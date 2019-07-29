Rzeczpospolita: Путин объявил о строительстве «уникального по своим возможностям» флота

Как пишет Rzeczpospolita, на параде в честь Дня ВМФ глава России объявил о расширении и модернизации Военно-морского флота, который уже сегодня, по его словам, готов дать отпор любому агрессору. «Родина всегда помнила и будет помнить подвиги российских моряков», — отметил Владимир Путин.

«Наш Военно-морской флот уверенно обеспечивает безопасность страны, её национальные интересы и способен дать достойный отпор любому агрессору», — заявил президент России Владимир Путин на параде в честь Дня ВМФ. Путин отметил, что гарантия этому — уникальные образцы вооружений. «Но главное здесь мужество и выучка флотских экипажей; верность Андреевскому флагу и преданность Родине остаётся для них особым, возвышенным долгом», — добавил он.

«В минуты жёстких, жестоких испытаний моряки готовы отдать жизнь за свой корабль, за свой народ и Отечество», — подчеркнул глава российского государства. Он привёл множество примеров из прошлого о подвигах российских моряков в XIX веке и во время Второй мировой войны, он также вспомнил о недавнем подвиге экипажа при испытании глубоководного аппарата в Баренцевом море.

«Родина всегда помнила и будет помнить подвиги российских моряков», — заверил Путин. Он также объявил о расширении флота. «Героизм моряков, талант флотоводцев и корабелов, дерзновенность учёных, смелость первооткрывателей принесли России великую морскую славу. Мы не только будем держать эту высоту, мы будем идти дальше — будем строить рассчитанный на длительную историческую перспективу уникальный по своим возможностям флот, флот сильной, суверенной державы», — резюмировал российский лидер.