Newsweek: «скандалист» вернулся в «клуб джентльменов» при ошибочной поддержке Польши

Россия возвращает себе голос в Совете Европы. Этому поспособствовал между прочим и польский депутат, однако это произошло по ошибке, пишет польский Newsweek. Издание отмечает, что возвращение полного голоса в рамках ПАСЕ является символической и политической победой России над бессильной Европой и пощёчиной в адрес Украины.

«Россия торжествует. Она не платила взносов, угрожала и относилась к Совету Европы свысока, и тем не менее вернула все свои права. Она потеряла их после аннексии Крыма* пять лет тому назад, когда Парламентская Ассамблея Совета Европы приняла решение приостановить её членство. Сейчас, хотя и в отношении захваченного полуострова ничего не изменилось, делегация депутатов из государств-членов отдала то, что Россия потеряла. Представители Польши должны были быть против, но один из них ошибся», — пишет польский Newsweek.

Российские СМИ протрубили большой успех. Достаточно было бойкотировать ПАСЕ, перестать платить взносы, а потом угрожать выходом из организации, чтобы делегация государств-членов приняла встающего с колен колоса в свою группу. В Страсбурге во время ночного голосования с понедельника на вторник возвращение Кремля поддержало 118 парламентариев, в то время, как 62 было против. Среди приверженцев исключения России были делегаты Латвии, Литвы, Эстонии, Украины, Грузии, а также Польши.

Из группы поляков, состоящей из 10 парламентариев из Польши, совершенно иную позицию занял один человек: Кшиштоф Мешковский из либеральной партии «Современная», подчёркивает издание.

Свой голос в пользу России он объяснил следующим образом в Twitter: «Моё последнее голосование по вопросу возвращения России в Совет Европы является результатом технической ошибки: почти двести поправок было принято вместе с польской делегацией и членами делегации от Украины. Сегодня во второй половине дня я сделаю заявление, чтобы исправить ошибку».

Россияне были лишены права исполнения руководящих функций в ПАСЕ 10 апреля 2014 года. Они не могли также принимать участия в миссиях мониторинга Совета Европы. Решение большинства делегатов, которые поддержали во вторник возвращение Россию в Совет, является результатом подписания декларации в Хельсинки.

Уже тогда разгорелась дискуссия на тему того, хорошая ли это идея принять скандалиста в группу джентльменов. Россия не только не вернула Крым, но ещё и разрушила Донбасс, в течение двух лет она не платила взносы в Совет Европы, бойкотировала ПАСЕ и угрожала выходом из Совета. Многие приверженцы наказания России тогда признали, что худшей чем Россия в Совете Европы стала бы ситуация, в которой Россия вне его, отмечает польское издание.

Потому что в случае, если бы Россия покинула Совет Европы, российские граждане бы лишились права внесения жалоб на нарушение прав человека в Европейский трибунал по правам человека. А для большинства россиян Европейский суд по правам человека является последней надеждой в ситуации, когда их права нарушаются. Более того, Совет является одной из немногих институтов, с которыми Кремль в определённой степени считается. «Кроме Совета Европы уже не остаётся других инструментов контроля медведя», — признали представители французских и немецких властей, а также Генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд, ещё перед заседаниями комитета министров.

Следовательно принятие решения для многих делегатов не было лёгким, тем более, что возвращение полного голоса на Парламентской ассамблее Совета Европы является символической и политической победой России над бессильной Европой и пощёчиной Украине, подчёркивает Newsweek.

На примирение Европы с Россией быстро ответили украинцы: «Решение украинской делегации в ПАСЕ — прекратить участие в работе Парламентской ассамблеи, кроме вопросов лишения полномочий Российской делегации».

«То, что произошло в ПАСЕ, является свидетельством отхода от задекларированных стандартов, принципов и ценностей Совета Европы в результате беспрецедентного давления и финансового шантажа со стороны Российской Федерации», — заявил затем МИД Украины.