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Глава МИД Польши: ЕС слаб, и ему следует всегда прислушиваться к США

Материал представлен в переводе ИноТВ
В политическом плане Европейский союз очень слаб на международной арене, поэтому ему следует объединяться с другими партнёрами, главный критерий при выборе которых заключается в их демократическом строе, считает министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович. В рамках Brussels Forum дипломат прямо заявил: ЕС всегда должен принимать во внимание аргументы США.
Глава МИД Польши: ЕС слаб, и ему следует всегда прислушиваться к США
Reuters
«Один Европейский союз на международной арене очень слаб в политическом плане, чтобы противостоять таким вызовам, как Россия, Китай, Ближний Восток или Иран», — заявил в рамках Brussels Forum министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович. 
 
По его мнению, чтобы справиться с этими вызовами, надо объединяться с другими партнёрами. Кто эти партнёры? «Просто-напросто другие демократии, в особенности США, Канада, Австралия, Япония, Корейская республика», — перечислил дипломат. Он добавил, что в связи с этим Польша во внешней политике опирается на укрепление ЕС, но одновременно она придерживается того мнения, что ЕС всегда должен принимать во внимание аргументы США. При этом Польша не воспринимает «стратегическую автономию» ЕС в качестве возможности дистанцироваться от трансатлантических связей. 
 
Чапутович также отметил, что Брюссель не должен относиться к США как к другим внешним субъектам вроде России и Китая. «Наши отношения с США намного ближе, чем отношения с Россией или Китаем», — объяснил министр.
 
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