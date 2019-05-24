Юнкер: Греция была принята в еврозону в результате фальсификации

00:51
Россияне смогут посещать Коста-Рику без виз с 25 мая
С 25 мая вступает в силу межправительственное соглашение между Россией и Коста-Рикой о взаимной отмене виз. Об этом информирует ТАСС.
00:35
Помпео поручил одобрить продажи оружия в Саудовскую Аравию
Госсекретарь Соединённых Штатов Майк Помпео поручил Госдепартаменту США одобрить сделку по продаже оружия в Иорданию, Объединённые Арабские Эмираты и Саудовскую Аравию.
00:20
Умер нобелевский лауреат Марри Гелл-Манн
В США на 90-м году жизни умер нобелевский лауреат по физике Марри Гелл-Манн. Об этом сообщила пресс-служба Института Санта-Фе.
00:03
«Витесс» Слуцкого сыграл вничью с «Утрехтом» в первом матче финала плей-офф за путёвку в ЛЕ
«Витесс», который возглавляет российский специалист Леонид Слуцкий, сыграл вничью с «Утрехтом» в первом матче финала плей-офф голландской Эредивизи за право выступления в Лиге Европы УЕФА.
23:59
В Екатеринбурге вынесли приговор экс-следователю по особо важным делам
Чкаловский суд Екатеринбурга вынес приговор экс-следователю по особо важным делам следственной части городского УМВД, сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Свердловской области.
23:58
В Крыму поддержали штрафы за нарушение требований при использовании пляжей
Госсовет внёс изменения в закон об административных правонарушениях в Республике Крым, связанные с ответственностью за нарушение требований при открытии и использовании пляжей. Об этом сообщает РИА Новости Крым со ссылкой на пресс-службу регионального парламента.
23:56
В АРБ оценили риски от действий мошенников в банковской сфере
Президент Ассоциации российских банков (АРБ) Гарегин Тосунян в беседе с НСН оценил риски от действий мошенников в банковской сфере.
23:56
Виллаш-Боаш заявил, что ему интересна работа в «Марселе»
Бывший главный тренер петербургского «Зенита» португалец Андре Виллаш-Боаш подтвердил свою заинтересованность в работе во французском «Марселе».
23:55
СМИ: Число пострадавших при взрыве в Лионе возросло до 13
Число пострадавших при взрыве в Лионе возросло до 13, пишет Daily Mail. Как отмечает издание, среди пострадавших восьмилетняя девочка.
23:52
Васильева обсудила с властями Татарстана вопросы образовательной системы
Министр просвещения России и президент Татарстана Рустам Минниханов провели встречу в казанском Кремле, сообщает «Реальное время» со ссылкой на пресс-службу главы республики.
23:50
Россиянин отказался выступать на финальном мейджоре сезона по Dota 2 из-за оскорбления соотечественников
Известный российский киберспортсмен Алексей Березин (Solo) заявил, что откажется выступать на турнире EPICENTER Major 2019 в Москве, если компания Valve не отреагирует на скандал с участием Себастьяна Дебса (Seb).
23:46
В центре Москвы ограничат движение из-за марафона «Бегущие сердца»
В центре российской столицы ограничат движение из-за марафона «Бегущие сердца», сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на информационный центр транспортного комплекса.
23:42
Эксперт прокомментировала заявление Мэй об отставке
Руководитель Центра британских исследований Института Европы РАН Елена Ананьева в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировала решение премьер-министра Великобритании Терезы Мэй уйти с поста лидера Консервативной партии и, соответственно, главы правительства страны.
23:41
Российская картина «Дылда» получила приз на Каннском кинофестивале
Российский режиссёр Кантемир Балагов был удостоен премии за фильм «Дылда» в рамках каннской программы «Особый взгляд». Об этом сообщает РИА Новости.
23:39
Нетребко отменила своё выступление на Дне города в Петербурге
Анна Нетребко и Юсиф Эйвазов отменили своё выступление на Дне города в Санкт-Петербурге, сообщает kp.ru. Оперные исполнители должны были принять участие в концерте «Классика на Дворцовой».
