«Глупая бестактность»: польское издание отчитало Дуду за слова о превосходстве поляков над россиянами

Журналист Томаш Залевский в статье для Polityka раскритиковал президента Польши Анджея Дуду, который недавно заявил, что поляки храбрее россиян. По мнению публициста, этот неудачный экспромт польского лидера сулит проблемы его стране.

На совместной пресс-конференции с Дональдом Трапом польского президента Анджея Дуду спросили, кем его страна считает Россию: союзником или противником. Политик начал хорошо, но затем допустил серьёзную промашку, пишет в статье для Polityka журналист Томаш Залевский.

Дуда говорил, что его соотечественники хотели бы видеть в России друга. По его словам, этот «большой сосед» превосходит Польшу по потенциалу во всех сферах, но есть одно исключение. «Я думаю, в нашем сердце больше отваги, мы храбры, бесстрашны и готовы воевать до конца, невзирая ни на что», — пояснил президент.

«Ой, мы не ослышались? Понять эту фразу можно только так, что поляки смелее и мужественнее россиян, поскольку умеют бороться изо всех сил, не на жизнь, а на смерть», — рассуждает автор статьи.

На его взгляд, о России можно сказать много дурного, и у россиян есть разные недостатки. В первую очередь, после эпохи монголо-татарского ига они имеют «склонность терпеть жестокое деспотичное руководство». Кроме того в обществе присутствует «параноидальный страх оказаться в окружении», что является отзвуками трагической истории, а именно вторжений с Запада, в том числе из Польши.

«Но говорить, что народ, который в годы Второй мировой войны потерял более 20 миллионов человек, чьи сотни тысяч солдат погибли в Сталинграде (благодаря чему удалось переломить ситуацию в пользу союзников), а также в других битвах на восточном фронте, не обладает высшим мужеством — это как минимум очень неумная бестактность», — подчёркивает Залевский.

По его мнению, этот «удар ниже пояса» лишил вежливые слова Дуды какого-либо веса. Россияне особенно чувствительно реагируют на критику, задевающую их национальную гордость, поэтому они не забудут об этом ляпе.

«От президента Польши можно было бы ожидать большего дипломатического такта, но были ли у нас на это основания? К сожалению, мы не в первый раз увидели, что когда Дуда не читает заготовленный текст, а говорит от себя, это оборачивается проблемами», — отмечает журналист.

Более того, по словам автора статьи, вся дальнейшая речь Дуды о «спасении» Европы от коммунизма, героизме поляков во Второй мировой войне и «советском порабощении» воспринималась американской аудиторией «как эмоциональный поток сетований и жалоб вечно страдающего и измученного историей (и в особенности Россией) народа». То есть президент озвучил все стереотипные представления о Польше, как о стране, «обращённой в прошлое, страдающей русофобией и требующей компенсаций от других за свои страдания и заслуги перед человечеством».

«Такие выступления, как речь Дуды на пресс-конференции с Трампом, находят положительный отклик у нас в стране, но отнюдь не за её пределами», — обращает внимание Томаш Залевский.