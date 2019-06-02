Эстонский депутат: Финляндия не строит заборов на границе с Россией — в этом нет смысла

03:51 Трамп прокомментировал ситуацию с брекситом Президент США Дональд Трамп в ходе интервью The Sunday Times заявил, что на месте британских властей не стал бы выплачивать ЕС сумму в £39 млрд (около $50 млрд) за неисполнение обязательств перед ЕС в связи с выходом из сообщества.

03:30 СМИ: Футболиста Неймара обвинили в изнасиловании Нападающий французского клуба «Пари Сен-Жермен» и сборной Бразилии Неймар обвиняется в изнасиловании, сообщает UOL.

03:15 Серебренников планирует зимой начать съёмки фильма «Петровы в гриппе и вокруг него» Режиссёр Кирилл Серебренников планирует зимой начать сьёмки фильма «Петровы в гриппе и вокруг него» по одноименному роману Алексея Сальникова. Об этом он рассказал на встрече со зрителями в кинотеатре «Октябрь» в рамках ретроспективы кинофестиваля «Кинотавр».

02:58 Один ребёнок погиб в результате опрокидывания машины в Нижегородской области В Нижегородской области произошло опрокидывания автомобиля, в результате чего один ребёнок погиб, а ещё шесть человек, включая четверых детей, получили травмы.

02:45 Госпитализированные после ЧП в Дзержинске получат по 150 тысяч рублей Пострадавшие при взрывах на территории ГосНИИ «Кристалл» в Дзержинске получат компенсации в размере 100 тыс. рублей из областного бюджета и по 50 тыс. рублей из бюджета города. Об этом заявил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин по итогам заседания оперативного штаба.

02:24 МИД Украины направил обращение партнёрам с призывом о давлении на Россию Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что Киев 1 июня направил всем главам внешнеполитических ведомств «из стран друзей и партнёров» обращение с просьбой о «давлении» на Россию.

02:06 Посольство России выразило соболезнования в связи со стрельбой в Вирджинии Посольство России в США выразило соболезнования в связи со стрельбой, которая произошла в городе Вирджиния-Бич.

02:03 Клопп рассказал, как футболисты и тренеры «Ливерпуля» будут праздновать победу в Лиге чемпионов Главный тренер английского футбольного клуба «Ливерпуль» Юрген Клопп рассказал, как его подопечные будут праздновать победу в Лиге чемпионов, в финале которой, проходившем в испанском Мадриде, «красные» обыграли соотечественников из «Тоттенхэма» со счётом 2:0.

01:57 Клопп прокомментировал победу «Ливерпуля» в Лиге чемпионов Главный тренер английского футбольного клуба «Ливерпуль» Юрген Клопп прокомментировал победу своих подопечных над соотечественниками из «Тоттенхэма» в финальном матче Лиги чемпионов, который проходил в испанском Мадриде и завершился со счётом 2:0 в пользу «красных».

01:50 Каждый удар форварда «Ливерпуля» Ориги в Лиге чемпионов стал голевым Каждый из ударов нападающего английского «Ливерпуля» Дивока Ориги в створ ворот соперников в розыгрыше футбольной Лиги чемпионов сезона-2018/19 приводил к голу.

01:45 Власти рассказали о последствиях ЧП в Дзержинске Последствия взрывов на территории ГосНИИ «Кристалл» затронули 70 детских садов и 31 школу в Дзержинске. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин по итогам заседания оперативного штаба.

01:38 «Ливерпуль» повторил достижение «Интера» Моуринью, обыграв «Тоттенхэм» в финале Лиги чемпионов Английский «Ливерпуль» стал первым клубом за девять лет, которому удалось победить в финале футбольной Лиги чемпионов, уступив своему сопернику по показателю владения мячом.

01:30 УЕФА назвал имена претендентов на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) назвал имена четверых претендентов на звание лучшего игрока заключительной соревновательной недели сезона-2018/19 в Лиге чемпионов.