23:38
В Краснодаре объявили штормовое предупреждение
В Краснодаре объявлено штормовое предупреждение на 25—27 мая, сообщают «Юга.ру» со ссылкой на МЧС.
23:34
В Ростовской области заявили о росте торгового оборота с Италией на 21% в 2018 году
Внешнеторговый оборот Ростовской области и Италии вырос на 21% в 2018 году по сравнению с 2017 годом, сообщает RostovGazeta.ru.
23:32
Роббен рассказал, почему ушёл из «Реала»
Голландский полузащитник Арьен Роббен рассказал о причинах своего ухода из мадридского «Реала» в 2009 году.
23:24
В Нидерландах не исключили роль Украины в катастрофе MH17
Член Европарламента, лидер голландской партии «Форум за демократию» Тьерри Боде не исключил роль Украины в катастрофе рейса МН17, следовавшего из Амстердама в Куала-Лумпур.
23:18
Экс-тренер «Зенита» может возглавить «Марсель»
Бывший главный тренер петербургского «Зенита» португалец Андре Виллаш-Боаш может продолжить карьеру во Франции.
23:07
Оппозиция Венесуэлы заявила о контроле над зданием посольства в США
Представитель лидера оппозиционной Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуана Гуаидо Карлос Веккьо заявил, что его сторонники взяли под контроль здание посольства страны в Вашингтоне.
23:06
В WADA отреагировали на слова Колобкова о выполнении РУСАДА всех условий восстановления
Пресс-служба Всемирного антидопингового агентства (WADA) прокомментировала заявление министра спорта России Павла Колобкова о полном выполнении Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) всех условий восстановления.
22:58
Эрнст объявил всех финалистов «Голос. Дети» победителями шоу
Гендиректор Первого канала Константин Эрнст объявил всех финалистов шестого сезона вокального шоу «Голос. Дети» победителями в рамках спецвыпуска программы.
22:54
Зеленский провёл встречу с главой НБУ
Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с главой Национального банка Украины (НБУ) Яковом Смолием сотрудничество с Международным валютным фондом (МВФ) и достижение независимости банковской системы.
22:52
FIA отказалась от внедрения унифицированных коробок передач в «Формуле-1»
Международная автомобильная федерация (FIA) отказалась от внедрения унифицированных коробок передач в «Формуле-1».
22:46
Дочь Алсу не принимает участие в спецвыпуске «Голос. Дети»
Дочь Алсу Микелла Абрамова, обладавшая статусом победительницы шестого сезона «Голос. Дети» до аннулирования итогов, решила не принимать участие в спецвыпуске программы.
22:43
Подозреваемый в организации взрыва в Лионе попал на камеры
Камеры засняли мужчину, который, предположительно, оставил на пешеходной улице в Лионе взрывное устройство. Об этом сообщает France Info.
22:40
СМИ: ФИФА вернёт понятие «коррупция» в кодекс организации по этике
Международная федерация футбола (ФИФА) намерена вернуть в кодекс организации по этике понятие «коррупция».
22:33
ФИФА признала экс-главу Футбольной ассоциации Южного Судана виновным в хищении средств
Международная федерация футбола (ФИФА) вынесла решение по делу бывшего президента Футбольной ассоциации Южного Судана (SSFA) Чабура Гок Алея о хищениях.
22:31
На нефтеперекачивающей станции в Нижегородской области прошли пожарные учения
На нефтеперекачивающей станции «Горький» в Нижегородской области состоялись пожарные учения, сообщает NewsNN.ru.
22:29
Петербургское метро будет работать без перерыва в ночь на 27 мая
Петербургский метрополитен будет работать без перерыва в ночь на 27 мая, сообщает kp.ru.
22:28
Концерт в честь Дня России пройдёт 12 июня в парке «Зарядье»
Концерт в честь Дня России пройдёт 12 июня в Большом зале парка «Зарядье» в Москве, сообщает НСН.
22:27
Медведчук не планирует участвовать в переговорах по Донбассу
Глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук отказался от участия в международных переговорах по Донбассу при новом президенте Украины Владимире Зеленском.
