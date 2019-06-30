Глава МИД Польши: ЕС слаб, и ему следует всегда прислушиваться к США

00:19
Определились все полуфиналисты Кубка Америки по футболу 2019 года
Стали известны все сборные, которые сыграют в полуфинале Кубка Америки по футболу 2019 года в Бразилии.
00:14
Сборная Перу в серии пенальти одолела Уругвай и вышла в полуфинал Кубка Америки
Сборная Перу по футболу обыграла команду Уругвая в серии пенальти в матче 1/4 финала Кубка Америки 2019 года в Бразилии.
00:06
Иракские силовики ликвидировали пять боевиков ИГ
Иракским силовикам удалось ликвидировать пять боевиков террористической группировки «Исламское государство»*, которые пытались попасть в страну из Сирии.
23:58
СМИ: ЦСКА интересуется футболистом «Штутгарта»
Московский футбольный клуб ЦСКА проявляет интерес к аргентинскому нападающему немецкого «Штутгарта» Николасу Гонсалесу.
23:52
Выплаты пострадавшим от паводка в Иркутской области начнутся 30 июня
Министр труда и социальной защиты России Максим Топилин заявил, что выплаты пострадавшим из-за наводнения в Иркутской области начнутся уже в воскресенье, 30 июня.
23:50
«Рубин» приобрёл ещё одного футболиста «Оренбурга»
Хорватский защитник «Оренбурга» Сильвие Бегич подписал контракт с казанским футбольным клубом «Рубин».
23:39
В Москве 29 июня стал самым холодным за более чем 70 лет
В субботу, 29 июня, на базовой московской метеостанции ВДНХ столбики термометров показали +11°С, что является самым низким показателем для этой даты за более чем 70 лет наблюдений.
23:36
Зобнин: «Спартаку» ещё стоит усилиться Месси, Роналду и Салахом
Полузащитник московского «Спартака» Роман Зобнин ответил, как оценивает трансферную политику футбольного клуба.
23:25
Путин поручил создать правкомиссию по ликвидации последствий паводков
Президент России Владимир Путин поручил создать правительственную комиссию по ликвидации последствий паводков в Иркутской области.
23:19
Футболист «Оренбурга» Сутормин перешёл в «Рубин»
Казанский футбольный клуб «Рубин» объявил о трансфере полузащитника «Оренбурга» Алексея Сутормина.
23:13
Дальнобойщиков начнут лишать прав за перевес
Глава Минтранса Евгений Дитрих в эфире телеканала «Россия 1» заявил, что планируется начать лишать водителей грузовых автомобилей прав за перевес.
23:09
В «Ахмате» отреагировали на информацию о зарплате Глушакова
Генеральный директор грозненского футбольного клуба «Ахмат» Ахмед Айдамиров прокомментировал информацию о размере зарплаты новичка команды — полузащитника Дениса Глушакова.
22:59
Новак отметил лидирующую роль ОПЕК и Эр-Рияда в стабилизации рынка нефти
Глава Минэнерго России Александр Новак заявил о лидирующей роли ОПЕК и Саудовской Аравии в стабилизации мирового рынка нефти.
22:49
Сборная Камеруна по футболу сыграла вничью с Ганой на Кубке африканских наций
Сборная Камеруна сыграла вничью с командой Ганы в матче второго тура группового этапа футбольного Кубка африканских наций 2019 года в Египте.
22:46
Число жертв паводков в Иркутской области увеличилось до пяти
Глава МЧС России Евгений Зиничев доложил российскому лидеру Владимиру Путину в ходе совещания в Братске, что в Иркутской области в результате паводков погибли пять человек.
22:35
Сборная России завоевала 12 медалей в восьмой день Европейских игр — 2019
Сборная России сохранила своё лидерство в общем медальном зачёте на Европейских играх 2019 года в Минске.
22:24
Путин поручил незамедлительно начать выплаты пострадавшим от паводка
Президент России Владимир Путин на совещании в Братске заявил, что необходимо незамедлительно начать выплаты пострадавшим в результате паводка в Иркутской области.
