Die Zeit: подхалимство полякам не помогло — президент США забраковал идею о Форте Трамп

22:48 ЕС осудил применение смертной казни в Белоруссии Официальный представитель внешнеполитической службы Евросоюза Майя Косьянчич заявила, что ЕС осуждает применение смертной казни в её исполнение.

22:42 Трабукки заявил, что Ерёменко отклонил более выгодные предложения ради «Ростова» Агент полузащитника «Ростова» Романа Ерёменко Марко Трабукки прокомментировал продление контракта футболиста с клубом.

22:34 «Укртрансгаз» заявил о чрезвычайной ситуации на Украине Оператор украинской газотранспортной системы «Укртрансгаз» предупредил, что в связи с дефицитом средств он не может рассчитаться по контрактам закупок газа для собственных производственно-технологических нужд.

22:29 Футболист Макаллистер объяснил решение не переходить в «Спартак» Аргентинский полузащитник английского «Брайтона» Алексис Макаллистер рассказал, почему решил не переходить в московский «Спартак».

22:20 Два человека пострадали при жёсткой посадке легкомоторного самолёта в Подмосковье В результате жёсткой посадки легкомоторного самолёта в городском округе Солнечногорск Московской области пострадали два человека.

22:15 ОКР не допустит на Европейские игры легкоатлетов без нейтрального статуса Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков заявил, что будет произведена замена десяти легкоатлетов в составе национальной команды на Европейские игры в Минске из-за отсутствия у этих спортсменов разрешения на выступления в нейтральном статусе от Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF).

22:05 Зеленский поручил провести ревизию судебной реформы Президент Украины Владимир Зеленский принял решение о создании экспертной группы, которая займётся оценкой результатов проведённой судебной реформы в стране.

21:56 «Байер» приобрёл футболиста ПСЖ Немецкий футбольный клуб «Байер» подписал контракт с полузащитником французского ПСЖ Муссой Диаби.

21:54 МВД Чечни начало проверку из-за видео со стрелявшей девушкой МВД по Чеченской Республике организовало проверку в связи с появлением в соцсетях видео, на котором девушка в полицейской форме стреляет из огнестрельного оружия в воздух.

21:42 МИД Британии обвинил Иран в нападении на танкеры в Оманском заливе Министерство иностранных дел Великобритании обвинило иранский Корпус стражей Исламской революции в нападении на танкеры в Оманском заливе 13 июня.

21:35 СМИ: Казиахмедов назначен исполнительным директором «Локомотива» Айваз Казиахмедов назначен на пост исполнительного директора московского футбольного клуба «Локомотив».

21:30 Под Воронежем ликвидировали пожар на полигоне В Воронежской области ликвидировали возгорание сухой травы на полигоне «Погоново». Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на сообщение Министерства обороны России.

21:19 Климкин опроверг возможное назначение послом в США Министр иностранных дел Украины Павел Климкин опроверг информацию СМИ о том, что его планируют назначить послом в США.

21:17 Экс-тренер «Ливерпуля» и «Локомотива» вошёл в штаб «Зенита» Испанский тренер по физической подготовке Феликс Ледесма вошёл в штаб петербургского «Зенита».

21:10 Дело о массовой драке в Пензенской области передали в СК Уголовное дело о массовой драке в селе Чемодановка Бессоновского района Пензенской области, в ходе которой погиб один человек и несколько пострадали, передано для расследования из органов полиции в Следственный комитет.

21:00 СМИ: ЦСКА интересуется бразильским футболистом Маррони Московский футбольный клуб ЦСКА заинтересован в приобретении нападающего бразильского «Васко да Гама» Маррони.

20:54 Эксперт оценил признание КС Украины действий Порошенко неконституционными Старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко прокомментировал RT решение Конституционного суда Украины признать неконституционным создание экс-президентом страны Петром Порошенко комиссии, осуществляющей госрегулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг.

20:52 «Спартак» отклонил предложение «Порту» по Зе Луишу Московский футбольный клуб «Спартак» отклонил предложение «Порту» о трансфере нападающего красно-белых Зе Луиша.

20:52 Зеленский встретился с семьями задержанных моряков Президент Украины Владимир Зеленский встретился с семьями украинских моряков, которые были задержаны в ноябре 2018 года в районе Керченского пролива.

20:44 Миссия ООН передала Киеву рекомендации по закону о языке Уполномоченный Верховной рады по правам человека Людмила Денисова заявила, что Мониторинговая миссия ООН по правам человека предоставила Украине рекомендации по закону о государственном языке.

20:41 Адвокат Ассанжа рассказал о его состоянии Основателю WikiLeaks Джулиану Ассанжу, состояние которого за время тюремного заключения ухудшалось, стало лучше. Об этом сообщил в беседе с RT его эквадорский адвокат Карлос Поведа.

20:30 РУСАДА: отстранённый тренер Казарин участвовал в сборе легкоатлетов в Киргизии Заместитель генерального директора Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Маргарита Пахноцкая рассказала, что дисквалифицированный тренер Владимир Казарин участвовал в сборе легкоатлетов в Киргизии.

20:27 Британию призвали объяснить переориентирование спецназа на Россию Посольство России в Великобритании призвало британские МИД и Минобороны публично разъяснить публикации СМИ о переориентировании спецназа на Россию. Об этом заявил пресс-секретарь посольства.

20:23 Зеленский предложил жителям Львовщины трёх кандидатов в губернаторы Президент Украины Владимир Зеленский предложил жителям Львовской области трёх кандидатов в губернаторы региона.

20:17 КС Украины признал действия Порошенко неконституционными Решение экс-президента Украины Петра Порошенко создать комиссию, осуществляющую госрегулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, неконституционно. К такому выводу пришёл Конституционный суд страны.

