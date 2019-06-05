FAZ: ветхий флот мешает полякам стать главной силой Восточной Европы

Польша хочет стать ведущей военной державой Запада в Восточной Европе, пишет Frankfurter Allgemeine Zeitung. К 2030 году она собирается повысить свои оборонные расходы на 2,5% от ВВП, что на 0,5% превышает требования НАТО. Но амбициозным планам Варшавы может помешать слабый, «ветхий» флот, который уже многие годы не модернизируется, отмечает автор статьи Бьёрн Мюллер.

Польшу называют «отличником НАТО», пишет Frankfurter Allgemeine Zeitung. Дело в том, что она уже тратит на оборону 2% от ВПП, как этого требует альянс, а к 2030 году собирается даже увеличить этот показатель до 2,5%. Варшава хочет стать ведущей военной державой Запада в Восточной Европе, с которой придётся считаться всем. Но пока в сухопутных и воздушных войсках модернизация идёт полным ходом, польские военно-морские силы «выпадают из обоймы», отмечает автор статьи Бьёрн Мюллер.

И этот дисбаланс становится всё большей проблемой, продолжает издание. У Польши «ветхий флот». Самую главную технику уже даже бессмысленно модернизировать. Четырём подлодкам типа «Коббен» уже перевалило за 50 лет. А два фрегата были построены в 1970-х годах. Их замена была изначально приоритетной задачей правительства, но сроки постоянно переносились, и поэтому до сих пор ничего не сделано.

В интервью польским СМИ британский вице-адмирал Клайв Джонстон недвусмысленно намекнул на то, что в НАТО недовольны состоянием ВМС Польши. Он настоял на том, чтобы Варшава обзавелась как минимум тремя или четырьмя фрегатами, которые можно будет использовать для защиты корабельных соединений союзников. От Северной Атлантики, где необходимо противодействовать России, до «пояса конфликтов» на южном фланге в Средиземном море — ВМС сейчас очень востребованы. Возможно понадобится проводить операции и в Чёрном море, что показал конфликт между Украиной и Россией в Керченском проливе.

Если Польша хочет играть важную роль в НАТО, ей нужно обзавестись боеспособным флотом, подчёркивают эксперты. Но в Польше мнения на этот счёт политиков и представителей Минобороны сильно расходятся. Главный сторонник усиления ВМС — это президент страны Анджей Дуда. И хотя, согласно конституции, он занимает пост верховного главнокомандующего, всё же Минобороны имеет главенствующее право голоса в вопросах политики безопасности.

В связи с этим предложение Дуды купить фрегаты у Австралии было отклонено, объясняет издание. При этом активнее всего против него выступили польские промышленники, посчитав, что такая сделка отразится на процессе строительства кораблей на собственных верфях.

Более того, в оборонной концепции Польши от 2017 года ни слова не говорится о ВМС, кроме одного предложения: «ВМС также сыграют значимую роль, защищая наше побережье и не позволяя врагу завоевать превосходство на воде в южной части Балтийского моря». То есть, другими словам, флоту выделяется лишь вспомогательная, а не стратегическая роль, объясняет Мюллер.

«Достаточно ли этого, чтобы стать ведущей военной державой в НАТО?» — задаётся вопросом автор. В любом случае для Запада восточноевропейская страна представляет большую стратегическую важность на случай военного конфликта с Россией. Варшава также активно зазывает к себе в страну войска НАТО, настаивая на их постоянном размещении. Главным образом поляки рассчитывают на поддержку США. В прошлом году они предложили главе Белого дома Дональду Трампу разместить на севере Польши целую танковую бригаду. После «аннексии»* Крыма в 2014 году восточный фланг вновь стал ключевым для альянса, подчёркивает автор.

* Крым вошёл в состав России после того, как за это проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме 16 марта 2014 года (прим. ИноТВ).