаётся вопросом журналист. Авторы отчёта приходят к выводу, что российское преимущество на восточном фланге НАТО настолько велико, что есть большая вероятность, что, пока войска НАТО будут переброшены на фронт, россияне займут все или хотя бы большую часть прибалтийских государств, а также, возможно, часть Польши.



Также они делают вывод, что единственный способ предотвратить этот конфликт — увеличить численность наземных войск США в Европе и усилить союзнические армии в регионе. Отчёт говорит только о Войске Польском, а также представляет рекомендации для его дальнейшего развития.



Из отчёта понятно, что для американцев занятие прибалтийских государств Россией в первые дни конфликта очень вероятно, независимо от возможного противодействия НАТО. Поэтому рекомендации для развития оборонных систем Литвы, Латвии и Эстонии скорее сосредоточены вокруг способностей, которые позволили бы отвоевать эти территории у России, а не вокруг обычных сил, как в случае Польши.



«Во-первых, мы знаем точно, что это от нас, как первых, будет ожидаться помощь после начала возможного конфликта. Это означает, что Войско Польское, чтобы оправдать ожидания союзников, должно иметь высокую боеготовность и возможность подключиться к действиям уже в первые дни конфликта», — отмечает журналист.



Боевая ценность частей польских войск при этом должна быть настолько высока, чтобы не только выполнить задание по помощи прибалтийским странам, но и прикрыть фланг возможной атаки, а значит, Калининградской области и Белоруссии. В настоящее время вооружённые силы Польши скорее всего не в состоянии справиться с этими задачами.



«Возможно, ожидания от Польши слишком велики. Вызовом на ближайшие годы как для Польши, так и для США должен стать поиск ответа на разногласие интересов. Но точно ясно одно: сдерживание России и действия в случае конфликта — уже не вопрос», — резюмирует на портале Onet польский журналист Ян Малеша.