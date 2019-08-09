Kresy.pl: замглавы МИД Польши отговаривает ЕС от улучшения отношений с Россией

Европейские политики ведут себя так, будто они хотят потепления отношений с Россией, говорит замглавы МИД Польши Марчин Пшидач. Дипломат называет это ошибочным поведением: нет необходимости приглашать российских лидеров на разные мероприятия — Россия не сделала и полушага, чтобы отказаться от своей агрессивной политики в Восточной Европе.
Замглавы МИД Польши Марчин Пшидач призвал страны ЕС, чтобы они не улучшали отношения с Россией, сообщает Кresy.
«Всё указывает на то, что некоторые европейские лидеры не отдают себе отчёт в том, что их действия воспринимаются как попытка достичь потепления отношений, а если они отдают себе в этом отчёт, то их политика ошибочна», — так Пшидач оценил отношения между Россией и странами ЕС в последнее время.
«Нет необходимости приглашать российских лидеров на разные мероприятия или танцевать вместе… были предприняты шаги в отношении России, чтобы она отказалась от своей агрессивной политики в Восточной Европе… но Россия не сделала и полушага, чтобы отступить», — подчеркнул он.
Замглавы польской дипломатии потребовал, чтобы новое руководство Европейского союза выслушало мнения стран Центрально-Восточной Европы и балтийских стран, аргументируя это их географической близостью к России и историческим опытом.
Пшидач также отметил, что упрощённая процедура получения паспортов Российской Федерации жителями сепаратистских непризнанных народных республик Украины — это проявление агрессивных действий со стороны Москвы. Он также потребовал от Европейской комиссии отреагировать соответствующим образом на этот шаг России.
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