22:24
Бронзовые призёры ОИ-2018 в танцах на льду пропустят второй сезон подряд
Двукратные бронзовые призёры Олимпийских игр 2018 года в Пхёнчхане американские фигуристы Майя и Алекс Шибутани приняли решение пропустить сезон-2019/20.
22:20
ЦПВС: боевики минируют автомобили для прорыва обороны сирийских войск
Главари террористических формирований готовят до четырёх заминированных автомобилей, управляемых смертниками, чтобы попытаться прорвать оборону сирийских войск.
22:08
СМИ: Премьер Франции отменил встречу с участниками евровыборов из-за взрыва в Лионе
Премьер-министр Франции Эдуар Филипп отменил встречу с однопартийцами, баллотирующимися в Европарламент, после взрыва в Лионе. Об этом сообщает AFP.
21:56
В Удмуртии планируют открыть 631 детский лагерь в летний сезон
В Удмуртии планируют открыть 631 детский лагерь в летний сезон, сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу регионального управления Роспотребнадзора.
21:56
Бабаев рассказал о трансферных планах ЦСКА
Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев рассказал о трансферных планах команды на предстоящее межсезонье.
21:55
Назначен замглавы СУ СК России по Республике Коми
Назначен заместитель руководителя СУ СК России по Республике Коми, сообщают «Невские новости» со ссылкой на ведомство. Им стал Кондратий Степанов.
21:54
В Петербурге выделят 61,4 млн рублей на развитие науки
В Санкт-Петербурге выделят 61,4 млн рублей на развитие науки, сообщает Nation News со ссылкой на пресс-службу Смольного.
21:52
Аджоев рассказал, что УЕФА нашёл недочёты на стадионе «Арсенала»
Президент тульского «Арсенала» Гурам Аджоев рассказал о визите представителей Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в связи с предстоящими выступлениями клуба в Лиге Европы.
21:51
Посольство: россиян среди пострадавших при взрыве в Лионе нет
Граждан России среди пострадавших при взрыве в Лионе нет, сообщает посольство России во Франции со ссылкой на полицию.
21:46
Стали известны предварительные затраты на проведение в Санкт-Петербурге ЧМ-2023 по хоккею
Вице-губернатор Санкт-Петербурга Владимир Кириллов сообщил предварительную сумму затрат на проведение в городе чемпионата мира по хоккею 2023 года.
21:40
FIVB рассмотрит вопрос смены спортивного гражданства волейболистом Камехо в декабре
Международная федерация волейбола (FIVB) рассмотрит запрос доигровщика санкт-петербургского «Зенита» Ореоля Камехо на получение российского спортивного гражданства в декабре.
21:38
СМИ: Саакашвили намерен вернуться на Украину 29 мая
Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили планирует вернуться на Украину в среду, 29 мая.
21:31
Закарин заявил, что намерен побороться за победу на «Джиро д'Италия»
Российский велогонщик Ильнур Закарин из команды Katusha-Alpecin прокомментировал свою победу на 13-м этапе первого гранд-тура сезона — «Джиро д'Италия».
21:28
В Лионе оцеплена территория вокзала из-за бесхозной сумки
В Лионе оцепили территорию вокзала Лион-Перраш из-за обнаружения оставленной в переходе к автобусам сумке. Об этом сообщает Le Progrès.
21:24
В венесуэльской тюрьме из-за беспорядков погибли более 20 заключённых
В одной из колоний в городе Акаригуа на северо-западе Венесуэлы произошли беспорядки. В результате стрельбы погибли по меньшей мере 23 заключённых и ранены 14 сотрудников полиции.
21:18
В Москве отреставрируют доходный дом XIX века
В Москве определили победителя тендера на реставрацию и дальнейшую аренду доходного дома XIX века, сообщает «Вечерняя Москва».
21:15
Глава МВД направил префектам Франции инструкции после взрыва в Лионе
Министр внутренних дел Франции Кристофер Кастанер направил префектам французских регионов инструкции по принятию мер для обеспечения безопасности после взрыва в Лионе.