Президент Эстонии: в отношениях с Россией необходимо стратегическое терпение

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд заявила, что в отношениях с Россией — страной, которая была лишена своих полномочий в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) за «агрессию» против Украины, — необходимы стратегическое терпение и уважение своих ценностей, а не уступки и восстановление полномочий в ПАСЕ, сообщает ERR.

«Нам нужно стратегическое терпение. Это ситуация, когда сталкиваются интересы и ценности. Небольшой стране легко в этой ситуации сделать свой выбор — мы можем быть всегда и только на стороне ценностей. Интересы могут меняться, но компас ценностей меняться не может», — сказала Кальюлайд.

Эстонский президент напомнила, что причиной ведённых против Москвы санкций стало грубое нарушение Россией международного права.

«Это было не процедурное решение, а решение, основанное на ценностях», — отметила Кальюлайд в своём заявлении.

Она также добавила: «Если мы снова посмотрим, то в 2019 году Крым по-прежнему оккупирован*. Бои в Донбассе продолжаются каждый день. Если мы посмотрим на поведение России, то значительная часть территории Грузии по-прежнему оккупирована. Ничего не изменилось к лучшему. И теперь в ПАСЕ обсуждается, надо ли отказаться от действующих в течение пяти лет санкций, потому что Россия пригрозила в случае их продления покинуть Совет Европы».

По словам эстонского лидера, разрешение тупиковой ситуации и проблем в ПАСЕ не может быть достигнуто путём политических компромиссов и голосования в залах.

«Решение может прийти только с изменением поведения России на Украине и в Грузии. Оно может прийти тогда, когда начнёт действовать международное право. И тогда мы сможем обсудить, как результаты этих шагов могут быть связаны с ПАСЕ и другими органами, относящимися к системе Конвенции Совета Европы», — заявила президент Эстонии.

По её мнению, возвращение российской делегации будет противоречить делу защиты Украины от российской агрессии, а также делу защиты российских граждан в Европейском суде по правам человека от произвола российской государственной власти.

Как напоминает издание, в апреле 2014 года российская делегация была лишена права голоса в Парламентской ассамблее Совета Европы за «аннексию Крыма», россияне потеряли места в руководящих органах и миссиях ПАСЕ. Россия после этого отказалась присутствовать на сессиях ассамблеи, и в 2017 году решила приостановить своё членство и плату членских взносов в размере 33 миллионов евро. Эта сумма составляет около семи процентов бюджета Совета. С момента прекращения российских платежей прошло уже два года, и теперь организация получила право приостановить членство России в ПАСЕ.

Эта тема вновь появилась на повестке дня, так как комитет министров Совета Европы рекомендовал ПАСЕ в середине мая предпринять шаги для возвращения российской делегации. Участие российской делегации в следующей сессии ассамблеи в конце июня будет иметь важное значение, так как там будет избираться новый Генеральный секретарь, отмечает ERR.

* Крым вошёл в состав России после того, как за это проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме 16 марта 2014 года (прим. ИноТВ).