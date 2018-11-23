Вице-премьер Италии: Европа требует от нас невозможного — устроить «очередную социальную бойню»

В Италии не будет очередной «социальной бойни», о которой просит Евросоюз, заявил в интервью El País вице-премьер Италии Луиджи ди Майо, комментируя требование Еврокомиссии сократить дефицит, заложенный в проекте итальянского бюджета на 2019 год.

«Я хочу обсуждать с ЕС сокращение излишнего расходования средства, рост продаж недвижимости и активов органов государственного управления, добавление пункта, гарантирующего, что мы не превысим дефицит 2,4%. Но должно быть чёткое понимание того, что в Италии не будет очередной социальной бойни», — указал ди Майо.

Он также добавил, что за последние десять лет итальянцы пережили трудовые реформы, рост НДС, пенсионную реформу, повышение налогов на предприятия. И все политики говорили, что об этом просила Европа.

«Я верю в солидарный Евросоюз, — отметил ди Майо. — Но бойня, о которой они просят, невозможна. Мы будем вести диалог, не лишая в очередной раз итальянцев их же собственных прав».

Комментируя угрозы Еврокомиссии наказать Италию за невыполнение требований ЕС с помощью санкций, ди Майо отметил, что причина, почему Евросоюз идёт против его страны, связана с характером нынешнего правительства.

«Если они хотят активировать этот процесс, у них есть на это право. Но мы не можем отказываться от предложенных мер, — подчеркнул он. — Итальянская общественность не поймёт, почему подобный процесс запускается против бюджета, который, среди прочего, спасает пять миллионов безработных и возмещает ущерб всем, кто был обманут банками».

Политик также добавил: «С точки зрения итальянского народа, это необъяснимое дело вводить в первые в истории санкции против правительства, которое отстаивает их права: им (Евросоюзу. — ИноТВ) придётся прислушаться к более отдалённым уголкам Европы».

Луиджи ди Майо также выразил мнение, что его страна заслуживает лучшего отношения со стороны ЕС

«Я считаю, что как (мировые. — ИноТВ) рынки, так и ЕС должны гораздо лучше относиться к Италии», — подчеркнул он.

Между тем итальянский вице-премьер заверил, что его страна не будет выходить из ЕС.

«Существует сильное опасение по поводу того, что Италия выйдет из зоны евро и ЕС. Я вас здесь заверяю, что такого не будет», — подчеркнул он.