Эстонский депутат: Финляндия не строит заборов на границе с Россией — в этом нет смысла

Вместо того чтобы тратить огромные средства на заграждения вдоль границы с Россией, Эстонии лучше взять пример с финских соседей, которые не видят смысла в строительстве заборов, уверен депутат Рийгикогу Лео Куннас. Он считает, что гораздо быстрее, проще и дешевле будет обеспечить безопасность на границе с помощью военизированной погранохраны и привлечения резервистов, сообщает ERR.
По мнению депутата Рийгикогу от Консервативной народной партии (EKRE) Лео Куннаса, охранять границы Эстонии было бы разумнее всего с помощью военизированной погранохраны и резервистов. «Литва восстановила ликвидированную в какой-то момент военизированную погранслужбу. В Финляндии и Латвии она существовала всегда. Эстония сейчас в своём регионе остаётся единственной страной Европейского союза, у которой нет военизированной погранслужбы», — подчеркнул депутат.
«Основное служебное оружие нашего пограничника сейчас — это пистолет», — заявил Куннас в статье-мнении, опубликованной в четверг в издании Eesti Päevaleht. По его мнению, Эстонии в данном случае следует брать пример с соседей: «Финны не стали строить на своей протяжённой сухопутной границе с Россией заборы и не собираются это делать и в будущем. Они не видят в этом смысла».
«Быстрее, проще и дешевле всего подразделения кризисного и военного времени в сфере ответственности МВД можно сформировать за счёт дополнительного резерва Сил обороны в ходе учебных сборов. Увеличение призыва позволит Министерству обороны и Министерству внутренних дел совместно готовить резервные подразделения и для нужд МВД. Силы обороны обеспечат базовую подготовку, а Департамент полиции и погранохраны обучит специфическим навыкам», — пишет Куннас в статье, озаглавленной «Граница нуждается в армии, а не построенных на болоте двойных тропках и автодорогах».
Президент США Дональд Трамп в ходе интервью The Sunday Times заявил, что на месте британских властей не стал бы выплачивать ЕС сумму в £39 млрд (около $50 млрд) за неисполнение обязательств перед ЕС в связи с выходом из сообщества.
Режиссёр Кирилл Серебренников планирует зимой начать сьёмки фильма «Петровы в гриппе и вокруг него» по одноименному роману Алексея Сальникова. Об этом он рассказал на встрече со зрителями в кинотеатре «Октябрь» в рамках ретроспективы кинофестиваля «Кинотавр».
Пострадавшие при взрывах на территории ГосНИИ «Кристалл» в Дзержинске получат компенсации в размере 100 тыс. рублей из областного бюджета и по 50 тыс. рублей из бюджета города. Об этом заявил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин по итогам заседания оперативного штаба.
Главный тренер английского футбольного клуба «Ливерпуль» Юрген Клопп рассказал, как его подопечные будут праздновать победу в Лиге чемпионов, в финале которой, проходившем в испанском Мадриде, «красные» обыграли соотечественников из «Тоттенхэма» со счётом 2:0.
Главный тренер английского футбольного клуба «Ливерпуль» Юрген Клопп прокомментировал победу своих подопечных над соотечественниками из «Тоттенхэма» в финальном матче Лиги чемпионов, который проходил в испанском Мадриде и завершился со счётом 2:0 в пользу «красных».
Последствия взрывов на территории ГосНИИ «Кристалл» затронули 70 детских садов и 31 школу в Дзержинске. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин по итогам заседания оперативного штаба.
Прокуратура Орловской области проведёт проверку исправительной колонии №2 после появления в сети видеозаписи, на которой видно, как осуждённые празднуют Пасху за накрытыми столами. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Женщина, которая оставила двух маленьких детей в одном из хостелов подмосковного города Котельники, заявила, что оставила их с няней. Об этом женщина рассказала в ходе допроса, опубликованного СК России в WhatsApp.
Руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии генерал-майор Виктор Купчишин заявил, что боевики незаконных вооружённых формирований в течение суток обстреляли несколько населённых пунктов в Сирии.
В результате столкновения поезда с грузовым автомобилем в Адыгее пострадали машинист и помощник машиниста, ещё 13 пассажиров обратились за медицинской и психологической помощью. Об этом информирует пресс-служба Северо-Кавказской железной дороги.
Дочь российской певицы Алсу Микелла Абрамова передала 1 млн рублей, который она выиграла на музыкальном проекте «Голос. Дети», благотворительному фонду помощи детям, больным лейкемией, имени Анжелы Вавиловой.