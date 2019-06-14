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Die Zeit: подхалимство полякам не помогло — президент США забраковал идею о Форте Трамп

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Ещё в прошлом году Варшава предложила президенту США разместить в Польше американскую военную базу, пишет Die Zeit. При этом польский лидер Анджей Дуда пообещал не только назвать опорный пункт в честь Дональда Трампа, но и инвестировать в проект $2 млрд. И ведь оба эти аргумента изначально обладали потенциалом убедить главу Белого дома пойти на этот шаг, подчёркивает немецкое издание.
Die Zeit: подхалимство полякам не помогло — президент США забраковал идею о Форте Трамп
Reuters

Ещё в прошлом году польский лидер Анджей Дуда предложил главе Белого дома Дональду Трампу разместить в Польше американскую военную базу. При этом Дуда пообещал не только назвать опорный пункт в честь президента США, но и инвестировать в проект $2 млрд, пишет немецкая газета Die Zeit.

«Оба аргумента обладали потенциалом убедить Дональда Трампа», — признаёт автор статьи Карстен Лютер.

Как бы «льстиво» эта идея ни звучала для главы Белого дома, после последних переговоров президентов США и Польши в Вашингтоне её, похоже, всё-таки «забраковали», сообщает журналист Die Zeit.

Судя по всему, Форт Трамп Варшава не получит. Вместо этого Соединённые Штаты лишь перебросят в Польшу дополнительные войска, причём речь идёт всего об одной тысяче американских солдат, уточняет Лютер.

«В итоге президент Польши Анджей Дуда получил от Дональда Трампа гораздо меньше, несмотря на всё подхалимство», — констатирует автор статьи.

При этом — хоть его ожидания и не оправдались — польский лидер даже заявил, что обещанное Дональдом Трампом увеличение американского военного контингента в Польше «сильно воодушевляет», отмечает журналист немецкого издания.

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Die Zeit Германия Европа
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