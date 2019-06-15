Myśl Polska: Польше стоит поучиться прагматизму в отношениях с Россией у прибалтов

Отношения Польши с Россией фактически «заморожены» уже несколько лет, но вскоре она рискует оказаться на фронте борьбы с «российским империализмом» в полном одиночестве, пишет Myśl Polska. Даже страны Балтии, несмотря на свою антироссийскую риторику, начинают проявлять в последнее время всё больше «прагматизма» в отношениях с Москвой из экономических соображений. Похоже, что и Варшаве пора извлечь урок и задуматься о более прагматичном подходе, отмечается в статье.

Между официальными представителями России и Польши давно отсутствует диалог даже по техническим вопросам и не проводится никаких встреч, даже рабочих. По сути, польско-российские отношения «заморожены» вот уже несколько лет, а краткая беседа министров иностранных дел Польши и России в Хельсинки не принесла никаких качественных изменений в этой сфере, пишет Myśl Polska. Между тем в соседних странах Балтии «прагматизм побеждает русофобию», и вскоре может оказаться, что Варшава осталась на фронте борьбы с «российским империализмом» в полном одиночестве, предупреждает автор.



Диалог с Москвой продолжают или возобновляют даже те страны, которых сложно заподозрить в симпатиях к Кремлю, отмечается в статье: «К ним относятся государства, выстраивающие своё самосознание на фундаменте радикального, зачастую приобретающего карикатурную форму антиславянского шовинизма, — то есть регион, называвшийся раньше заимствованным из русского языка словом «Прибалтика». Их недавние заявления могли всерьёз разочаровать Варшаву, поскольку они стали очередным подтверждением довольно банальной идеи, что во взаимном сотрудничестве гораздо больше заинтересованы россияне, чем страны восточного блока: Российская Федерация обладает таким потенциалом, что может с лёгкостью менять союзы и направления внешней торговли, переориентируясь на Азию или Африку», — подчёркивает Myśl Polska.



На протяжении последних нескольких месяцев в Эстонии, Литве и Латвии наблюдается «пробуждение прагматизма» в отношениях с Россией, хотя этот процесс пока сложно назвать устойчивым и необратимым, поясняет автор. При этом тема «российской угрозы» вовсе не исчезла из высказываний местных политиков и со страниц прибалтийской прессы. «Переориентация» в отношении России происходит, скорее, на уровне реальных практических действий, а не идеологии, которая так активно насаждалась в предыдущие годы, констатирует Myśl Polska.



Россия — третий (после Эстонии и Литвы) крупнейший покупатель продуктов и услуг из Латвии, на её долю приходится более 10% экспорта, сообщается в статье. В начале июня министр иностранных дел Эдгар Ринкевич встретился с находившимся с визитом в Латвии заместителем министра иностранных дел России Александром Панкиным. «Россия — важный торговый партнёр Латвии во многих областях, поэтому мы желаем поддерживать положительную тенденцию развития экономических отношений с ней, особенно в сферах транзита и туризма. Латвия видит потенциал в укреплении экономических связей между регионами наших стран. Готовится к подписанию договор о региональном сотрудничестве между Министерством экономики Латвии и Калужской областью. Несколько подобных договоров с другими регионами Латвии и России уже действуют и успешно применяются», — заявил Ринкевич по итогам этих переговоров.



Таким заявлением глава латвийской дипломатии «описал реальное положение дел и позволил взять верх прагматизму», который основывается не только на экономических данных, но и на социологических исследованиях, подчёркивается в статье. Причём такие же «прагматичные» идеи в политической сфере начинают возникать у политиков и в других странах Балтии. Например, президент Эстонии Керсти Кальюлайд недавно вернулась из Москвы и заявила, что «с соседями следует разговаривать». А министр экономики и инфраструктуры Эстонии Таави Аас отправился в Санкт-Петербурге, чтобы встретиться на полях экономического форума со своим российским коллегой, напоминает Myśl Polska.



Новоизбранный президент Литвы Гитанас Науседа также говорит о необходимости «поддерживать диалог», хотя на всякий случай и с оговоркой, что он имеет в виду «исключительно экономическое и культурное сотрудничество». Разумеется, подобные шаги в сторону России в Прибалтике совершаются постепенно и осторожно, отмечает автор: «Политики боятся попасть в неловкое положение, огорчив своих иностранных покровителей и ту часть электората, которая продолжает верить в прежние лозунги и идеи об «агрессивном» восточном соседе».



