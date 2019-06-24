Le Monde: скорое возвращение России в ПАСЕ вызвало «маленькую дипломатическую революцию»

Россия готовится принять участие в заседании Парламентской ассамблеи Совета Европы, на котором будет избираться новый генеральный секретарь организации. Как пишет Le Monde, решение вернуть Россию в ПАСЕ вызвало споры среди делегатов, и Украина даже пригрозила в ответ покинуть организацию.

Не собирается ли Совет Европы снова с большой помпой открыть свои двери для России, задаётся вопросом Le Monde. Дело в том, что 24 июня должна состояться летняя сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы, и Россия заявила, что её делегация готова отправиться в Страсбург.

В том, что Россия вернётся, мало кто сомневается, отмечает автор статьи, и из-за этого разразилась даже «маленькая дипломатическая революция». Голосование по поводу нового генсека организации ради этого перенесли на 26 июня, чтобы российские представители могли принять в нём участие.

Как напоминает автор статьи, санкции против России в виде лишения голоса ввели после присоединения Крыма и войны в Донбассе. Но эти санкции не бьют по российской экономике, и поэтому гораздо менее болезненны, отмечает автор статьи. Впрочем, их отмена будет иметь большой символический вес и может создать опасный прецедент, тем более что миссия Совета Европы — защищать права человека, отмечают противники этого решения.

Как пишет автор статьи, к перемене ситуации привели действия Франции и Германии. Но больше всего повлияла политика самой Москвы. Так, с 2016 года Россия перестала платить взносы, из-за чего весь Совет Европы оказался в затруднительном положении. Кроме того, Кремль постоянно угрожает, что и вовсе выйдет из организации, и в результате все россияне окажутся лишены доступа к Европейскому суду по правам человека.

«Дело не в том, чтобы голосовать в поддержку той или иной страны, — говорит французский дипломат Амели де Моншален. — Цель в том, чтобы Совет Европы, самая большая многонациональная организация в Европе, мог снова работать в полную силу, не становясь жертвой геополитических споров. Мы — не Совет Безопасности ООН, не наша задача разрешить конфликт на Украине. Не нужно усматривать в происходящем в Совете Европы знак какой-либо благосклонности Франции или Германии по отношению к России».

Противники решения, в свою очередь, напоминают, что санкции можно снимать лишь в случае значительного прогресса в украинском вопросе. Так, депутат от Грузии Георгий Канделаки считает, что Совет Европы поддастся на «финансовый шантаж» — «абсурдный», поскольку, по его словам, даже такие бедные страны, как Украина и Грузия сделали добровольные взносы, чтобы восполнить потерю.

Оба лагеря говорят об опасности «смерти Совета Европы» либо из-за того, что он окажется отрезан от одного из своих важнейших членов, либо из-за отказа от собственного решения. Тем более в последнее время организация постоянно оказывается связана со скандалами.

Россия же, похоже, празднует победу, пишет автор статьи. Хотя состав её делегации ещё не известен, есть сообщения, что там будет и депутат от Крыма. Кроме того, в дальнейшем Совету Европу будет сложнее принять против России новые санкции.

По словам Николь Трис, которая возглавляет французскую делегацию в ПАСЕ, все французские парламентарии в Страсбурге должны проголосовать за возвращение России. Она отмечает, что в этом вопросе важнее всего дать россиянам доступ к ЕСПЧ.

В этом ключе Украина чувствует себя изолированной, ведь её поддерживает всего несколько государств Восточной Европы. В итоге она заявила, что не будет участвовать на заседании, и пригрозила даже выходом из Совета Европы, пишет Le Monde.