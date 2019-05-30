Times: ультраправые Греции призвали отделиться от Турции стеной
Новый лидер ультраправого движения Греции Кириакос Велопулос призвал построить вдоль северной границы страны стену, чтобы остановить приток незаконных мигрантов, сообщает The Times.
Новый лидер ультраправого движения Греции Кириакос Велопулос призвал построить вдоль северной границы страны стену, чтобы остановить приток незаконных мигрантов, сообщает The Times.
Председатель комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный в беседе с НСН прокомментировали сообщение о том, что в Министерстве энергетики США назвали американский СПГ «газом свободы».
На Средне-Невском судостроительном заводе в Санкт-Петербурге спустили на воду корабль противоминной обороны «Владимир Емельянов», сообщает Nation News.
Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко рассказал, почему клуб принял решение участвовать в летнем футбольном Кубке «Матч Премьер» в Австрии.
Служба безопасности Украины (СБУ) направила письма спикеру Верховной рады Андрею Парубию и премьер-министру Владимиру Гройсману, в которых сообщила о рисках дестабилизации энергетической системы в случае введения новой модели рынка электроэнергии на Украине.
Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с родственниками украинцев, которые находятся в плену в Донбассе, а также были задержаны или осуждены в России.
Военный эксперт, редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков прокомментировал RT внесение России Министерством обороны США в список стран, с которыми запрещено сотрудничество при космических пусках.
Россия и Узбекистан в ходе визита российского премьер-министра Дмитрия Медведева в Ташкент подписали соглашение о взаимном признании образования, квалификации и учёных степеней.
Российская теннисистка Дарья Касаткина потерпела разгромное поражение от представительницы Пуэрто-Рико Моники Пуиг в матче второго круга турнира Большого шлема «Ролан Гаррос», который проходит в Париже.
Президент Сербии Александр Вучич встретился с послом России в Белграде Александром Чепуриным на фоне обострения ситуации в Косове, где пострадал российский сотрудник миссии ООН.
Сербский теннисист Новак Джокович одержал победу над швейцарцем Генри Лааксоненом в матче второго круга турнира Большого шлема «Ролан Гаррос», который проходит в Париже.
Спецпредставитель США по Ирану Брайан Хук заявил, что ливанское движение «Хезболла» испытывает финансовые проблемы из-за американских санкций против Ирана.
Миссия Международного валютного фонда (МВФ) завершила работу в рамках первого обзорного визита в Киев. Об этом сообщили в представительстве фонда на Украине.
В Общественной палате России состоялся круглый стол «Запрещённый контент в Интернете: как защитить детей?», сообщает ФАН.
Заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина в беседе с «Российской газетой» рассказала о непогоде в регионах в ближайшие два дня, 30 и 31 мая.
Впервые с 2002 года в третий круг турнира Большого шлема «Ролан Гаррос» вышли две несеяные российские теннисистки.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ о наделении белорусского посла в Москве Владимира Семашко полномочиями заместителя премьер-министра по вопросам деятельности Белоруссии в рамках Союзного государства и отношений с Россией.
Директор Института социально-экономических исследований Алексей Зубец в беседе с радио Sputnik прокомментировал заявление экс-министра экономики Украины Виктора Суслова о том, что в случае дефолта украинцы «окончательно станут нищими», а страну ждёт катастрофа.
На северо-востоке столицы археологи нашли предметы из усадьбы князя Василия Голицына, сообщает сайт «Москва 24».
В Улан-Удэ расследуют уголовное дело по факту травмирования детей на надувном батуте, сообщает Nation News со ссылкой на пресс-службу СУ СК России по Бурятии.
Председатель совета директоров компании-производителя автономных сервисных роботов для бизнеса «Промобот» Алексей Южаков в интервью RT рассказал о перспективах развития искусственного интеллекта.
Спецпредставитель США по Ирану Брайан Хук заявил, что американская сторона готова ввести санкции против европейского механизма финансовых расчётов с Ираном (INSTEX).
Стали известны даты игр, которые пройдут на футбольном Кубке «Матч Премьер» в Австрии.
Знаток Александр Друзь принёс свои извинения за ситуацию, сложившуюся вокруг программы «Кто хочет стать миллионером?». В феврале главред этой передачи Илья Бер и Друзь обвинили друг друга в подкупе.
