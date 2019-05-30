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Times: ультраправые Греции призвали отделиться от Турции стеной

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Лидер ультраправого движения Греции Кириакос Велопулос призвал построить стену вдоль реки Эврос, отделяющей страну от Турции и Болгарии, пишет The Times. Таким образом Велопулос намерен остановить незаконную миграцию в Грецию.
Times: ультраправые Греции призвали отделиться от Турции стеной
Twitter

Новый лидер ультраправого движения Греции Кириакос Велопулос призвал построить вдоль северной границы страны стену, чтобы остановить приток незаконных мигрантов, сообщает The Times.

При этом основатель партии «Греческое решение», которая в воскресенье выиграла место в Европейском парламенте, на строительстве стены на границе с Турцией не остановился, он также предложил заложить вдоль границы минное поле. Кроме того, политик призвал создать «закрытую зону» вдоль естественной границы с Турцией и Болгарией реки Эврос.
 
«Пакистанец или афганец, пробирающийся в Грецию, не беженец, — отметил Велопулос в интервью местному телеканалу. — Он злоумышленник, нарушающий закон, и я хочу построить стену высотой в 6 м вдоль реки, чтобы помешать ему попасть в страну».
 
The Times отмечает, что Велопулос приобрёл популярность, будучи ведущим ночной передачи по продаже религиозной атрибутики и писем от Бога. Политик известен одобрением одного из «ведущих националистов Европы» Виктора Орбана и поддержкой расширения связей с Россией.
 
Велопулос подчеркнул, что, как и премьер-министр Венгрии Орбан и заместитель премьер-министра Италии Матео Сальвини хочет «защитить свой дом».
 
«Греция близка к банкротству, и вместо того, чтобы кормить своих, мы стремимся удовлетворить потребности этих злоумышленников», — приводит The Times слова Велопулоса. 
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источник
Times Великобритания Европа
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