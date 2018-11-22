Guardian: Сальвини пообещал противостоять Брюсселю и потребовал уважать итальянский народ

После того как Европейская комиссия во второй раз отвергла проект бюджета Италии на 2019 год, итальянский вице-премьер Маттео Сальвини, заявил, что готов «противостоять» руководству ЕС, в частности, главе Еврокомиссии Жану-Клоду Юнкеру и еврокомиссару по финансовым и экономическим вопросам Пьеру Московиси, сообщает The Guardian. Он также призвал их «уважать итальянский народ».

После того как комиссия в одном из своих докладов заявила о том, что правительство крайне правой партии «Лига» и выступающего против истеблишмента Движения пяти звёзд нарушает фискальные правила, Риму теперь грозят санкции.

Если сторонам не удастся достичь компромисса, то на Италию могут наложить первоначальный штраф в размере 0,2% ВВП, что добавит итальянской экономике проблем, поскольку станет для неё дополнительной финансовой нагрузкой в €8 млрд. Если же Рим и после этого откажется выполнять требования Брюсселя, то штраф может возрасти до 0,7% ВВП.

Как поясняет издание, руководство обеих итальянских партий отказалось поддаваться давлению ЕС и снижать дефицит итальянского бюджета на будущий год, который пока составляет 2,4% ВВП. Обе партии таким образом пытаются реализовать обещания, данные в ходе предвыборной кампании, например, о введении гарантированного базового дохода, о сокращении налогов и снижении возраста выхода на пенсию.

Госдолг Италии в настоящее время составляет около €2,3 триллиона. Банк Италии на этой неделе предупредил о том, что стоимость обслуживания госдолга в 2019 году может возрасти до €5 млрд, а в 2020-м — до €9 млрд.

Правительство в Риме убеждено, что текущий проект бюджета обеспечит итальянской экономике в следующем году рост на 1,5%.

Однако в третьем квартале в экономике Италии наблюдалась стагнация. В среду национальное статистическое агентство Istat снизило прогноз экономического роста в текущем году до 1,1 %, причём в мае эта же компания предсказывала, что по итогам года рост составит 1,4%, пишет The Guardian.