Начальник департамента по гражданству и миграции МВД Белоруссии Алексей Бегун заявил, что межправительственное соглашение между Белоруссией и Россией о взаимном признании виз может быть подписано до конца 2019 года и начнёт действовать с начала 2020 года.
Заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар рассказал, когда, предположительно, украинский лидер Владимир Зеленский посетит Берлин.
Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при правительстве России Игорь Юшков в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал сотрудничество Болгарии и России по «Турецкому потоку».
Главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова в беседе с RT рассказала, когда закончится дождь в столичном регионе.
Полузащитник петербургского «Зенита» Александр Ерохин ответил на вопрос, готов ли он попробовать свои силы в европейском чемпионате.
Полузащитник петербургского «Зенита» Александр Ерохин считает, что после чемпионата мира многое поменялось в российском футболе.
Министерство иностранных дел России отреагировало на обвинения Вашингтона в нарушении Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ).
Министерство обороны США внесло Россию в список стран, с которыми запрещено сотрудничество при космических пусках. Данное решение вступит в силу 31 декабря 2022 года.
Председатель Конституционного суда Австрии Бригитте Бирляйн объявлена временным канцлером страны до проведения досрочных парламентских выборов. Об этом заявил австрийский лидер Александр Ван дер Беллен.
Итальянская пресса сообщает, что Антонио Конте подписал контракт с миланским «Интером» и станет новым главным тренером клуба.
ГУ МЧС России по Москве опубликовало экстренное предупреждение в связи с ожидающимся в столице дождём с грозой и градом.
Россельхознадзор выявил пять белорусских компаний-посредников, которые занимаются ложным транзитом продуктов питания через территорию России в Казахстан и Киргизию.
В Центробанке рассказали об объёмах международных резервов России.
Экс-нападающий мадридского «Реала» Роналдо был удивлён результатам бывшего одноклубника Зинедина Зидана в качестве главного тренера королевского клуба.
Полузащитник санкт-петербургского «Зенита» Александр Ерохин считает, что профессионализм главного тренера клуба Сергея Семака является залогом его успешной деятельности во главе команды.
Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект о применении экипажем специальных средств сдерживания в отношении авиадебоширов. Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента.
Полузащитник санкт-петербургского «Зенита» Александр Ерохин заявил, что присоединился к команде на специальном ужине в честь победы клуба в Российской премьер-лиге (РПЛ).
Глава Центробанка России Эльвира Набиуллина рассказала, от чего зависят темпы роста экономики страны.
Заместитель командира 16-й отдельной авиабригады сухопутных войск Вооружённых сил Украины Михаил Шур заявил, что тела четырёх военных, погибших в результате крушения вертолёта Ми-8 в Ровенской области, обнаружены.
Депутат Верховной рады Евгений Мураев в беседе с Inforeactor прокомментировал заявление экс-министра экономики Украины Виктора Суслова о том, что в случае дефолта украинцы «окончательно станут нищими», а страну ждёт катастрофа.
Адвокат и сотрудники Московского межрегионального следственного управления на транспорте задержаны за взятку в 1 млн рублей, сообщается на сайте ГСУ СК России по столице.
Нападающий санкт-петербургского «Зенита» Артём Дзюба вспомнил о моменте, когда мог переехать в чемпионат Китая по футболу.
В Крыму завели уголовное дело по факту гибели пятилетней девочки в скатившемся с горы автомобиле. Об этом сообщает «Крыминформ» со ссылкой на пресс-службу ГСУ СК России по региону.
Российского сотрудника миссии ООН Михаила Краснощёкова, пострадавшего в ходе полицейской спецоперации в Косове, эвакуировали в Белград. Об этом заявил посол России в Сербии Александр Чепурин.
Столичные библиотеки подготовили более 250 бесплатных экскурсий в рамках проекта «Экскурсионная среда», сообщает сайт «Москва 24».
Рособрнадзор призвал ценить здоровье школьников выше Единых государственных экзаменов, сообщает Newinform.
Боец смешанных единоборств, экс-чемпион Bellator Александр Шлеменко считает, что хоккеист сборной России Илья Ковальчук пропагандирует нездоровый образ жизни.