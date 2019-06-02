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Эстонский депутат: Финляндия не строит заборов на границе с Россией — в этом нет смысла
Вместо того чтобы тратить огромные средства на заграждения вдоль границы с Россией, Эстонии лучше взять пример с финских соседей, которые не видят смысла в строительстве заборов, уверен депутат Рийгикогу Лео Куннас. Он считает, что гораздо быстрее, проще и дешевле будет обеспечить безопасность на границе с помощью военизированной погранохраны и привлечения резервистов, сообщает ERR.
Эстонский депутат: Финляндия не строит заборов на границе с Россией — в этом нет смысла
Reuters

По мнению депутата Рийгикогу от Консервативной народной партии (EKRE) Лео Куннаса, охранять границы Эстонии было бы разумнее всего с помощью военизированной погранохраны и резервистов. «Литва восстановила ликвидированную в какой-то момент военизированную погранслужбу. В Финляндии и Латвии она существовала всегда. Эстония сейчас в своём регионе остаётся единственной страной Европейского союза, у которой нет военизированной погранслужбы», — подчеркнул депутат.

«Основное служебное оружие нашего пограничника сейчас — это пистолет», — заявил Куннас в статье-мнении, опубликованной в четверг в издании Eesti Päevaleht. По его мнению, Эстонии в данном случае следует брать пример с соседей: «Финны не стали строить на своей протяжённой сухопутной границе с Россией заборы и не собираются это делать и в будущем. Они не видят в этом смысла».

«Быстрее, проще и дешевле всего подразделения кризисного и военного времени в сфере ответственности МВД можно сформировать за счёт дополнительного резерва Сил обороны в ходе учебных сборов. Увеличение призыва позволит Министерству обороны и Министерству внутренних дел совместно готовить резервные подразделения и для нужд МВД. Силы обороны обеспечат базовую подготовку, а Департамент полиции и погранохраны обучит специфическим навыкам», — пишет Куннас в статье, озаглавленной «Граница нуждается в армии, а не построенных на болоте двойных тропках и автодорогах».

Дата публикации 30 мая 2019 года.

 

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источник
ERR Эстония Европа
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