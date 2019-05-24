Юнкер: Греция была принята в еврозону в результате фальсификации

Вступление Греции в еврозону произошло после фальсификации статистических данных страны, заявил председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер в своём интервью Bild. При этом Юнкер отметил, что отказ Греции от евро не улучшит ситуации, поскольку такой шаг будет грозить развалом всей еврозоны.

Бывший премьер Греции Георгиос Папандреу не осознавал глубины греческого кризиса, вступая в свою должность — такое мнение высказал председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер в своём интервью для таблоида Bild. Поэтому заявление о фактическом банкротстве страны далось Папандреу с большим трудом.

Кроме того, Юнкер отметил, что Греция была излишне демонизирована немецкими политиками и медиа, что затруднило взаимодействие с греческими лидерами. По словам политика, в Германии создавалось впечатление, будто бы все греки ленивы и коррумпированы.

При этом глава Еврокомиссии не считает, что для Греции было бы лучше отказаться от евро. «Даже если лишь одна страна откажется от евро, это будет грозить развалом всей еврозоны», — приводит издание слова Юнкера. Однако в данной связи важно проводить более подробные проверки перед внедрением евро в той или иной стране, отметил политик. В частности, по словам Юнкера, сама Греция была принята в еврозону после фальсификации статистических данных. «Я до сих пор виню в этом себя. Будучи министром финансов, я был среди тех, кто не хотел, чтобы независимые статистики из ЕС могли проверять данные национальных государств», — заявил Юнкер.