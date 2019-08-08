Польские эксперты: одержимая безопасностью Россия видит в любом кризисе провокацию

Ситуация в мире очень нестабильная, и Россия любой кризис в неевропейской части мира может использовать для удара по Центрально-Восточной Европе, считает польский эксперт Виктор Чепетович. Его коллега Рышард Жултанецкий отметил, что последние шаги России в международной политике агрессивные и что она воспринимает НАТО как угрозу.

По информации литовского Министерства обороны, охраняющие воздушное пространство прибалтийских государств истребители НАТО на прошлой неделе 14 раз поднимались в воздух на перехват 24 российских военных самолётов, пролетающих над Балтийским морем. Россия позволила себе такие действия, потому что со 2 августа по инициативе США перестал действовать ДРСМД. Более того, Россия заявила, что намерена начать производство нового вооружения, включая ядерное, сообщает Polskie Radio.



Эксперт по международным делам Рышард Жултанецкий отметил, что последние шаги России в международной политике враждебные и они совершаются из-за того, что Россия внутренне потеряна. «У россиян определённая одержимость своей безопасностью. Они воспринимают НАТО и близко расположенные к ней страны — члены НАТО как серьёзную угрозу. Но также нужно принимать во внимание, что Россия проживает очередную фазу сильного внутреннего кризиса. Нет лучшего лекарства для внутренних проблем, особенно в России, чем обнаружение внешнего врага», — убеждён он.



Как напомнил Марек Будиш, эксперт во восточным вопросам, Россия недавно начала достаточно амбициозную программу модернизации своих вооружённых сил. «Россияне объявили, что ещё они в этом году запустят одну из самых современных систем, которая позволит им полностью отключиться от мировой сети, а также управлять полем боя в реальном времени. Во время прошлогодних учений в Сирии российские войска тестировали этот элемент. Большое внимание было также уделено силам быстрого реагирования», — подчеркнул гость радиостанции.



Он добавил, что это связано с новым определением вооружённого конфликта в России. «Россияне считают, что если такой конфликт начнётся, то он будет краткосрочным, а затем, чтобы не доводить до резкого роста напряжённости, в игру вступит дипломатия», — отметил эксперт.



По мнению Виктора Репетовича, журналиста и специалиста по Ближнему Востоку, изучая последние военные шаги России, следует быть готовым к разным сценариям вооружённых действий этой страны. «Ситуация в мире очень нестабильная, и Россия любой кризис в неевропейской части мира может использовать, чтобы ударить по Центрально-Восточной Европе. Тем более что Россия сейчас проводит очень наступательную внешнюю политику».