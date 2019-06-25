Вести: украинская делегация грозит покинуть ПАСЕ в случае возвращения России

ПАСЕ проголосовала за резолюцию, которая открывает возможность возвращения российской делегации в организацию. Как пишут «Вести», в ответ исполняющая обязанности председателя комитета Верховной рады Украины по вопросам евроинтеграции Мария Ионова допустила, что при возвращении полномочий делегации России в ПАСЕ украинская делегация может приостановить своё участие в этой организации.
Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию об ограничении санкционного механизма ассамблеи, что открывает возможность возвращения российской делегации в организацию.
Как пишут «Вести», резолюция была принята по итогам обсуждения доклада члена ПАСЕ Петры де Суттер. За резолюцию проголосовало 118 делегатов, против — 62, воздержались — 10.
Резолюция вносит поправки в регламент ассамблеи и закроет возможность ассамблеи лишать любую делегацию права голоса. Именно такое предложение выдвинул 17 мая комитет министров Совета Европы, а затем оно было реализовано в докладе по полномочиям Петры де Суттер. Поправка в регламент, открывающая России возвращение в ПАСЕ, звучит так: «Права членов голосовать, выступать и быть представленными в ассамблее и её органах не приостанавливаются и не аннулируются в контексте оспаривания или пересмотра полномочий».
После этого исполняющая обязанности председателя комитета Верховной рады Украины по вопросам евроинтеграции Мария Ионова допустила, что при возвращении полномочий делегации России в ПАСЕ украинская делегация может приостановить своё участие в этой организации.
«Делегация соберётся и будет решать. В принципе, мы не видим себя в одном зале с русскими. Мы просто приостановим участие Украины в летней сессии. И вообще я не знаю, можно ли будет туда возвращаться, если честно», — заявила Ионова.
Депутат также сообщила, что украинская делегация будет протестовать во время процедуры возвращения полномочий членам российской делегации во вторник.
«Мы встанем и будем протестовать. И когда они останутся в зале, мы покинем его. Пусть они голосуют за генерального секретаря без Украины. Члены парламентской ассамблеи совершают самоубийство. Это начало разрушения самой организации», — отметила Ионова.
Она также подчеркнула, что в резолюции не прописаны санкции, которые применяются к той или иной делегации, нарушившей регламент, они остаются лишь в регламенте.
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