01:25 Прокуратура проверит орловскую колонию после видео с банкетом Прокуратура Орловской области проведёт проверку исправительной колонии №2 после появления в сети видеозаписи, на которой видно, как осуждённые празднуют Пасху за накрытыми столами. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

01:24 «Ливерпуль» и «Челси» сыграют в матче за Суперкубок УЕФА Английские клубы «Ливерпуль» и «Челси», ставшие победителями Лиги чемпионов и Лиги Европы соответственно, примут участие в поединке за Суперкубок Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

01:08 Умер философ Мишель Серр Французский философ и писатель Мишель Серр умер на 89-м году жизни. Об этом сообщает AFP со ссылкой на издательство Pommier.

00:57 Ван Дейка не обыгрывали 1080 минут в матчах ЛЧ Защитник «Ливерпуля» Вирджил Ван Дейк продлил свою серию матчей в Лиге чемпионов, в которых не позволил соперникам обыграть его в личном противостоянии.

00:56 Аварийно-спасательная операция на месте ЧП в Дзержинске завершена Аварийно-спасательная операция в Дзержинске, где на территории ГосНИИ «Кристалл» произошли взрывы, завершена. Об этом заявил начальник ГУ МЧС России по Нижегородской области Валерий Синьков.

00:45 Клопп стал пятым немецким тренером, выигравшим Лигу чемпионов Главный тренер английского «Ливерпуля» Юрген Клопп стал пятым немецким специалистом, команда которого выиграла финал Лиги чемпионов.

00:40 Оставившая в Котельниках детей женщина заявила, что передала их няне Женщина, которая оставила двух маленьких детей в одном из хостелов подмосковного города Котельники, заявила, что оставила их с няней. Об этом женщина рассказала в ходе допроса, опубликованного СК России в WhatsApp.

00:33 Алисон стал первым за девять лет вратарём, сыгравшим на ноль в финале ЛЧ Голкипер «Ливерпуля» Алисон стал первым с 2010 года вратарём, сумевшим сохранить свои ворота неприкосновенными в финале Лиги чемпионов.

00:25 Десять человек погибли при подрыве автомобиля в сирийской Ракке По меньшей мере десять человек погибли в результате подрыва автомобиля в сирийском городе Ракка.

00:09 В США неизвестный заплатил $4,57 млн за обед с Уорреном Баффетом Возможность пообедать в ресторане в компании инвестора-миллиардера Уоррена Баффета продали на аукционе фонда Glide за $4,57 млн. Об этом сообщает Bloomberg.

00:07 Ориги стал вторым бельгийцем в истории, забившим в финале ЛЧ Нападающий английского «Ливерпуля» Дивок Ориги стал вторым представителем Бельгии в истории, забившим в финале Лиги чемпионов.

23:58 «Ливерпуль» опередил «Барселону» по победам в ЛЧ Английский футбольный клуб «Ливерпуль» вышел на третье место в истории по победам в Лиге чемпионов.

23:57 «Ливерпуль» победил «Тоттенхэм» в финале Лиги чемпионов «Ливерпуль» одержал победу над лондонским клубом «Тоттенхэм Хотспур» в финале Лиги чемпионов в сезоне-2018/19.

23:57 «Ливерпуль» в шестой раз в истории выиграл Лигу чемпионов Английский футбольный клуб «Ливерпуль» в шестой раз в своей истории выиграл Лигу чемпионов.

23:43 Флаги США приспустят в память о погибших в Вирджиния-Бич Американский лидер Дональд Трамп распорядился приспустить флаги страны в США и в других государствах в память о жертвах стрельбы в городе Вирджиния-Бич.

23:29 Число погибших в ДТП с автобусом в Дагестане возросло до двух В результате столкновения автобуса и легкового автомобиля в Дагестане погибли два человека. Об этом информирует пресс-служба МВД Дагестана.

23:23 Болельщица в купальнике выбежала на поле во время финала ЛЧ Во время финального матча Лиги чемпионов между английскими клубами «Ливерпуль» и «Тоттенхэм Хотспур» на поле стадиона «Ванда Метрополитано» в Мадриде выбежала болельщица.

23:19 В Раде оценили перспективы мирного завершения конфликта в Донбассе Депутат Верховной рады Нестор Шуфрич оценил перспективы мирного завершения конфликта в Донбассе.

23:11 «Тоттенхэм» не сумел выиграть первый тайм в каждом из 13 матчей ЛЧ текущего сезона Лондонский «Тоттенхэм Хотспур» не сумел завершить в свою пользу ни один из первых таймов во всех 13 матчах Лиги чемпионов в сезоне-2018/19.