22:19
Игрок «Голден Стейт» Дюрант намерен рассмотреть предложения четырёх клубов НБА
Форвард «Голден Стейт Уорриорз» Кевин Дюрант намерен рассмотреть предложения от четырёх клубов Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) после выхода на рынок свободных агентов.
22:16
ЦИК зарегистрировала кандидатов от партии Саакашвили на выборах в Раду
Центральная избирательная комиссия Украины приняла решение о регистрации кандидатов от партии «Движение новых сил» бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили на внеочередных выборах в Верховную раду, которые состоятся 21 июля.
22:12
Путин дал поручения в связи с паводками в Иркутской области
Президент России Владимир Путин во время совещания в Братске дал поручения местным властями и федеральным органам в связи с паводками в Иркутской области.
22:08
В ДНР заявили об обстреле района Васильевской насосной станции ВСУ
В представительстве самопровозглашённой Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня сообщили, что украинские силовики обстреляли район Васильевской насосной станции под Ясиноватой.
21:59
Генменеджер «Флориды»: мы предлагаем Панарину и Бобровскому будущее
Генеральный менеджер клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Флорида Пантерз» Дэйл Тэллон прокомментировал ход переговоров с российский форвардом «Коламбус Блю Джекетс» Артемием Панариным и его одноклубником и соотечественником голкипером Сергеем Бобровским.
21:56
В Иркутской области более 22 тысяч жителей остались без света из-за паводка
В Иркутской области в результате наводнения более 22 тысяч человек остаются без электричества. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы Минэнерго России.
21:51
Женская сборная Швеции по футболу победила Германию и вышла в полуфинал ЧМ
Женская сборная Швеции обыграла команду Германии в матче 1/4 финала чемпионата мира по футболу 2019 года среди женских команд во Франции.
21:46
Климкин назвал «главную проблему» Киева после возврата России в ПАСЕ
Глава украинского МИД Павел Климкин на своей странице в Facebook написал о «главной проблеме» для Украины после возврата России в ПАСЕ.
21:34
Дмитриев занял третье место на велотреке в спринте на ЕИ-2019
Российский велогонщик Денис Дмитриев завоевал бронзу в соревнованиях на велотреке в спринте на Европейских играх 2019 года в Минске.
21:33
Путин прибыл в пострадавшую от паводка Иркутскую область
Президент России Владимир Путин прибыл в город Братск Иркутской области, где ранее был объявлен режим чрезвычайной ситуации в связи с паводками.
21:27
Юношеская сборная России по баскетболу проиграла Аргентине на старте ЧМ
Мужская юношеская сборная России по баскетболу в овертайме потерпела поражение от Аргентины в первом матче чемпионата мира среди игроков не старше 19 лет в греческом Ираклионе.
21:19
Освобождённый из Донбасса украинец заявил, что его забрали в СБУ
Освобождённый из плена в Донбассе украинец Дмитрий Великий в эфире телеканала «112 Украина» заявил, что его забрали в СБУ.
21:12
Россиянка Аугустинас завоевала серебро Европейских игр на велотреке
Российская велогонщица Евгения Аугустинас заняла второе место в соревнованиях на треке в дисциплине омниум на Европейских играх 2019 года в Минске.
21:07
Суд заблокировал выделение средств Пентагона на стену у границ США
Федеральный суд заблокировал финансирование Пентагоном строительства стены на границе США с Мексикой. Американский президент Дональд Трамп пообещал, что администрация обжалует решение.
20:57
Бузова приступила к тренировкам с «Барселоной»
Российская певица и телеведущая Ольга Бузова рассказала, что приступила к тренировкам с испанским футбольным клубом «Барселона».
20:54
Глава Роспотребнадзора вылетела в Иркутскую область
Глава Роспотребнадзора Анна Попова вылетела в Иркутскую область, где объявили режим ЧС из-за наводнения. Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.
20:45
Вторая команда «Локомотива» забила девять мячей в ворота «Шеффилда» в товарищеском матче
Вторая команда московского футбольного клуба «Локомотив» — «Казанка» — одержала разгромную победу над английским «Шеффилдом» в товарищеском матче.
