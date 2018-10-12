BFM TV: Россия снижает зависимость от доллара, но полностью переходить на евро не спешит

Как напоминает BFM TV, на днях российский Минфин объявил о намерении использовать евро для расчётов за поставки энергоресурсов европейским странам. Как сообщается, для этих целей российские банки начали закупать европейскую валюту в «беспрецедентных масштабах». Тем не менее, как отмечает издание, это не означает готовности России сделать евро приоритетной расчётной валютой.
Как отмечает экономический обозреватель BFM TV Бенауда Абдедейм, в Российском министерстве финансов всё больше задумываются о прекращении господства доллара в мировой торговле. На днях заместитель министра финансов Российской Федерации Владимир Колычев объявил о намерении использовать евро для расчётов за поставки российских энергоресурсов европейским партнёрам в качестве первого этапа дедолларизации российской экономики. По словам чиновника, это решение застраховало бы операции в случае каких-либо ограничений по расчётам в долларах. Кроме того, по мнению замглавы Минфина, европейскую валюту такое сотрудничество только укрепит.
На прошлой неделе об этом же говорил и российский министр финансов Антон Силуанов. По мнению руководителя ведомства, отказ от использования доллара в общих интересах России и Европы.
Похоже, что подготовка к этому решению уже идёт, замечает журналист. По информации одного из московских ежедневных экономических изданий, российские банки начали закупать «беспрецедентные с 2014 года суммы в евро»: только в июле был приобретён эквивалент $2 млрд в европейской валюте. Другие источники, однако, объясняют такие объёмы закупок евро более насущной необходимостью — иметь в распоряжении наличность на случай дополнительной волны американских санкций.
Таким образом, недавние призывы председателя Европейской комиссии и главы немецкого МИД к использованию евро в качестве альтернативной мировой валюты оказались услышаны, замечает автор статьи. «В то же время это не означает, что русские хоть сколько-нибудь склоняются к идее главенства евро», замечает обозреватель.
Так, глава ВТБ Андрей Костин, не раз подчёркивавший необходимость использования других валют помимо американской, в пятницу признал невозможность полного отказа от доллара: «Нельзя пугать народ полным уходом от доллара. Это невозможно сделать, это утопия. Я же реалист, я работаю в банковском секторе», — сообщил Костин.
Это означает, что «евро предстоит пройти ещё долгий путь», отмечает автор. По словам экспертов, «смена валютной парадигмы» происходит посредством не «медийной шумихи», а «осторожных мер». Тем не менее экономический обозреватель считает недавнее разрешение на расчёты в евро в компании «Сургутнефтегаз» очередным позитивным сигналом в этом направлении.
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