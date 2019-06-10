Обозреватель: возвращение России в ПАСЕ станет для Киева опасным прецедентом

Россия, скорее всего, вернётся в ПАСЕ, и это говорит о том, что Украина проиграла на одном из санкционных фронтов, пишет «Обозреватель». По мнению издания, этот «опасный прецедент» грозит пересмотром санкционной политики в отношении Москвы и в других организациях.

Украина проиграла на одном из санкционных фронтов. Как пишет «Обозреватель», Россия, судя по всему, возвращается в Парламентскую ассамблею Совета Европы, и это может стать опасным прецедентом для Киева.

Как пишет издание, слухи о возможном возвращении делегации из России ходили около года, но регламентный комитет уже сделал конкретный шаг. 4 июня был опубликован проект резолюции, согласно которой России предоставят место для участия в июньской сессии.

«Комитет предлагает отступить от регламента ПАСЕ, чтобы иметь возможность пригласить представителей парламентов стран-членов, которые не представлены делегацией в ассамблее, — Боснию и Герцеговину и Российскую Федерацию», — говорится на сайте.

Как пишет журналист Виталий Портников, комитет ПАСЕ предлагает дополнить регламент организации пунктом, который запрещает в случае обжалования полномочий национальной делегации лишать её права голоса, выступлений и представительства в ассамблее и её органах. Вместо этого предполагается вводить санкции против отдельных депутатов, что может стать причиной новых конфликтов между ПАСЕ и Россией. Однако пока что если ассамблея одобрит предложения регламентного комитета, то российская делегация сможет вернуться к работе в ассамблее.

«Вернуться как победитель. Потому что никакие требования не выполнены, Крым аннексирован,* война в Донбассе продолжается — а санкции против России фактически отменяются», — пишет журналист.

Как отмечает автор материала, в этом случае будет создан рискованный прецедент, и победа России может стать началом краха санкционной политики и в других организациях.

* Крым вошёл в состав России после того, как за это проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме 16 марта 2014 года (прим. ИноТВ).





