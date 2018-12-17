Немецкий эксперт: нестабильная экономика Италии ещё опаснее для ЕС, чем долги Греции

В интервью для Wirtschfatswoche профессор экономики из Боннского университета Изабель Шнабель выразила опасения по поводу того, что общеевропейский финансовый кризис рискует разгореться вновь. Причиной новой неурядицы может стать Италия, которая, по мнению Шнабель, проводит опасную финансовую политику, дестабилизирующую экономику страны и рискующую «эффектом домино» негативно сказаться на остальных странах Еврозоны.

Возможное ухудшение экономического положения Италии и банковского сектора страны скажется на всём валютном союзе, считает профессор экономики из Боннского университета Изабель Шнабель в своём интервью для Wirtschaftswoche. Усугубление итальянского кризиса будет даже опаснее, чем недавняя ситуация с Грецией, в виду того, что экономика Италии намного объёмнее. Госдолг страны огромен и в какой-то момент может наступить время, когда инвесторы откажутся давать Риму средства в долг.



По мнению Шнабель, за прошедшие месяцы, возрос риск того, что европейский финансовый кризис разгорится вновь. Она критикует итальянские банки, за то, что они накопили большой процент «ненадёжных» кредитов, а также отмечает, что банки в Италии сильно связаны с государством, они держат большое количество гособлигаций и в последнее время даже интенсифицировали их закупку. Следовательно, судьба банков и судьба страны становятся единым целым.



Изданием упоминаются высказывания итальянского правительства о том, что, в случае чего, оно будет самостоятельно проводить спасение банков, без помощи со стороны ЕС. Однако, Шнабель считает, что в текущих условиях это невозможно. При этом, она не верит, что Италия все же покинет валютный союз, однако, добавляет, что если по итогам бюджетных переговоров в стране установится ощущение, что Брюссель обходится с ней несправедливо, тогда возможно всякое развитие событий.



Шнабель также высказала мнение насчёт реформ, озвученных на недавнем саммите ЕС: она сказала, что усиление Европейского стабилизационного механизма это шаг в правильном направлении. При этом, она сожалеет, что не было принято решения о ликвидации привилегированной закупки гособлигаций, потому что такая реформа могла бы помочь стабилизировать Еврозону.