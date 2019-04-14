N-TV: Польша не спешит переходить на евро, чтобы сохранить экономический рост

Ещё в 2004 году, вступив в ЕС, Польша обязалась когда-нибудь перейти на евро, сообщает N-TV. Однако польские политики не спешат с выполнением обязательств, поскольку считают, что независимость, предоставляемая национальной валютой, обеспечивает стране экономический рост.

Как и прочие страны ЕС, Польша обязалась когда-нибудь сделать евро своей национальной валютой, пишет N-TV. Однако быстрого перехода не случится, заявляет правящая партия «Право и справедливость».

Как пишет издание, польское правительство считает, что на данный момент сохранение национальной валюты предпочтительнее, чем вступление в Еврозону: такого мнения придерживаются польский премьер Матеуш Моравецкий и лидер партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский. Оба политика подчеркнули, что заслуга в нынешнем экономическом росте страны, выделяющемся на фоне прочих членов ЕС, заключается, в том числе, в независимости, предоставляемой злотым.

При этом Качиньский сказал, что «евро является хорошей валютой для сильных стран», и добавил, что Польша осуществит переход, когда достигнет «примерно такого же экономического уровня, как у Германии».

N-TV напоминает, что Польша вступила в ЕС в 2004 году, вместе с ещё 9 другими государствами: все они обязались осуществить переход на евро. При этом в договоре о вступлении не было прописано чёткого срока исполнения этого обязательства.