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Guardian: Сальвини пообещал противостоять Брюсселю и потребовал уважать итальянский народ

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Вице-премьер Италии Маттео Сальвини заявил о готовности «противостоять» руководству ЕС по бюджету Италии на 2019 год, сообщает The Guardian. Это заявление он сделал после того, как Еврокомиссия во второй раз отвергла проект итальянского бюджета на будущий год. Теперь если сторонам не удастся договориться, то Риму грозят санкции, отмечается в статье.
Guardian: Сальвини пообещал противостоять Брюсселю и потребовал уважать итальянский народ
Reuters
После того как Европейская комиссия во второй раз отвергла проект бюджета Италии на 2019 год, итальянский вице-премьер Маттео Сальвини, заявил, что готов «противостоять» руководству ЕС, в частности, главе Еврокомиссии Жану-Клоду Юнкеру и еврокомиссару по финансовым и экономическим вопросам Пьеру Московиси, сообщает The Guardian. Он также призвал их «уважать итальянский народ».
 
После того как комиссия в одном из своих докладов заявила о том, что правительство крайне правой партии «Лига» и выступающего против истеблишмента Движения пяти звёзд нарушает фискальные правила, Риму теперь грозят санкции.
 
Если сторонам не удастся достичь компромисса, то на Италию могут наложить первоначальный штраф в размере 0,2% ВВП, что добавит итальянской экономике проблем, поскольку станет для неё дополнительной финансовой нагрузкой в €8 млрд. Если же Рим и после этого откажется выполнять требования Брюсселя, то штраф может возрасти до 0,7% ВВП.
 
Как поясняет издание, руководство обеих итальянских партий отказалось поддаваться давлению ЕС и снижать дефицит итальянского бюджета на будущий год, который пока составляет 2,4% ВВП. Обе партии таким образом пытаются реализовать обещания, данные в ходе предвыборной кампании, например, о введении гарантированного базового дохода, о сокращении налогов и снижении возраста выхода на пенсию.  
 
Госдолг Италии в настоящее время составляет около €2,3 триллиона. Банк Италии на этой неделе предупредил о том, что стоимость обслуживания госдолга в 2019 году может возрасти до €5 млрд, а в 2020-м — до €9 млрд.
 
Правительство в Риме убеждено, что текущий проект бюджета обеспечит итальянской экономике в следующем году рост на 1,5%.
 
Однако в третьем квартале в экономике Италии наблюдалась стагнация. В среду национальное статистическое агентство Istat снизило прогноз экономического роста в текущем году до 1,1 %, причём в мае эта же компания предсказывала, что по итогам года рост составит 1,4%, пишет The Guardian.
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источник
Guardian Великобритания Европа
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