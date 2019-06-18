Глава МИД Польши: санкции в отношении России надо продлевать каждый год

Россия остаётся главной угрозой для ЕС, уверен министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович. На министерской встрече ЕС он от имени своей страны предложил, чтобы экономические санкции в отношении Москвы продлевались на год, а не как прежде — на полгода. Более того, в качестве реакции на «паспортизацию» Донбасса министр предлагает ЕС обострить дипломатические санкции в отношении Москвы и расширить чёрный список, рассказывает Telewizja Republika.
Министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович заявил в Люксембурге, что официально представил предложение о том, чтобы экономические санкции в отношении Москвы продлевались в ЕС на год, а не как прежде на полгода, сообщает Telewizja Republika.
Глава польского МИД заявил об этом на совещании министров ЕС, на котором он предоставил отчёт по визиту на Украину вместе с министром иностранных дел Швеции.
«Россия продолжает быть главной угрозой, и реакция ЕС должна быть решительной. Прогресса в плане смены шагов России в отношении Украины не видно», — сказал дипломат.
Кроме того, как он подчеркнул, имеются и другие проблемы: нападение России на корабли и задержание украинских моряков, а также указ президента Владимира Путина, который облегчает процедуру признания гражданства украинцам, которые проживают на пророссийской части Донбасса.
Более того, Польша предложила, чтобы в качестве реакции на «паспортизацию» Донбасса ЕС обострил дипломатические санкции в отношении России и внёс в чёрный список очередные лица, резюмирует Telewizja Republika.
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