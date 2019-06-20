Do Rzeczy: мы не на рынке, чтобы торговаться с Россией за нормализацию отношений

Несмотря на встречу министров иностранных дел Польши и России впервые за пять лет и какие-то попытки начала переговорного процесса, ситуация на линии Москва — Варшава не изменится, как могло показаться на первый взгляд, пишет Do Rzeczy. Под нормализацией отношений россияне понимают отмену санкций, а для поляков, которые никак не могут допроситься вернуть обломки разбившегося под Смоленском в 2010 году самолёта, это неприемлемое условие.

«Встречи польских и российских дипломатов пока что не привели к потеплению взаимоотношений. Ту-154М и Украина — эти вопросы все ещё нас разделяют. Мы по-прежнему в тупике», — пишет в издании Do Rzeczy Матчей Пежиньский.

Есть мнение, что майские переговоры Чапутовича с Лавровым — первая за пять лет официальная встреча глав МИД обеих стран — это шаг в направлении польско-российского согласия. На фоне этих переговоров — обломки Ту-154М, санкции, введённые по отношению к России за агрессию на Украине, возможное приглашение Путина в Польшу, перечисляет автор.

Москва, понимая, насколько большое значение имеют обломки президентского самолёта, может попытаться много выиграть у Варшавы. В разговоре с Лавровым Чапутович однозначно подчеркнул, что возвращение обломков остаётся важнейшим постулатом в отношениях в Москвой, объясняет он. «До момента возвращения польской собственности в Польшу наш диалог будет отягощён эмоциональным багажом и отсутствием доверия. Мы не видим оснований для дальнейшего удерживания обломков Россией», — так звучит официальная позиция польской дипломатии.

«В этой ситуации предлагать что-то взамен — неадекватно и не может быть в настоящее время предметом дискуссии», — считает пресс-секретарь МИД Эва Сувара. Она подчёркивает: «Польша, однако, всегда готова к переговорам с Российской Федерацией на эту тему, в том числе с возможным участием международных партнёров. Особенно в свете резолюции Парламентской ассамблеи Совета Европы 2246 от 12 октября 2018 года. Речь идёт о документе, в котором она призвала Россию к возвращению обломков Ту-154М».

Евродепутат от оппозиционной партии «Гражданская платформа» Анджей Халицкий недавно заявил, что в Совете Европы польский постпред проголосовал за отмену санкций, введённых по отношению к России, и она получила возможность возвращения в Совет. МИД опроверг эти новости, указывая на то, что Россия никогда из самого Совета Европы не была исключена. Кроме того, как передаёт министерство, неверным является утверждение о том, что Польша якобы заняла позицию, поддерживающую отмену или приостановку санкций, введённых по отношению к России в Парламентской ассамблее Совета Европы. «Постоянный представитель Польши в Совете Европы не голосовал за отмену санкций, введённых по отношению к России», — уверяет МИД.

Фактом, однако, является то, что майская встреча глав дипломатии Польши и России получила своё продолжение. 21 июня в Москве прошли консультации директоров территориальных департаментов обоих министерств, отмечает журналист.

В свою очередь пресс-секретарь польского МИД уверяет, что Украина не станет разменной монетой в польско-российских отношениях. В соответствии с официальной версией, Польша полностью поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины и последовательно придерживается позиции, согласно которой отмена санкций будет возможна только после выполнения Россией Минских соглашений.

Эксперт Лукаш Ясина из Польского института международных дел не согласен с тезисом, что якобы сам факт возобновления контактов предвещал постоянный и позитивный поворот во взаимоотношениях. «Я бы совершенно не стал рассматривать встречу Чапутовича с Лавровым в категории потепления отношений», — констатировал он.

В резкое сближение Москвы и Варшавы не верит и Эрнест Вытишкевич, директор Центра польско-российского диалога и согласия. «Нас разделяет фундаментальный стратегический конфликт. Россия явно хотела бы получить поддержку для отмены санкций. Однако в течение пяти лет, которые прошли с момента аннексии Крыма* и начала войны в Донбассе, официальная позиция Польши не изменилась. Она не изменится и сейчас», — убеждает он.

Директор центра скептически подходит к предложению, чтобы выторговать у России обломки Ту-154М за какие-то уступки со стороны Польши. «Международная политика не должна быть рынком. Россияне относятся к обломкам как к инструменту воздействия, на протяжении долгих лет с их помощью они пытаются повлиять на внутреннюю ситуацию в Польше», — продолжает Вытишкевич. «Я, конечно, понимаю огромное эмоциональное значение этого вопроса, но возвращение обломков президентского самолёта не может быть валютой, за которую Москва купит расположение Варшавы. Россияне не могут торговаться с нами тем, что принадлежит нам», — добавляет он.

По всей видимости, россияне запускают «пробный шар», желая понять, сколько они могут получить от польской стороны. Есть сомнения касательно того, что Путин будет приглашён, а если и так, то он вряд ли приедет в Польшу на 80-ю годовщину начала Второй мировой войны 1 сентября. Однако сам факт приглашения может стать предметом торга со стороны России.

Определённо такая форма «уступок» в отношении Кремля была бы более объяснима и менее противоречива, нежели какие-либо попытки изменения политики в плане подхода к Украине. Особенно то, что Россия принимала активное участие в конфликте, но с другой стороны фронта.

«Несмотря на то что война закончилась разгромом Гитлера Советским Союзом, сейчас в сентябре будут памятные мероприятия, посвящённые годовщине начала войны, а тогда СССР был для Гитлера союзником. Этот контекст должен быть чётко отмечен. Есть сомнения, что Путин согласился бы приехать в Польшу в качестве главы государства, которое начало Вторую мировую войну», — отмечает Вытишкевич.

Директор центра пессимистично настроен в вопросе улучшения взаимоотношений с Москвой при нынешней власти в Кремле. «Конечно, будучи директором учреждения, занимающегося диалогом, я должен верить в то, что Россия когда-то изменится, станет демократией, потому что только тогда есть шанс на перезагрузку», — объясняет он.

Вытишкевич уверяет также, что не Польша виновата в политизации взаимоотношений. Она уже пыталась наладить диалог с Москвой. «К сожалению, каждый раз, когда мы хотим инициировать какие-то действия в этом направлении, Москва ставит условия: «Или нормализация отношений, или мы не будем разговаривать». Причём под нормализацией россияне понимают отмену санкций. Это условие для них необходимое, а для нас — неприемлемое», — резюмирует в беседе с изданием Do Rzeczy директор Центра польско-российского диалога и согласия Эрнест Вытишкевич.

* Крым вошёл в состав России после того, как за это проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме 16 марта 2014 года (прим. ИноТВ).