20:13 Шахматистка Горячкина выиграла турнир претенденток на титул чемпионки мира Россиянка Александра Горячкина досрочно одержала победу на шахматном турнире претенденток за право сыграть в матче за звание чемпионки мира.

20:05 «Роскомнадзор» получил обращение о блокировке «Чернобыля» Роскомнадзор принял к рассмотрению обращение с просьбой об ограничении доступа к мини-сериалу американского канала HBO «Чернобыль», поступившее от партии «Коммунисты России». Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Роскомнадзора.

19:58 Вихлянцева проиграла Бертенс и не смогла выйти в полуфинал турнира WTA в Хертогенбосе Россиянка Наталья Вихлянцева потерпела поражение от голландки Кики Бертенс в матче 1/4 финала турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в нидерландском Хертогенбосе.

19:54 Трамп обсудил с Абэ нападение на танкеры в Оманском заливе Президент США Дональд Трамп обсудил с премьером Японии Синдзо Абэ нападение на танкеры в Оманском заливе, а также недавний визит японского премьера в Иран.

19:50 СМИ: «Брайтон» отклонил предложение «Спартака» по трансферу футболиста Мак Аллистера Английский футбольный клуб «Брайтон» отклонил предложение московского «Спартака» по трансферу аргентинского полузащитника Алексиса Мак Аллистера.

19:48 В Нижнем Тагиле отменили введённый из-за хлопка газа в доме режим ЧС Режим чрезвычайной ситуации в Нижнем Тагиле, введённый после хлопка газа в многоквартирном жилом доме, отменён. Об этом информирует пресс-служба городской администрации.

19:44 На Украине арестовали экс-главу ЦИК ДНР Шевченковский районный суд Киева арестовал бывшего главу Центризбиркома самопровозглашённой Донецкой народной республики Романа Лягина. Об этом сообщила пресс-секретарь генпрокурора Украины Лариса Сарган.

19:34 Посольство России в США подтвердило гибель сноубордиста Кольцова Посольство России в США подтвердило гибель российского сноубордиста Дмитрия Кольцова в Лос-Анджелесе.

19:27 Роскомнадзор заблокировал сайт с личными данными россиян Роскомнадзор внёс интернет-форум phreaker.pro в реестр нарушителей прав субъектов персональных данных в связи с размещением базы с информацией о 900 тыс. клиентов российских банков. Об этом говорится в сообщении ведомства.

19:23 Найден кот Алибасова Сбежавший из квартиры кот Чуча находящегося в больнице продюсера Бари Алибасова найден.

19:18 Лукашенко пригласил Путина посетить Европейские игры Президент Белоруссии Александр Лукашенко пригласил президента России Владимира Путина на Европейские игры, которые состоятся в Минске.

19:15 Ален Делон госпитализирован Французский актёр Ален Делон доставлен в американский госпиталь в парижском пригороде Нёйи-сюр-Сен, пишет журнал Closer.

19:08 Додон призвал КС Молдавии пересмотреть решение о роспуске парламента Президент Молдавии Игорь Додон призвал Конституционный суд страны после отставки правительства Павла Филипа пересмотреть решение о роспуске парламента и проведении досрочных выборов. Об этом он заявил на брифинге.

19:01 Сильнов покинул пост первого вице-президента ВФЛА Первый вице-президент Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) Андрей Сильнов добровольно покинул свою должность.

19:01 Путин прибыл в Душанбе Президент России Владимир Путин прибыл в столицу Таджикистана Душанбе, сообщает РИА Новости.

18:57 Партия Вакарчука подала в ЦИК Украины документы для участия в выборах Партия «Голос», возглавляемая солистом украинской группы «Океан Эльзы» Святославом Вакарчуком, подала в украинскую Центральную избирательную комиссию документы для участия в выборах в Верховную раду.

18:51 СМИ: В Лос-Анджелесе застрелили чемпиона России по сноуборду Чемпион России по сноуборду Дмитрий Кольцов был убит в американском Лос-Анджелесе в возрасте 31 года.

18:46 Эквадор разрешил военным США использовать аэродром на Галапагосах Власти Эквадора разрешили США использовать аэропорт Сан-Кристобаль на Галапагосских островах для операций американских военных, сообщает The Independent.

18:37 «Динамо» объявило о переходе футболиста «Рубина» Защитник Игорь Калинин перешёл из казанского «Рубина» в московское «Динамо».

18:34 СМИ: Климкина могут назначить послом в США Министр иностранных дел Украины Павел Климкин в ближайшее время может быть назначен главой украинского диппредставительства в Соединённых Штатах. Об этом информирует УНН со ссылкой на источник в дипломатических кругах.

18:28 В Госдуме ответили на заявление МИД Украины о гражданстве России для Донбасса Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков прокомментировал RT заявление пресс-секретаря Министерства иностранных дел Украины Екатерины Зеленко о том, что Киев никогда не признает российское гражданство, выданное жителям Донбасса.

18:18 В Минобороны сообщили о локализации пожара на полигоне под Воронежем В Воронежской области локализовали пожар на полигоне «Погоново», в результате возгорания никто не пострадал. Об этом информирует пресс-служба Министерства обороны России.

18:17 СМИ сообщили о противоречиях в показаниях младшего сына хоккеиста Соколова Стало известно, что Арсений Соколов, младший сын бывшего вратаря сборной России по хоккею Максима Соколова, путался в показаниях по делу об убийстве его матери.

18:16 В центре Берлина нашли американскую авиабомбу времён войны В центре Берлина найдена американская авиабомба времён Второй мировой войны.