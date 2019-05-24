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Юнкер: Греция была принята в еврозону в результате фальсификации

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Вступление Греции в еврозону произошло после фальсификации статистических данных страны, заявил председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер в своём интервью Bild. При этом Юнкер отметил, что отказ Греции от евро не улучшит ситуации, поскольку такой шаг будет грозить развалом всей еврозоны.
Юнкер: Греция была принята в еврозону в результате фальсификации
Reuters

Бывший премьер Греции Георгиос Папандреу не осознавал глубины греческого кризиса, вступая в свою должность — такое мнение высказал председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер в своём интервью для таблоида Bild. Поэтому заявление о фактическом банкротстве страны далось Папандреу с большим трудом.

Кроме того, Юнкер отметил, что Греция была излишне демонизирована немецкими политиками и медиа, что затруднило взаимодействие с греческими лидерами. По словам политика, в Германии создавалось впечатление, будто бы все греки ленивы и коррумпированы.
 
При этом глава Еврокомиссии не считает, что для Греции было бы лучше отказаться от евро. «Даже если лишь одна страна откажется от евро, это будет грозить развалом всей еврозоны», — приводит издание слова Юнкера. Однако в данной связи важно проводить более подробные проверки перед внедрением евро в той или иной стране, отметил политик. В частности, по словам Юнкера, сама Греция была принята в еврозону после фальсификации статистических данных. «Я до сих пор виню в этом себя. Будучи министром финансов, я был среди тех, кто не хотел, чтобы независимые статистики из ЕС могли проверять данные национальных государств», — заявил Юнкер.
 
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источник
Bild Германия Европа
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Греция евро Европейская комиссия ЕС Жан-Клод Юнкер
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