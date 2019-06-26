Bild о возвращении России в ПАСЕ: небольшого давления со стороны Москвы хватило, чтобы Европа поступилась своими принципами

Возвращение права голоса российской делегации в ПАСЕ стало победой для Кремля, считает Bild. Издание пишет, что с момента ввода санкций ситуация не изменилась: Россия по-прежнему «оккупирует» Крым, однако подействовала угроза Москвы о полном выходе из Совета Европы. Bild отмечает, что из 13 немецких депутатов лишь двое проголосовали против снятия санкций с российской делегации.

Совет Европы отменил свои санкции против России — и российская делегация вновь получила право голоса в ПАСЕ, сообщает Bild.

Как напоминает издание, Россия была лишена права голоса в ПАСЕ за «оккупацию Крыма»*: Bild подчёркивает, что ситуация не изменилась и Крым по-прежнему находится под российским контролем. Кроме того, продолжается война на юго-востоке Украины с участием поддерживаемых Москвой сепаратистов.

Однако угроза России о выходе из состава Совета Европы заставила многих европейских депутатов дрогнуть, пишет издание: в итоге 118 парламентариев проголосовали за отмену санкций (против — 62). Такое решение стало победой для Кремля, причём одержать её помогли в том числе и депутаты из Германии, отмечает Bild: из 13 немецких представителей в ПАСЕ лишь двое высказались против возвращения права голоса для российской делегации. Таким образом, небольшого давления со стороны Москвы хватило, чтобы Европа поступилась своими основными принципами, констатирует издание.

Наиболее активное сопротивление снятию санкций с России оказали украинские и восточноевропейские депутаты.

Bild напоминает, что в ответ на санкции в свой адрес Россия бойкотировала заседания ПАСЕ, а с 2017 года перестала платить членские взносы. Таким образом, Россия задолжала Совету Европы около €54,7 млн, а если добавить неуплаты за неполный 2019 год, то долг достигнет €87,2 млн.