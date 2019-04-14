N-TV: Польша не спешит переходить на евро, чтобы сохранить экономический рост

Ещё в 2004 году, вступив в ЕС, Польша обязалась когда-нибудь перейти на евро, сообщает N-TV. Однако польские политики не спешат с выполнением обязательств, поскольку считают, что независимость, предоставляемая национальной валютой, обеспечивает стране экономический рост.
Как и прочие страны ЕС, Польша обязалась когда-нибудь сделать евро своей национальной валютой, пишет N-TV. Однако быстрого перехода не случится, заявляет правящая партия «Право и справедливость».
Как пишет издание, польское правительство считает, что на данный момент сохранение национальной валюты предпочтительнее, чем вступление в Еврозону: такого мнения придерживаются польский премьер Матеуш Моравецкий и лидер партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский. Оба политика подчеркнули, что заслуга в нынешнем экономическом росте страны, выделяющемся на фоне прочих членов ЕС, заключается, в том числе, в независимости, предоставляемой злотым.
При этом Качиньский сказал, что «евро является хорошей валютой для сильных стран», и добавил, что Польша осуществит переход, когда достигнет «примерно такого же экономического уровня, как у Германии».
N-TV напоминает, что Польша вступила в ЕС в 2004 году, вместе с ещё 9 другими государствами: все они обязались осуществить переход на евро. При этом в договоре о вступлении не было прописано чёткого срока исполнения этого обязательства.
Нападающий «Каролины Харрикейнз» Андрей Свечников не попал в заявку на второй матч полуфинала Восточной конференции Национальной хоккейной лиги с «Нью-Йорк Айлендерс», продолжая восстанавливаться от повреждения, полученного во время драки с соотечественником Александром Овечкиным.
Серебряный призёр Олимпиады-2002 Илья Авербух сравнил уход фигуристки Евгении Медведевой от тренера Этери Тутберидзе с аналогичным случаем между спортсменом Алексеем Ягудиным и наставником Алексеем Мишиным.
Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко остался доволен игрой своих подопечных в матче 26-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), при этом заявив, что быстрый гол «Краснодара» спутал все карты армейцам.
По окончании турнира по смешанным единоборствам UFC on ESPN 3 президент Абсолютного бойцовского чемпионата Дана Уайт остался недоволен выступлением российского бойца Дмитрия Смолякова, который в первом раунде уступил экс-игроку в американский футбол Грегу Харди.
Нижегородский клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Торпедо» одержал победу над сборной Великобритании по хоккею в контрольном матче в рамках подготовки национальной команды к чемпионату мира 2019 года.
Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт рассказал, что не сумел встретиться с экс-чемпионом организации в двух весовых категориях Конором Макгрегором в Майами, потому встреча перенесена в Лос-Анджелес.
Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета Станислав Митрахович прокомментировал RT заявление главы «Газпрома» Алексея Миллера о том, что в случае реализации двух проектов поставок компания может стать основным экспортёром газа в КНР.