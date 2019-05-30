Times: ультраправые Греции призвали отделиться от Турции стеной

Лидер ультраправого движения Греции Кириакос Велопулос призвал построить стену вдоль реки Эврос, отделяющей страну от Турции и Болгарии, пишет The Times. Таким образом Велопулос намерен остановить незаконную миграцию в Грецию.

Новый лидер ультраправого движения Греции Кириакос Велопулос призвал построить вдоль северной границы страны стену, чтобы остановить приток незаконных мигрантов, сообщает The Times.

При этом основатель партии «Греческое решение», которая в воскресенье выиграла место в Европейском парламенте, на строительстве стены на границе с Турцией не остановился, он также предложил заложить вдоль границы минное поле. Кроме того, политик призвал создать «закрытую зону» вдоль естественной границы с Турцией и Болгарией реки Эврос.

«Пакистанец или афганец, пробирающийся в Грецию, не беженец, — отметил Велопулос в интервью местному телеканалу. — Он злоумышленник, нарушающий закон, и я хочу построить стену высотой в 6 м вдоль реки, чтобы помешать ему попасть в страну».

The Times отмечает, что Велопулос приобрёл популярность, будучи ведущим ночной передачи по продаже религиозной атрибутики и писем от Бога. Политик известен одобрением одного из «ведущих националистов Европы» Виктора Орбана и поддержкой расширения связей с Россией.

Велопулос подчеркнул, что, как и премьер-министр Венгрии Орбан и заместитель премьер-министра Италии Матео Сальвини хочет «защитить свой дом».

«Греция близка к банкротству, и вместо того, чтобы кормить своих, мы стремимся удовлетворить потребности этих злоумышленников», — приводит The Times слова Велопулоса.