Однако доклад под названием «Идеологическая поляризация в балтийских обществах», который был недавно опубликован по итогам исследования, проведённого Латвийским университетом при поддержке немецкого социал-демократического Фонда имени Фридриха Эберта, подтверждает, что прагматизм необходим каждому политическому деятелю, который строит в странах Балтии планы на ближайшее будущее. В исследовании ставилась в первую очередь цель дать «широкую характеристику взглядов», которых придерживаются респонденты, поэтому некоторые вопросы звучали несколько «наивно» и упрощали сложную реальную картину, но в таком виде они были понятны самому широкому кругу опрошенных, поясняет автор.



Наиболее общий вопрос касался «стратегического выбора» во внешней политике: людей спрашивали, должна их страна сотрудничать с Востоком или с Западом. И если, например, в Латвии ответ русскоязычных жителей страны (или 37% населения) был «очевиден», то предсказать заранее, что 55% всех латвийских респондентов выскажется за «восточный вектор» политики, было сложно, отмечается в статье. Хотя в Литве и Эстонии не наблюдалось такого явного «перевеса», однако выяснилось, что «прозападную» ориентацию там поддерживают в настоящий момент всего 58% и 63% опрошенных соответственно.



Столь же любопытно выглядели ответы на более конкретные вопросы, подчёркивает автор. В частности, с утверждением о том, что «сильная Россия необходима для уравновешивания влияний Запада», согласились 40% латвийцев, 38% литовцев и 36% эстонцев. А тезис «традиционные ценности нашей страны вступают в конфликт с ценностями Запада» оказался близок 38% жителей Литвы и Латвии, а также 23% жителей Эстонии. В том, что присутствие НАТО в странах Балтии представляет «угрозу для России», убеждены 45% литовцев, 32% латвийцев и 31% эстонцев. При этом в пользу смягчения санкций в отношении России высказались 32% респондентов в Латвии, 27% в Эстонии и 14% в Литве, сообщает Myśl Polska.



По мнению автора, подобная позиция по геополитическим вопросам тесно связана с оценкой ситуации, в которой оказалась каждая из трёх стран: «С горьким подведением итогов трансформации постсоветского периода и вызывавшего огромный энтузиазм процесса интеграции с евроатлантическим пространством». Многие прибалты при этом констатируют, что их государства «не способны на независимое существование»: в Латвии с этим согласились 41% респондентов, в Литве — 27%, в Эстонии — 24%. Они также осознают, что их странам приходится сталкиваться с демографическим кризисом и массовой эмиграцией, отмечается в статье: в том, что их народы «в ближайшие сто лет исчезнут с лица земли», убеждены 43% литовцев, 38% латвийцев и 18% эстонцев.



Неудивительно, что на фоне этих проблем жители стран Балтии перестают доверять своим «политическим элитам», констатирует автор: исследование продемонстрировало, что «красную карточку» своим политикам сейчас показывают 85% латвийцев и 83% литовцев, а в Эстонии этот показатель составил около 46%. Одновременно жители всех трёх государств отметают «европейский мультикультурализм» и его источник в виде наблюдающейся в последние годы массовой иммиграции из неевропейских стран, пишет Myśl Polska.



«Выводы из исследования довольно очевидны: самосознание жителей стран Балтии не соответствует тому положению, в которое этот регион вовлекли в геополитическом плане. Ситуацию не может изменить ни агрессивная этнонационалистическая риторика, ни остающаяся неизменной уже много лет историческая политика», — подчёркивается в статье. В результате местным политическим деятелям приходится обращаться к «прагматичным шагам» и инициировать диалог с Россией, сохраняя при этом внешнюю «антироссийскую риторику». К такому прагматизму их подталкивают как чисто экономические соображения, так и стремление привлечь избирателей, поясняет автор.



При этом не следует забывать, что для всех этих стран «российская угроза» — это гораздо менее теоретическое понятие, чем для Польши, поскольку с учётом проживающего в Прибалтике русскоязычного меньшинства Латвии, Эстонии и Литве угрожает «давление со стороны России», говорится в статье. «Здесь можно сравнить действия политиков из стран Балтии с действиями ослеплённого русофобией истеблишмента Второй/Третьей Польской республики, которым сложно найти рациональное объяснение», — отмечает автор. По его мнению, польским политикам давно пора обратить внимание на то, что все соседи Польши, в том числе и занимающие на словах наиболее «антироссийскую позицию» страны Балтии, фактически сами развивают с «враждебным Кремлём» реальные и прагматичные отношения. «Нам пора извлечь из этого урок, то есть задуматься о необходимости привнесения в политику хотя бы капли прагматизма», — заключает Myśl Polska.