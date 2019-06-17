DoRzeczy: в Польше опасаются, что Путин решит проверить, насколько поляки отважнее русских

Неосторожные слова президента Польши Анджея Дуды, которые он произнёс в Вашингтоне, о том, что поляки храбрее русских, могут разгневать Владимира Путина, считает польский депутат Кристина Павлович. В своём Twitter она задалась вопросом о том, как теперь российский лидер накажет её народ за эти слова. Более того, политик предполагает, что президент России рискнёт проверить это вживую.
«Я бы очень хотел, чтобы Россия была другом Польши, потому что она наш большой сосед, они больше нас во всех сферах, но есть одно исключение. Я считаю, что в нас больше отваги, мы просто-напросто храбрые и готовы воевать до конца, невзирая ни на что. Мы это показали во время Второй мировой войны, под Монте Кассино, во время Варшавского восстания и во многих местах в мире», — заявил президент Польши Анджей Дуда во время конференции с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне.
На эти слова прореагировала депутат от правящей партии в Польше «Право и справедливость» Кристина Павлович.
«Интересно, КАК нас теперь Путин за слова нашего президента НАКАЖЕТ… Или, может, Путин это ПРОВЕРИТ?» — написала она в своём Twitter.
Satanic Jamnik: В плане того, что поляки отважнее россиян, — это, к сожалению, полная ерунда. Но президенту неудобно было говорить в соответствии с правдой, что поляки более цивилизованны. Поэтому он придумал это на ходу.
anteksemita: Они более смелые, и поэтому они должны приглашать к себе для защиты американцев, прятаться за украинцев и даже ползать под евреями, лишь бы все только согласились с тем, чтобы американских солдат стало на 1000 больше. Всё это следует из этой отваги :))))
Czas prawdy: Суть не в том, чтобы выигрывать в перебранке, кто более смелый!!!!! Смысл в том, чтобы Польша была более сильная и безопасная, несмотря на соседство кацапов!!! Дуда опозорился по полной!!!
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