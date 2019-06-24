Tageszeitung призвала Совет Европы «не преклонять колени» перед Москвой

Возможное восстановление прав российской делегации в ПАСЕ станет «фатальным сигналом», пишет сотрудница Tageszeitung Барбара Ортель. Она отмечает, что с 2014 года Россия не изменила своей линии поведения, поэтому снятие с неё санкций будет не попыткой восстановить диалог, а «капитуляцией» и пренебрежением к принципам Совета Европы.

На этой неделе Совету Европы предстоит принять значительное решение, говорится в статье Tageszeitung: восстанавливать ли Россию в качестве полноправного члена ПАСЕ.

Автор статьи Барбара Ортель напоминает, что в 2014 году российская делегация была лишена права голоса в ПАСЕ в качестве реакции на аннексию Россией Крыма* и поддержку Москвой пророссийских сил на Юго-Востоке Украины. С тех пор представители России не принимали участия в работе ассамблеи. Кроме того, в 2017 году Россия приостановила выплату своих взносов в ПАСЕ.

Как пишет Ортель, сторонники «преклонения колен» перед Россией аргументируют свою позицию необходимостью сохранения диалога, а также отмечают, что если Россия полностью выйдет из ПАСЕ, то российские граждане больше не смогут обращаться в Европейский суд по правам человека. Впрочем, автор напоминает, что в 2015 году в России был принят закон, позволяющий российскому конституционному суду игнорировать решения ЕСПЧ, в случае их несовместимости с российской Конституции.

Намерения Совета Европы получают наибольшее сопротивление на Украине, что неудивительно, пишет Ортель. Причины, по которым Россию лишили права голоса в ПАСЕ не стали менее актуальными: в Крыму, по её словам. регулярно совершаются нарушения прав человека, в особенности это касается крымских татар. На Юго-Востоке Украины продолжается война, а минский процесс, по сути, утратил силу.

Ортель задаётся вопросом, должен ли диалог выглядеть таким образом, что Россия диктует свои условия и продолжает проводить свою политику в неизменном виде? И стоит ли практически праздновать, когда глава российского МИД Сергей Лавров обещает возобновить оплату взносов, в случае восстановления полномочий российской делегации? Разумеется нет, считает автор. По мнению Барбары Ортель, то, что Совет Европы пытается выдать за диалог, на деле является капитуляцией.

«Преклонение колен» перед Россией является фатальным сигналом, подытоживает Ортель: оно показывает, что Совет Европы не следует своим же собственным принципам.

* Крым вошёл в состав России после того, как за это проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме 16 марта 2014 года (прим. ИноТВ).





