Европейские политики ведут себя так, будто они хотят потепления отношений с Россией, говорит замглавы МИД Польши Марчин Пшидач. Дипломат называет это ошибочным поведением: нет необходимости приглашать российских лидеров на разные мероприятия — Россия не сделала и полушага, чтобы отказаться от своей агрессивной политики в Восточной Европе.

Замглавы МИД Польши Марчин Пшидач призвал страны ЕС, чтобы они не улучшали отношения с Россией, сообщает Кresy.

«Всё указывает на то, что некоторые европейские лидеры не отдают себе отчёт в том, что их действия воспринимаются как попытка достичь потепления отношений, а если они отдают себе в этом отчёт, то их политика ошибочна», — так Пшидач оценил отношения между Россией и странами ЕС в последнее время.

«Нет необходимости приглашать российских лидеров на разные мероприятия или танцевать вместе… были предприняты шаги в отношении России, чтобы она отказалась от своей агрессивной политики в Восточной Европе… но Россия не сделала и полушага, чтобы отступить», — подчеркнул он.

Замглавы польской дипломатии потребовал, чтобы новое руководство Европейского союза выслушало мнения стран Центрально-Восточной Европы и балтийских стран, аргументируя это их географической близостью к России и историческим опытом.

Пшидач также отметил, что упрощённая процедура получения паспортов Российской Федерации жителями сепаратистских непризнанных народных республик Украины — это проявление агрессивных действий со стороны Москвы. Он также потребовал от Европейской комиссии отреагировать соответствующим образом на этот шаг России.