23:07 Число госпитализированных после ЧП в Дзержинске возросло до 16 В городе Дзержинске Нижегородской области после двух взрывов на территории ГосНИИ «Кристалл» за медицинской помощью обратились 85 человек, в том числе 16 госпитализированы.

23:00 В ЛНР заявили о ранении женщины в результате обстрела со стороны ВСУ Генеральная прокуратура самопровозглашённой Луганской народной республики сообщила, что жительница посёлка Донецкий получила ранение в результате обстрела со стороны Вооружённых сил Украины.

22:57 Александер-Арнольд установил уникальное достижение в ЛЧ Защитник «Ливерпуля» Трент Александер-Арнольд стал автором уникального достижения в Лиге чемпионов.

22:50 «Ливерпуль» обыгрывает «Тоттенхэм» по итогам первого тайма финала ЛЧ «Ливерпуль» обыгрывает лондонский «Тоттенхэм Хотспур» по итогам первого тайма финала Лиги чемпионов сезона-2018/19.

22:39 В Дзержинске психологи оказывают помощь пострадавшим при ЧП на заводе Психологи МЧС России оказывают помощь пострадавшим в результате взрывов на территории ГосНИИ «Кристалл» в Дзержинске Нижегородской области.

22:32 Салах стал пятым африканским игроком, забившим в финале ЛЧ Египетский нападающий «Ливерпуля» Мохаммед Салах стал пятым представителем Африки, забившим в финале Лиги чемпионов.

22:32 ЦПВС: боевики обстреляли несколько населённых пунктов в Сирии Руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии генерал-майор Виктор Купчишин заявил, что боевики незаконных вооружённых формирований в течение суток обстреляли несколько населённых пунктов в Сирии.

22:24 Салах забил второй самый быстрый мяч в истории финалов ЛЧ Нападающий «Ливерпуля» Мохаммед Салах стал автором второго самого быстрого гола в истории финалов Лиги чемпионов.

22:10 Адвокат экс-главы Раменского района намерен обжаловать его арест Защита обвинённого в убийстве бывшего главы Раменского района Подмосковья Андрея Кулакова собирается обжаловать его арест.

21:59 В Адыгее после ДТП с поездом 15 человек обратились за помощью В результате столкновения поезда с грузовым автомобилем в Адыгее пострадали машинист и помощник машиниста, ещё 13 пассажиров обратились за медицинской и психологической помощью. Об этом информирует пресс-служба Северо-Кавказской железной дороги.

21:57 Сёмин присутствует на финале ЛЧ в Мадриде Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин присутствует на стадионе «Ванда Метрополитано» в Мадриде, который примет финал Лиги чемпионов «Ливерпуль» — «Тоттенхэм Хотспур».

21:49 Дочь Алсу отдала выигрыш в шоу «Голос. Дети» на благотворительность Дочь российской певицы Алсу Микелла Абрамова передала 1 млн рублей, который она выиграла на музыкальном проекте «Голос. Дети», благотворительному фонду помощи детям, больным лейкемией, имени Анжелы Вавиловой.

21:42 Серена Уильямс проиграла Кенин в третьем круге «Ролан Гаррос» Американка Серена Уильямс потерпела поражение от своей соотечественницы Софьи Кенин в матче третьего круга второго в сезоне турнира серии Большого шлема — «Ролан Гаррос».

21:36 СМИ: Подколзин хочет перейти в НХЛ после окончания контракта со СКА Российский нападающий санкт-петербургского СКА Василий Подколзин планирует продолжить карьеру в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) после окончания контракта в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ).

21:35 В Карачаево-Черкесии при падении с канатной дороги погиб турист В Карачаево-Черкесии в результате падения с канатной дороги погиб турист. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на управление МЧС по республике.

21:28 Александрова не сумела выйти в 1/8 финала «Ролан Гаррос» Россиянка Екатерина Александрова потерпела поражение от представительницы Испании Алёны Большовой-Задойновой в матче третьего круга второго в сезоне турнира серии Большого шлема — «Ролан Гаррос».

21:23 В Израиле заявили об обстрелах со стороны Сирии Израильская армия заявила об обстрелах территории Израиля со стороны Сирии.