20:42
Трамп проведёт в демилитаризованной зоне между двумя Кореями 15 минут
Американский президент Дональд Трамп в воскресенье, 30 июня, посетит демилитаризованную зону между Южной Кореей и КНДР, при этом встреча с северокорейским лидером Ким Чен Ыном пока не запланирована.
20:27
В аэропортах Москвы задержали и отменили почти 40 рейсов
В аэропортах Москвы задержали и отменили почти 40 рейсов. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Расписание».
20:25
Чехиркин стал чемпионом Европейских игр по греко-римской борьбе
Российский борец греко-римского стиля Александр Чехиркин завоевал золото в весовой категории до 77 кг на Европейских играх 2019 года в Минске.
20:14
«Зенит» победил «Црвену Звезду» в контрольном матче
Петербургский «Зенит» обыграл сербскую «Црвену Звезду» в контрольном матче на сборах в австрийском Бишофсхофене.
20:07
Военный самолёт Ил-76 привлечён для тушения пожара в Оренбуржье
Военный самолёт Ил-76 привлечён для тушения пожара около города Новотроицк Оренбургской области. Об этом сообщили в Центральнм военном округе.
20:04
Квят рассказал, что Рассел принёс извинения за блокировку в квалификации Гран-при Австрии
Российский гонщик команды Toro Rosso Даниил Квят прокомментировал решение судей оштрафовать пилота Willams Джорджа Расселла за инцидент в квалификации девятого этапа «Формулы-1» — Гран-при Австрии.
20:00
Во Внукове вынужденно сел самолёт из-за плохого самочувствия пассажира
Самолёт, летевший из Санкт-Петербурга в Анталью, совершил вынужденную посадку в аэропорту Внуково из-за плохого самочувствия пассажира.
19:53
Ковалёв и Ярд договорились о проведении боя в России
Промоутер чемпиона мира по версии Всемирной боксёрской организации (WBO) Сергея Ковалёва Кэти Дува сообщила о достижении договорённости с представителем обязательного претендента на титул — Энтони Ярда — о проведении поединка в России.
19:49
В Риме обнаружили фреску времён раннего Средневековья
В римской церкви Святого Алексия на Авентинском холме обнаружили фреску времён раннего Средневековья. Об этом сообщает агентство ANSA.
19:46
Борец Кабалоев завоевал золото Европейских игр 2019 года
Россиянин Зураб Кабалоев занял первое место в соревнованиях по греко-римской борьбе в весовой категории до 67 кг на Европейских играх 2019 года в Минске.
19:41
Борец Марянян завоевал золото Европейских игр — 2019
Россиянин Степан Марянян занял первое место в соревнованиях по греко-римской борьбе в весовой категории до 60 кг на Европейских играх 2019 года в Минске.
19:35
В Иркутской области шесть населённых пунктов отрезаны из-за паводков
В Иркутской области шесть населённых пунктов изолированы из-за паводков, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МЧС.
19:32
Мавритания и Ангола сыграли вничью на Кубке африканских наций — 2019
Сборные Мавритании и Анголы по футболу сыграли вничью в матче группового этапа Кубка африканских наций 2019 года.
19:22
В Совфеде оценили заявление немецкого политика о санкциях
Первый заместитель председателя комитета по международным делам Совета Федерации Владимир Джабаров в беседе с RT прокомментировал заявление премьер-министра федеральной земли Мекленбург — Передняя Померания Мануэлы Швезиг, которая выступила с призывом к постепенной отмене санкций против России.
19:21
Гонщик Williams оштрафован за блокировку Квята в квалификации Гран-при Австрии
Британский пилот команды Willams Джордж Расселл оштрафован за блокировку российского гонщика Toro Rosso Даниила Квята во время квалификации девятого этапа «Формулы-1» — Гран-при Австрии.
19:14
Квят рассказал, что пилот Williams помешал ему успешно выступить в квалификации Гран-при Австрии
Российский гонщик команды Toro Rosso Даниил Квят прокомментировал своё выступление в квалификации девятого этапа «Формулы-1» — Гран-при Австрии.